Россию выгнали из всех еврокубков, Лиги наций и отклонили ее заявку на Евро

Игрок сборной России Фёдор Смолов в матче 10-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными Хорватии и России, 14 ноября 2021 года

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключил российские клубы и сборные из всех международных соревнований на сезон-2022/23. Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко заявил «Газете.Ru», что ожидал такого решения, и вспомнил разговоры о переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола, а бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов выразил надежду, что Россия после дисквалификации станет еще сильнее. В Российском футбольном союзе (РФС) пообещали продолжить защиту собственных интересов и, возможно, подать новые заявления в суд.

Российские команды не смогут принять участие в еврокубковых турнирах. От исключения наших команд больше всего выиграла Шотландия — теперь чемпион этой страны напрямую попадет в групповой этап Лиги чемпионов, заменив петербургский «Зенит», который в последний день апреля выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ). «Спортсмены не должны страдать»: УЕФА может допустить российские команды до еврокубков Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин в интервью заявил, что организация... 28 апреля 23:57

Мужская сборная России не сможет сыграть в Лиге наций, где должна была встретиться с Исландией, Албанией и Израилем. Также российская сборная опустится в Лиге наций из дивизиона B в более слабый дивизион C, где, например, играют Грузия и Кипр.

Женская команда России не поедет на Евро-2022, а ее место займет Португалия. Также наши женщины не сыграют в отборе на чемпионат мира 2023 года.

Молодежная сборная России отстранена от выступлений на Евро-2023, хотя в отборе наша команда сражалась за путевку на турнир с сильной Испанией.

УЕФА отклонил заявку России на проведение чемпионата Европы в 2028 или 2032 году.

Решение УЕФА может показаться неожиданным, ведь еще на днях глава организации Александер Чеферин высказался против санкций, которые наложены на атлетов из России. Самые громкие победы «Спартака» в российской истории 18 апреля московский «Спартак» празднует свой очередной день рождения. В этом году самой... 18 апреля 23:26

«Российские спортсмены чувствуют на себе ограничения, хотя и не виноваты в происходящем. Поэтому следует проявить добрую волю и продемонстрировать, что санкции не направлены ни против российских спортсменов, ни против российского народа. Спортсмены не должны страдать», — говорил глава Союза европейских футбольных ассоциаций.

Впрочем, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отметил, что он ожидал такой исход.

«Конечно, ожидаемое решение. Ничего же в мире не изменилось. Предпосылок для этого и не было. Оптимизм появился после заявления Чеферина, это было три дня назад. А сегодня маленькая надежда погасла», — сказал Колосков Sport24.

Также чиновник отметил, что выступает против перехода России из УЕФА в Азиатскую футбольную федерацию (АФК).

«Почему я противник перехода в Азию? Уровень азиатского футбола на порядок ниже европейского. Все об этом знают. И вдруг предлагают из рая в Азию, где совершенно другие ценности. Помимо этого, переход из одной конфедерации в другую — архисложный вопрос. Да и во сколько это обойдется российским клубам? Если Федун говорит, что игра с «Оренбургом» ему обходится в 70 млн, то во сколько выйдет игра в Тегеране или Абу-Даби?!» — задался вопросом Колосков.

О том, что санкции против России на сезон-2022/23 были ожидаемы, сказал в беседе с «Газетой.Ru» и бывший игрок московского «Спартака» Максим Деменко.

«Уже было понятно, что нас исключат. У меня не было никакой надежды на другой исход. Не случайно же были разговоры о том, что нам надо заявляться в азиатские соревнования. Я другого и не ждал», — сообщил Деменко.

Экс-игрок сборной России Игорь Колыванов выразил надежду, что отечественный футбол станет еще сильнее.

«К этому все и шло. Здесь даже добавить особо нечего. Вы же видите, что сейчас происходит. Но мы сильные. Мы пройдем через это. Станем еще сильнее. Будем сейчас развивать молодежь, детско-юношеский футбол», — заявил Колыванов «Газете.Ru».

Решение УЕФА осудил экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера.

«Я считаю, что спорт должен оставаться вне всякого политического вопроса!» — сказал Каррера «Матч ТВ».

Также на решение УЕФА отреагировали в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС). Отпраздновать столетие вылетом: «Спартак» может покинуть РПЛ Московский «Спартак» за семь туров до финиша Российской премьер-лиги (РПЛ) от зоны... 05 апреля 08:28

«2 мая УЕФА объявил о серии решений исполнительного комитета союза, накладывающих запрет на участие российских клубов и сборных в соревнованиях под эгидой организации в сезоне-2022/2023 по всем разновидностям футбола. Кроме того, отклонена заявка, декларирующая заинтересованность России в проведении чемпионата Европы в 2028 или 2032 годах.

Российский футбольный союз выражает категорическое несогласие с принятыми исполкомом УЕФА решениями. РФС продолжит защиту собственных интересов в рамках уже рассматриваемых в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне дел и оставляет за собой право подачи новых заявлений»,

— заявили в службе коммуникаций «Чемпионату».

Наверное, единственной хорошей новостью является то, что в таблице коэффициентов УЕФА российские клубы не получат за предстоящий сезон ноль очков. За пропущенный сезон-2022/23 нашей ассоциации добавят 4,333 балла. Это наш наименьший коэффициент, заработанный за пять последних сезонов.