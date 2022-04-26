«Размазня!» Американцы обвинили Овечкина в симуляции

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» сообщила, что Александр Овечкин избежал серьезной травмы после столкновения с бортом и сможет вернуться к тренировкам со дня на день. Часть американских фанатов обвинила россиянина в симуляции, но другая вступилась за него и потребовала наказать вратаря, сделавшего подножку.

Овечкин спешит на помощь

«Наш капитан Александр Овечкин получил травму верхней части корпуса в матче с «Торонто Мэйпл Лифс». Он присоединится к команде со дня на день», — сообщили «Кэпс» в своем Twitter-аккаунте.

Это очень радостная новость для «столичных», поскольку в оставшихся трех матчах регулярного чемпионата НХЛ им нужно набрать максимум очков, чтобы обойти в таблице Столичного дивизиона «Питтсбург Пингвинз».

В таком случае «Вашингтон» поднимется на третье место, которое позволит ему встретиться с менее грозной командой в первом раунде плей-офф НХЛ.

Если же «Кэпс» останутся на четвертой строчке, то рискуют попасть на «Флориду Пантерз» — лучшую команду НХЛ по итогам регулярки прямо сейчас. Этот клуб набрал 120 очков в 79 матчах, в то время как «Вашингтон» — на 20 баллов меньше.

«Столичным» осталось сыграть в регулярном чемпионате против «Нью-Йорк Айлендерс» (дважды) и один раз — против «Нью-Йорк Рейнджерс». Во всех этих матчах помощь Овечкина будет нелишней.

В текущем сезоне Великая Восьмерка принял участие в 77 матчах, в которых забросил 50 шайб и отдал 40 ассистов при показателе полезности «+8».

«Может, «Вашингтон» ошибается в том, что не бережет Овечкина?»

Автор портала Sportsnet Люк Фокс признался в статье, что его напугала травма Овечкина.

«Плей-офф НХЛ стартует уже на следующей неделе (2 мая — «Газета.Ru»), и от любой травмы звездного хоккеиста перехватывает дыхание.

Выйдя один на один с вратарем «Торонто» Эриком Челльгреном, Овечкин получил от него подножку и врезался в борт левым плечом. «Вашингтон» Овечкина стал соавтором уникального рекорда НХЛ В ночь на 25 апреля «Вашингтон Кэпиталз» в серии буллитов уступил «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4)... 26 апреля 03:01

Капитан «Вашингтона», который забросил уже 50 шайб в этом сезоне, повалился на лед, корчился от боли и лишь спустя какое-то время смог подняться на ноги. Он высказал свое недовольство судьям (которые не удалили Челльгрена и не назначили в его ворота буллит — «Газета.Ru») и ушел в раздевалку, так и не сумев продолжить игру.

А ведь стойкость Овечкина почти так же знаменита, как и его фирменный хлесткий бросок. С момента прихода в НХЛ в сезоне-2005/06 36-летний хоккеист принял участие в 97% всех матчей «Кэпиталз», — подчеркнул Фокс, намекая, что россиянин не покинул бы площадку, если бы не испытывал настоящих проблем со здоровьем.

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В Twitter-аккаунте авторитетного подкаста Spittin' Chiclets, который ведут бывшие игроки НХЛ Райан Уитни и Пол Биссоннетт, выложили видео инцидента с подписью «Вещи, которые мы ненавидим».

«Челльгрена должны были удалить», — считает известный хоккейный журналист Брэди Треттенеро, который также опубликовал в соцсетях видео падения Овечкина, отметив, что хоккеист «ужасно влетел в борт».

На портале NBC Sports вышла статья Джеймса О'Брайана под заголовком «Ах, ох, «Кэпиталз» потеряли Овечкина из-за травмы!».

«Овечкин столкнулся с бортом после того, как получил подножку от Челльгрена, который пытался отбросить шайбу клюшкой. Было видно, как Овечкин морщится и корчит гримасы от боли.

К тому же ранее в игре он ненадолго покидал площадку, прихрамывая, после того как заблокировал мощный бросок Марка Джордано.

Может быть, «Кэпиталз» совершают ошибку в том, что не берегут Овечкина? Должны ли такие возрастные команды стремиться давать отдых игрокам — особенно таким ветеранам, как Овечкин и Никлас Бэкстрем, — на последней неделе перед плей-офф НХЛ?

С одной стороны, «Вашингтон» борется с «Питтсбургом» за лучшую строчку перед началом Кубка Стэнли. С другой, «Кэпиталз» уже гарантировали себе само попадание в плей-офф, а что касается соперника в первом раунде, то он в любом случае будет сильным.

Эта регулярка из 82 матчей невероятно изматывает. Может быть, более свежая группа игроков поможет «Кэпс» выжать максимальный результат?» — задался вопросом О'Брайан.

«Овечкин — такая размазня!»

Под видео с падением Овечкина, которое распространилось по всем соцсетям, североамериканские фанаты активно обсуждают инцидент, — и большинство из них поддерживают в комментариях Челльгрена, считая, что тот отправил Овечкина в борт не нарочно, либо даже предполагая, что россиянин симулировал.

Leafs Joe Thornton: «Люди, которые называют это грязной игрой, ослеплены ненавистью к «Торонто Мэйпл Лифс».

Jordan: «Никому не хочется видеть, как кто-то страдает от боли! Но это было ненамеренно. Челльгрен думал только о том, чтобы сделать сейв и не пытался поставить Овечкину подножку. Тот по инерции влетел в борт и травмировал плечо! Таков хоккей. К сожалению, это закончилось травмой».

Hockey Thots: Мне интересно, какого мнения придерживались бы фанаты «Торонто», если бы команды поменялись местами, и это Остон Мэттьюс упал бы и получил травму (он является лидером «Мэйпл Лифс» и лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ на данный момент. — «Газета.Ru»). Я нахожу аргументы в пользу обеих точек зрения. Сложный момент».

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Dwayne Stephenson: «Овечкин пытался заработать буллит! Его плечо было в порядке, когда он показал на часы левой рукой и когда швырнул ей шлем. Он не вернулся на лед только потому, что думал, что его команда победит 3:1. Он такой размазня!»

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Dominik Hung: Это Английская премьер-лига или НХЛ? Эпизод выглядел жестким, но не таким драматичным, как Овечкин, видимо, пытался показать.

Sun Dog BC: Это не попытка отобрать шайбу клюшкой. Это подножка.

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TJ: Да, ты прав, тот же самый игрок, который попросил не давать удаление за нарушение на нем всего два матча назад, теперь симулирует.

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Golden Khights Watch: Иногда русская машина ломается.

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Следующий матч «Вашингтон» проведет в ночь на 27 апреля по московскому времени против «Айлендерс». Пока неизвестно, сможет ли Овечкин принять в нем участие.