«Зенит» — чемпион, «Спартак» — в стыках: каким будет финиш РПЛ

Игроки ФК «Зенит» на церемонии вручения кубка чемпионов России после окончания матча 28-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва), 12 мая 2019 года

За четыре тура до конца чемпионата России «Зенит» на шесть очков оторвался от «Динамо» и практически обеспечил себе четвертую победу в Российской премьер-лиге подряд. А вот московский «Спартак» терпит бедствие — от зоны стыковых матчей команду отделяют всего три балла. «Газета.Ru» — о возможных раскладах на конец футбольного сезона.

Петербургский «Зенит» под руководством Сергея Семака в 26-м туре Российской премьер-лиги одержал уверенную победу над «Краснодаром» со счетом 3:1 и сделал еще один большой шаг к оформлению четвертого подряд чемпионского титула. Теперь отрыв от второго места, на котором расположилось московское «Динамо», составляет уже шесть очков (58 против 52).

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Здесь петербуржцы могут отдать должное другому столичному клубу — ЦСКА. В матче 26-го тура в очном противостоянии армейцы с минимальным счетом обыграли футболистов Сандро Шварца и не позволили им сохранить отрыв в три очка.

На руку «Зениту» в противостоянии с «Динамо» играет преимущество по личным встречам — 4:1 и 1:1 в пользу петербургской команды, означающее, что при равенстве очков футболисты Сергея Семака все равно окажутся выше своих соперников. «Зачем опускать этот клуб? Он на десятом месте»: ветеран «Спартака» поддержал судью Мешкова Матч 26-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Спартаком» закончился... 25 апреля 14:02

Таким образом, без оглядки на соперников «Зениту» нужно выиграть два матча, чтобы стать чемпионом. Впереди у команды два домашних матча с «Локомотивом» и «Химками», и именно встреча с подмосковной командой может стать чемпионской. Так что на игру 29-го тура, где петербургский клуб ждет выездное противостояние с московским «Спартаком», «Зенит» может приехать уже в статусе победителя РПЛ.

Чемпионство «Зенита» может случиться и раньше, если в следующем туре «Динамо» вдруг проиграет (команде играть дома с «Уралом»), то чемпионским для петербуржцев может стать и матч с «железнодорожниками». Впрочем, ждать от москвичей поражения от «Урала», который сейчас идет в зоне стыковых матчей и одержал всего одну победу в восьми играх весенней части чемпионата, вряд ли стоит. Тем более что «Динамо» на этот поединок выйдет заряженным и злым после минимального поражения от ЦСКА. Так что праздновать победу за три тура до конца «Зениту» и его фанатам вряд ли придется, а вот за два — как это было в прошлом сезоне — вполне.

Однако чисто теоретически «Динамо» еще имеет шансы обойти «Зенит». Для этого московскому клубу нужно обыграть всех своих соперников — «Урал», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Сочи» — и ждать, что «Зенит» в своих матчах (против «Локомотива», «Химок», «Спартака» и «Нижнего Новгорода») наберет не более пяти очков.

В теории это возможно, однако с трудом верится в то, что такой «Зенит» сможет упустить свое четвертое подряд чемпионство.

Математические шансы догнать «Зенит» имеют ЦСКА и «Сочи», но для этого им нужно выиграть все свои матчи, а петербуржцам свои — проиграть. В такой расклад вряд ли верят даже самые отчаянные фанаты. Ироничный подарок с коньяком: как Губерниев просил прощения у Бузовой Популярная певица и блогер Ольга Бузова приняла публичные извинения от спортивного комментатора Дмитрия... 21 апреля 21:04

У ЦСКА и «Сочи» развернется своя борьба, не менее жаркая — за попадание в тройку лидеров. Сейчас у команд 47 и 46 баллов соответственно, поэтому интрига в борьбе за бронзовые медали национального первенства может сохраниться до самого конца. При определенных раскладах обе команды могут претендовать и на второе место по итогам чемпионата.

А вот у еще одного гранда российского футбола — московского «Спартака» — дела складываются не самым лучшим образом.

Команда, которую возглавляет итальянец Паоло Ваноли, идет на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России и находится в трех очках от зоны стыковых матчей (31 очко). Попасть в зону прямого вылета у красно-белых вряд ли получится даже при тотальном невезении, на 15 и 16 местах идут «Уфа» и тульский «Арсенал», имеющие 21 и 20 баллов соответственно. А вот побороться за то, чтобы не опуститься в стыки, «Спартаку» придется с достаточно крепкими соперниками – вверх по таблице рвутся крепкие «Химки», которые последний матч в рамках чемпионата России проиграли в начале марта «Локомотиву», а 9 апреля сенсационно одолели ЦСКА со счетом 4:2. Одинаковое количество баллов с подмосковным клубом имеет «Нижний Новгород» (28), которым руководит Александр Кержаков.

Впереди «Спартак» ждет совсем непростой календарь. В следующем туре команда сыграет с самарскими «Крыльями Советов», которые находятся выше красно-белых в турнирной таблице — седьмое место и 38 баллов. Следом предстоит игра с «Уралом», который борется за выживание в РПЛ, а в 29-м туре к «Спартаку» приедет «Зенит». Как было указано выше, вполне вероятно, что петербургская команда либо уже приедет в статусе чемпиона, либо будет претендовать на то, чтобы игра в Москве стала чемпионской.

Красно-белые завершают свой сезон матчем с «Химками», и не стоит исключать возможность того, что это будет бой за сохранение прописки в Премьер-лиге.

При трехочковой разнице «Спартаку» необходимо выиграть как минимум три своих матча, чтобы обезопасить себя от зоны вылета. Однако здесь стоит помнить о дополнительных показателях, которые определяют место в таблице при равенстве очков.

С «Химками» «Спартак» провел одну встречу в нынешнем розыгрыше и победил со счетом 3:1, а вот с нижегородцами красно-белые первый раз сыграли вничью (1:1), а второй раз проиграли (1:2). «Только рождение девочки дает силы»: Роналду потерял новорожденного сына Звезда английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и его супруга Джорджина Родригес сообщили... 19 апреля 13:52

В год столетнего юбилея «Спартак» находится на грани попадания в стыковые матчи за право остаться в Российской премьер-лиге, и это явно не то, чего ждала команда и ее фанаты. Календарь красно-белых осложняется еще и кубковым матчем — между «Уралом» и «Зенитом» подопечным Ваноли еще предстоит встретиться с «Енисеем», который в своем кубковом походе вынес «Крылья Советов», «Локомотив» и «Рубин» и имеет прекрасное понимание того, как нужно играть с командами из высшего дивизиона.

Изнурительный матч с таким соперником может привести к тому, что к поединку с «Зенитом» красно-белые подойдут более уставшими, особенно если игра в Кубке выйдет за рамки основного времени.

Но именно победа в Кубке может скрасить для фанатов «Спартака» разочарование от выступления команды в чемпионате. Для этого нужно обыгрывать «Енисей», а финале сражаться либо с «Динамо», которое идет на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, либо с дерзкой «Аланией», которая в четвертьфинале в серии пенальти сенсационно выбила «Зенит».