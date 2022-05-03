«Вел себя невежливо». Что известно о гибели хоккеиста в Челябинской области

Хоккеист клуба «Колос» из поселка Бреды Челябинской области Николай Шаров погиб от огнестрельных ранений в результате конфликта в баре. Полиция сообщила о задержании подозреваемого. Что на данный момент известно о трагедии и расследовании — в материале «Газеты.Ru».

В поселке Бреды Челябинской области был убит 26-летний хоккеист местной команды «Колос» Николай Шаров. Как сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Владимир Шишков, трагедия произошла в результате конфликта в баре.

«В ходе распития спиртного двое местных жителей, которые были знакомы между собой, поссорились. После этого один из них ушел домой, вернулся с охотничьим ружьем и произвел несколько выстрелов в потерпевшего, оказавшихся смертельными.

Подозреваемый задержан», — приводит слова Шишкова URA.RU.

Как сообщает РЕН ТВ, участники конфликта сидели за разными столами в заведении, и одной компании в какой-то момент показалось, что вторая ведет себя очень шумно. Все закончилось тем, что один из посетителей ушел домой, вернулся с охотничьим ружьем и произвел несколько выстрелов в Шарова, попав ему в голову и в живот. Спортсмен скончался на месте, злоумышленник же скрылся и позже был задержан.

Отмечается, что он признался в содеянном, пояснив при этом, что ему не понравилось поведение Шарова — по его словам, хоккеист «вел себя невежливо».

«Личный состав полиции был ориентирован на поиски злоумышленника. В результате принятых мер сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был задержан через несколько часов, у него изъято незарегистрированное ружье и патроны к нему», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

По данным СМИ, преступник — 36-летний Иван Разживин, которые ранее был трижды судим, правда, за имущественные преступления. При этом, как сообщила «Газете.Ru» сестра убитого Маргарита, на самом деле конфликта не было: Николай был знаком с Разживиным и находился с ним в хороших отношениях. 23-летнего хоккеиста зарезали в Москве. Версии причин конфликта у кафе «Баклажан» Ночью в центре Москвы погиб 23-летний хоккеист Роман Дидур — как пишут СМИ, он поссорился... 24 апреля 16:15

«Николай ни с кем не конфликтовал, он заступился за людей. Все что пишут на сайтах, что он ссорился с убийцей, — это неправда. Мой брат был с ним в хороших отношениях.

Убийца приехал, сразу на улице начал стрелять, в помещении выстрелил в стол, мой брат встал то ли его успокоить, то ли закрыть людей, он с ним общался и не думал, что тот в него выстрелит», — рассказала женщина.

Представители правоохранительных органов уточняют, что на данный момент в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому. Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал «Газете.Ru», что, в зависимости от квалификации дела, Разживину может грозить лишение свободы вплоть до пожизненного.

«Наказание предусматривается по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ от 6 до 15 лет лишения свободы, если он стрелял в одного человека.

Но если в непосредственной близости находились другие люди, то это могут квалифицировать по ч. 2 ст. 105 УК РФ как убийство общеопасным способом. Наказание — от 8 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное лишение свободы»,

— констатировал Калинов.

Напомним, совсем недавно, 24 апреля, при схожих обстоятельствах погиб хоккеист в Москве. 23-летний Роман Дидур отдыхал в кафе «Баклажан» и поссорился с бизнесменом Арменом Куюмджи. Предприниматель нанес спортсмену удар ножом в грудь, молодой человек скончался от кровопотери до приезда медиков.