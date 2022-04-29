«Потом лишат Олимпиады»: Россия потеряла право провести Универсиаду в 2023 году

Россия рискует потерять крупнейший международный турнир между спортсменами-студентами — Универсиаду, которая должна была состояться в Екатеринбурге с 7 по 19 августа 2023 года. Гендиректор Универсиады-2023 Александр Чернов заявил, что соревнования не отменены, а лишь будут перенесены на другой год. Однако Ирина Винер-Усманова уверена, что решение об отмене окончательное, а затем наступит и очередь Олимпийских игр.

На официальном сайте FISU вышло заявление, в котором сообщается о переносе сразу нескольких мероприятий из России.

«Сегодня на онлайн-заседании Исполнительного комитета FISU было принято решение отложить право Екатеринбурга на проведение Универсиады-2023.

Среди мероприятий, ранее отозванных из России, был первый Кубок мира по спортивным единоборствам среди студентов FISU, запланированный на сентябрь этого года в Екатеринбурге.

Европейская комиссия теперь выбрала турецкий город Самсун в качестве нового хозяина соревнований (ранее планировалось, что три Кубка мира по спортивным единоборствам пройдут в Екатеринбурге — в 2022, 2024 и 2026 году. — «Газета.Ru»).

В этом году FISU вновь объединит молодежь со всего мира для безопасного и мирного проведения нашей Универсиады», — заявил Леонз Эдер, исполняющий обязанности президента FISU.

Также в пресс-релизе организации сообщается, что заседание Исполнительного комитета FISU, которое должно было пройти в конце 2022 года в Екатеринбурге, теперь состоится в Брюсселе 10-12 ноября. Главной темой заседания станет выбор города, который примет Универсиаду в 2027 году.

Напомним, всемирные студенческие соревнования проходят раз в два года, и уже определено, что в 2025-м летнюю Универсиаду примет Германия (город Рейн-Рур), а зимнюю — Италия (Турин).

В 2023 году зимняя Универсиада состоится в США (Лейк-Плэсид), а что будет с летней, пока непонятно.

Россия еще может принять соревнования

Генеральный директор Универсиады-2023 в Екатеринбурге Александр Чернов заявил, что соревнования пройдут в России — просто в другие даты; по-видимому, когда международная обстановка станет более благоприятной.

«Наше право «отложено» — это значит, что Универсиада состоится позже. 10-12 ноября в Брюсселе состоится исполком FISU, на котором будет определена новая дата для соревнований в России. Никто Универсиаду у нас не отбирает», — сказал Чернов «Матч ТВ».

«Мы сожалеем об обстоятельствах, которые привели к этому решению. Мы хотели бы отметить самоотверженность и профессионализм, которые продолжают демонстрировать организаторы Всемирных студенческих игр FISU 2023 года, и поблагодарить их за сотрудничество и поддержку», — сказал генеральный секретарь FISU Эрик Сайнтронд, слова которого приводит официальный сайт екатеринбургской Универсиады. «Спортсмены не должны страдать»: УЕФА может допустить российские команды до еврокубков Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин в интервью заявил, что организация... 28 апреля 23:57

Впрочем, российская общественность не склонна верить тому, что летние студенческие Игры позволят провести России.

Так, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова считает, что скоро дело дойдет и до официального отстранения спортсменов от Олимпийских игр.

«Я слышала фразу, что когда закончится спецоперация, тогда будут сняты и санкции. Это очередной разговор в никуда.

Сейчас идет речь о переносе из России Всемирных студенческих игр. То есть, как мы видим, уже расписано все на 2023 год. Скоро будут разговоры и о 2024 годе, потому что впереди еще и чемпионат Европы, и отбор на Олимпийские игры в Париже — 2024.

Без международных соревнований мы как-то обойдемся, а вот пропуск Олимпиады — это проблема. Думаю, следующим номером этой программы будет отстранение российских спортсменов от Олимпиады», — сказала Винер-Усманова ТАСС.