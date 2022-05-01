«Он фуфло!» — «Позорный поступок!»: Дзюба и Генич поругались после чемпионства «Зенита»

Петербургский «Зенит» в восьмой раз в целом и в четвертый — подряд — стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). В текущем сезоне подопечные Сергея Семака обеспечили себе титул за три тура до конца чемпионата. После матча комментатор Константин Генич и футболист сине-бело-голубых Артем Дзюба устроили публичную перепалку из-за того, что форвард не выполнил условия спора с журналистом. Экс-наставник казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что в этом случае прав Генич, а Дзюба должен честно исполнить условия спора.

Чемпионство «Зенита» стало возможным благодаря победе сине-бело-голубых на домашнем поле в матче против столичного «Локомотива (3:1), хотя старт встречи остался за «железнодорожниками». В самом начале поединка игрок красно-зеленых Джирано Керк вывел свою команду вперед, но затем «Зенит» забил три мяча усилиями Ивана Сергеева, Малкома и Андрея Мостового.

И ведь ничто не предвещало, что «Зенит» станет чемпионом именно в поединке с «Локо». Однако за несколько часов до этого матча «Динамо» на своем поле неожиданно уступило екатеринбургскому «Уралу» (2:3), который борется за выживание в Премьер-лиге. Таким образом, отрыв питерцев от бело-голубых стал девять очков за три тура до финиша. Динамовцы еще могут догнать лидера таблицы, но в случае равенства по очкам все равно будут уступать ему по личным встречам: на своем поле команда Сергея Семака победила со счетом 4:1, а на стадионе «Локомотива» была зафиксирована ничья (1:1). Волевая победа в золотом матче: «Зенит» выиграл РПЛ четвертый раз подряд В матче 27-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» в Санкт-Петербурге оказался сильнее... 30 апреля 22:17

Перед зимним перерывом «Зенит» и «Динамо» лидировали в чемпионате. Клуб с берегов Невы опережал своего конкурента лишь на два очка. Тогда казалось, что болельщиков ждет напряженная борьба за чемпионство до последнего тура, тем более что команды обошлись малыми потерями, когда РПЛ активно покидали легионеры.

Из Санкт-Петербурга уехал один из лидеров обороны Ярослав Ракицкий, а Москву покинул Иван Ордец. Плюс ко всему основной нападающий «Зенита» Сердар Азмун перешел в леверкузенский «Байер», но его уход был запланирован еще до событий на Украине.

За пять туров до финиша динамовцы проиграли московскому ЦСКА (0:1). Именно после этого стало ясно, что чемпионство «Зенита» — дело времени. Сине-бело-голубые в девяти матчах РПЛ после перерыва одержали семь побед, а также сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов» и «Сочи».

Лучшим бомбардиром «Зенита» стал Артем Дзюба, забив в чемпионате 11 мячей. Интересно, что десять мячей российский форвард забил в первой части чемпионата, а его безголевая серия оставила восемь матчей и продолжалась с 19 ноября 2021 года по 16 апреля 2022-го. Лишь в 25-м туре Дзюба наконец отличился в поединке с «Уралом».

После финального свистка нападающий заявил, что в чемпионате России просто нет соперников, которые могли бы навязать конкуренцию «Зениту». «Зачем опускать этот клуб? Он на десятом месте»: ветеран «Спартака» поддержал судью Мешкова Матч 26-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Спартаком» закончился... 25 апреля 14:02

«Как показала практика — нет тех, кто сопротивляется. Хочется дерби двух столиц, чтобы топ-клубы подтянулись. ЦСКА ожил, «Динамо» сопротивлялось больше на словах, а если вы боретесь за чемпионство, то странно отдавать матчи с «Уралом» дома. Хотелось бы сильного чемпионата, чтобы борьба была до последнего тура», — сказал Дзюба в эфире «Матч Премьер».

К слову, досталось от Дзюбы не только соперникам, но и комментатору Константину Геничу.

В мае прошлого года Дзюба и Генич поспорили на юбилее тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого по поводу выступавшего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) за «Крылья Советов» Ивана Сергеева. Тогда игрок побил рекорд второго по уровню дивизиона России, забив 40 мячей за чемпионат. Дзюба заявил, что в РПЛ Сергеев не забьет даже восемь голов. Генич же прогнозировал обратное. Как утверждает комментатор, они поспорили на желание.

