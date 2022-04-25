Поход за Кубком Стэнли под вопросом: что ждет «Вашингтон» после травмы Овечкина

Капитан и главная звезда «Вашингтона» Александр Овечкин получил травму в матче с «Торонто». Без своего лидера «Кэпиталз» упустили перевес в две шайбы и проиграли по буллитам. Теперь непонятно, сможет ли Александр Великий быстро вернуться на лед, когда до плей-офф НХЛ осталась неделя. В отсутствие капитана «Вашингтону» грозит вылет уже в первом раунде Кубка Стэнли.

Матч против «Торонто» сложился для «Вашингтона» максимально неудачно. «Кэпиталз» ведут борьбу за третье место в Столичном дивизионе, чтобы избежать встречи с лучшей командой регулярного чемпионата НХЛ — «Флоридой» — уже в первом раунде плей-офф НХЛ.

Гонка очень плотная и упорная, на счету каждое очко, а потому поражение, которое подопечные Питера Лавиолетта потерпели в серии буллитов, может оказаться решающим. «Столичные» вели со счетом 3:1 по ходу третьего периода, но позволили оппонентам сравнять счет на последней минуте, когда те были уже вшестером. «Было страшно»: Овечкин врезался в борт, рычал от боли и не смог продолжить игру «Вашингтон Кэпиталз» потерпел болезненное поражение от «Торонто Мэйпл Лифс», хотя... 25 апреля 12:37

Вел «Вашингтон» и в серии буллитов после блестящей попытки Евгения Кузнецова, но все же проиграл.

Но главной бедой «Кэпс» в этом матче стал не его результат, а травма капитана. Александр Овечкин ударился плечом о борт в начале третьей 20-минутки и на лед больше не вернулся.

Эпизод получился максимально неприятным. При счете 1:1 Ови перехватил в средней зоне неосмотрительную передачу Алекса Керфута и рванул за своим 51-м голом в чемпионате на рандеву со шведским вратарем-новичком «Мэйпл Лифс» Эриком Челльгреном.

Переиграть его россиянин не сумел, промахнувшись мимо угла, а потом 25-летний голкипер еще и столь неудачно выставил клюшку в сторону, что нападающий наехал на нее, упал и улетел в борт. И хотя Овечкин успел выставить вперед руку, удар плечом все равно оказался столь сильным, что сам он подняться со льда сразу не сумел и арбитрам даже пришлось останавливать встречу.

Александр Великий ушел в раздевалку и больше не возвращался. Причем ранее, еще в первом периоде, он уже испытывал болевые ощущения и покидал скамейку запасных, когда ногой заблокировал бросок по воротам своей команды. Но тогда Ови вскоре вернулся в игру.

Интересно, что арбитры прозевали довольно очевидную на повторах подножку со стороны Челльгрена, не выписав голкиперу «кленовых листьев» удаление.

Но «Кэпиталз» поначалу отреагировали правильно и вскоре провели два гола подряд (3:1). Однако в концовке игры солировал российский форвард «Торонто» Илья Михеев, сначала забросивший после красивого сольного прохода в чужой зоне (3:2), а затем сделавший голевой пас из-за ворот на пятак на последней минуте, когда его команда уже играла вшестером (3:3).

Ну а в серии буллитов 14-й попыткой на две команды победу «Лифс» принес все тот же Керфут, перехват чьей передачи стал для «восьмерки» «Вашингтона» роковым.

Овечкин в итоге провел на льду 14:41, из которых ровно четыре минуты в большинстве, четыре раза бросил в створ, провел четыре силовых приема, заблокировал один бросок и заработал полезность -1.

Кажется, что травма капитана «Кэпс» все же не является серьезной, по крайней мере, об этом говорил после матча его одноклубник Ти Джей Оши:

«Я пообщался с ним и думаю, что с ним все будет хорошо. Страшно видеть, когда Великая Восьмерка падает на лед и остается лежать. Овечкин — крепкий парень. Но если нужно представить кого-то, кто при первой же возможности выйдет на лед с травмой, то это Алекс». Овечкин догнал «Питтсбург», Капризов вошел в «клуб 100» «Вашингтон» Александра Овечкина одержал важную победу над «Аризоной» и догнал... 23 апреля 17:19

Наставник «Вашингтона» Питер Лавиолетт не стал сообщать подробностей о состоянии своей главной звезды, сказав, что тот уже уехал с арены.

Кстати, в этом матче у Овечкина еще и отняли заброшенную во втором периоде шайбу: после просмотра видео оказалось, что защитник Джон Карлсон сделал пас рукой.

В гонке за третье место в дивизионе «Кэпиталз» теперь отстают от «Питтсбурга» на одно очко, имея матч в запасе.

Дважды команде Питера Лавиолетта предстоит встретиться с «Айлендерс» (дома и в гостях), а потом провести еще и выездной матч против «Рейнджерс», на которых, скорее всего, и выйдет в первом раунде тот, кто займет третье место.

«Питтсбургу», который этой же ночью умудрился уступить уже провалившей сезон «Филадельфии» (1:4), осталось принять на своем льду «Эдмонтон» и «Коламбус».

Шансы «Кэпс» обойти «Пингвинз» выглядят вполне приличными, но только в том случае, если Овечкин сможет выйти на лед.

В противном случае одновременно и потенциал команды Лавиолетта ослабеет, и моральный дух может упасть.

Ну а о том, что будет со «столичными», если их лидер не сможет вернуться к началу плей-офф, и думать страшно.

Однако если «Вашингтон» попадет в итоге на «Флориду», кажется, что ему не поможет даже здоровый Овечкин — уж больно хороши в нынешней кампании «пантеры».

Напомним, нынешний сезон просто прекрасно складывается для 36-летнего Овечкина, на счету которого 90 (50+40) очков в 77 матчах при показателе полезности +8.