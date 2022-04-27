Трагедия на первенстве России: 12-летнюю шахматистку загрызла овчарка

Во время первенства России по шахматам среди юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет, который проводился в Лоо в Краснодарском крае, произошла трагедия. 12-летняя шахматистка Полина Куникова погибла в результате нападения собаки. Федерация шахмат России объявила о досрочном прекращении детских первенств, а также пообещала помочь семье погибшей спортсменки. Адвокат Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, почему организаторы турнира не виновны в произошедшем, и рассказал, какое наказание грозит хозяину собаки.

Прокуратора Лазаревского района по городу Сочи организовала проверку по факту гибели спортсменки Полины Куниковой, которая приехала в Краснодарский край для участия в национальном первенстве по шахматам.

«12-летняя девочка приехала с мамой на турнир по шахматам в Сочи из Саратова.

В свободное время девочка вышла погулять и где-то через забор увидела щенят, перелезла покормить, после чего на нее набросилась овчарка, нанесла травмы, не совместимые с жизнью»,

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Федерация шахмат России объявила о досрочном прекращении детских первенств России по шахматам в Лоо, а также выразила соболезнования семье погибшей девочки.

«Соревнование не может быть возобновлено до окончания следствия и выяснения причин случившегося. Федерация шахмат России выражает глубокие соболезнования семье Полины и всем участникам соревнований», — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации.

Исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский заявил, что ФШР возьмет на себя все необходимые расходы.

«Естественно, мы будем помогать семье, возьмем расходы. Это в любом случае наш моральный долг», — приводит слова Глуховского «Матч ТВ».

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов объяснил «Газете.Ru», почему организаторы турнира не виновны в произошедшей трагедии.

«Насколько мне известно, девочка вышла на улицу с разрешения матери. Между организаторами турнира и смертью девочки нет никакой причинно-следственной связи.

Здесь нужно, прежде всего, рассматривать вопрос, что это за собака. Если она домашняя, то здесь в отношении ее хозяина может быть дело возбуждено по статье 109 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение смерти по неосторожности», наказание до двух лет лишения свободы. «Только рождение девочки дает силы»: Роналду потерял новорожденного сына Звезда английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и его супруга Джорджина Родригес сообщили... 19 апреля 13:52

Например, если хозяин отпустил ее почему-то без намордника. Если бы на территории, где производился турнир, к примеру, оказалась собака, которая загрызла ребенка, то тогда да — организаторы шахматного турнира не обеспечили безопасность, не приняли мер и так далее. А здесь это произошло за территорией, не в том месте, где проводился турнир. Организаторам точно ничего не будет, как и матери. А по поводу хозяина собаки — думаю, возбудят уголовное дело, потому что поднялся резонанс и девочка маленькая», — предположил Калинов.

Также адвокат объяснил, по каким аспектам будет рассматриваться дело и почему хозяин собаки может быть привлечен к уголовной ответственности.

«Если девочка сама перелезла через забор, то хозяину ничего не будет, потому что он не мог предвидеть и не обязан был предвидеть, что кто-то полезет через забор. На улицу он без намордника собаку не выпускал, то есть принимал меры.

Но при этом органы могут обратить внимание на то, что если собака — овчарка, то почему не было указателя «Осторожно, в доме находится собака». Это могло бы спасти девочку — она бы увидела такой указатель и не полезла. Можно также оценить, каким был забор. Здесь ряд экспертиз можно провести. Какой он высоты, обеспечивала ли данная высота безопасность граждан, которые находятся на улице. Могла ли собака сама вылезти через забор? Однозначно, конечно, сложно говорить, но важны обстоятельства — как девочка перелезла, почему она перелезла, так ли легко перелезть. Понятно, что это частная собственность, но человек должен заботиться о таких вещах: мало ли, кто-то по ошибке зайдет — тот же ребенок.

Скорее всего, обвинение на этом будет построено — непринятие мер собственником к обеспечению безопасности. Наказание (по статье 109 УК РФ. – «Газета.Ru») — до двух лет лишения свободы.

Преступление считается небольшой тяжести, и этих двух лет там не будет: дадут условный срок. Еще возможно возмещение морального, материального вреда, причиненного преступлением, сколько там мать запросит. Любая сумма может быть — 3 млн, 5 млн. Это гарантирует Гражданский кодекс», — заключил адвокат.