Зимой Сергеев перешел в «Зенит» и забил в РПЛ в итоге девять мячей, шесть из которых — за «Крылья Советов».

«Когда Сергеев подбирался к этой отметке в восемь мячей, я все думал, что же такое вот придумать, чтобы Дзюба это исполнил, — говорил Генич. — У меня есть мыслишка, особенно сейчас, ввиду последних событий, связанных со мной и «Спартаком» (комментатор был отстранен от работы на матчах красно-белых — «Газета.Ru»). Я думаю, как бы Артема здесь подловить. Хочу, чтобы он надел под игровую майку «Зенита» белую футболку с моей фотографией и надписью «Спартак», разбань Генича». И когда он забьет, то поднимет, чтобы все увидели». Спасти юбилейный сезон: «Спартак» сыграет с «Енисеем» в 1/2 финала Кубка России 21 апреля прошла жеребьевка полуфинальных матчей Бетсити Кубка России. Столичное «Динамо»... 22 апреля 12:09

После игры с «Локомотивом» у Дзюбы спросили насчет спора, на что футболист внезапно ответил жесткой тирадой.

«Мы не спорили на что-то, Генич — как желтая пресса. Мы разговаривали тет-а-тет, а он развил такую космическую историю… Это позорно. Мне неудобно перед Сергеевым.

Я рад за него, искренне переживал за его результаты. Как Генич себя ведет — это фу. Рад, что «Спартак» его забанил, я его тоже забанил», — сказал Дзюба в эфире «Матч Премьер».

Генич не остался в долгу, заявив, что теперь понимает, почему Дзюбу «ненавидит большинство болельщиков».

«Я всегда защищал Дзюбу и был на его стороне. И в ситуации с болельщиками в Сан-Марино, и в истории, когда болельщики хейтили его и на «Вираже», и у «Спартака». Но то, что вот он сказал сейчас, что я желтая пресса и раздул все до космического масштаба… Пусть он меня забанил (в соцсетях — «Газета.Ru»), но он — фуфло. Просто фуфло.

Рядом с нами, когда мы спорили, было огромное количество людей. Это не приватный был спор, и многие люди это слышали.

То, что он говорил про Ивана Сергеева. Сейчас он говорит, что Ваня такой хороший нападающий, но тогда он говорил такое, что если бы он воспроизвел сейчас — ему бы мало не показалось. Наш спор — это своего рода шоу. Российскому футболу, может быть, не достает таких элементов, когда журналист спорит с капитаном сборной на игрока, в которого кто-то не верит.

На тот момент это был честный спор, который нужно было по-мужски принять. То, что сказал Артем, — это гниль. Теперь я прекрасно понимаю, почему тебя хейтят и ненавидят большинство болельщиков», — парировал Генич.

О споре Дзюбы и Генича стало известно еще в начале сезона. Сергеев осенью рассказал, что в курсе пари. На реплику о том, что Дзюба в него не верит, 26-летний нападающий отреагировал с юмором: «Может, из-за того, что я ни разу не играл в Премьер-лиге (до этого сезона), дебютировал в 26 лет. Но я могу помочь Константину Геничу выиграть приз». «Обошлось без последствий»: Тимощук попал в ДТП в Петербурге Украинский тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук угодил... 31 марта 19:08

В беседе с «Газетой.Ru» экс-тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал ситуацию между Дзюбой и Геничем.

«Надо, чтобы кто-то присутствовал при этом споре. Это случилось на дне рождения Леонида Слуцкого и были свидетели. Тогда я считаю, что Генич прав. Если был договор, даже если он был устным, тогда его надо исполнять. Или надо было сразу обозначить, что Дзюба может сделать, а что — нет.

Стоило ли устраивать перепалку при многомиллионной аудитории? Для остроты жанра и такая реклама тоже годится», — сказал Билялетдинов.

Также известный тренер высказался по поводу четвертого подряд чемпионства «Зенита».

«Удивительно ли, что «Зенит» стал чемпионом за три тура до финиша, учитывая сопротивление «Динамо»? Вопрос о чемпионстве мог бы быть отложен до следующего тура, если бы «Динамо» победило «Урал». Но в следующем туре «Зенит» все равно решил бы эту задачу. У сине-бело-голубых большой запас прочности. Ничего удивительного в этом нет», — подчеркнул Билялетдинов.