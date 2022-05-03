Кто займет место России в еврокубках

2 мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российские команды от участия в еврокубках в сезоне-2022/23. Это означает, что структура отбора в клубные турниры под эгидой УЕФА изменится.«Газета.Ru» объясняет, кто и как заменит российские команды в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Лига чемпионов

Перед стартом сезона-2021/22 Россия занимала восьмую строчку в таблице коэффициентов УЕФА — с нее национальные ассоциации получают квоты для участия в еврокубках.

Напрямую в групповой этап Лиги чемпионов попадают чемпионы десяти лучших стран из таблицы коэффициентов. После исключения России свободная квота перешла стране, занимающей 11-е место в таблице, — Шотландии. Таким образом, вместо петербургского «Зенита», который на прошлой неделе досрочно стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ), на групповой стадии Лиги чемпионов сыграет чемпион Шотландии.

За три тура до финиша Премьершипа с преимуществом в шесть очков над «Глазго Рейнджерс» лидирует «Селтик».

Место чемпиона Шотландии в раунде плей-офф пути чемпионов займет «Трабзонспор», впервые за 38 лет ставший сильнейшим клубом Турции. «Жаль, что олимпийцам не вручили автомобили, нарушили устоявшуюся традицию» Недавний скандал вокруг открытого письма фристайлистки Анастасии Таталиной на имя министра спорта —... 03 мая 15:47

В свою очередь, место «Трабзонспора» в третьем квалификационном раунде пути чемпионов займет чемпион Кипра (за три тура до финиша с разницей в одно очко в турнирной таблице лидируют «Аполлон» и АПОЭЛ — «Газета.Ru»).

Также один раунд квалификации пропустят чемпион Хорватии (за три тура до конца на первом месте идет загребское «Динамо») и швейцарский «Цюрих» — они начнут свой путь в Лиге чемпионов со второго этапа.

Вторая лигочемпионская путевка России принадлежала серебряному призеру РПЛ, который начинал евросезон с третьего квалификационного раунда пути нечемпионов.

Представителя России на данном этапе отбора заменят команды, занявшие вторые места в чемпионатах Австрии и Шотландии. Если бы все было как прежде, эти клубы начали бы участие в Лиге чемпионов не с третьего, а со второго квалификационного раунда.

Проигравшие команды в третьем квалификационном раунде и раунде плей-офф по-прежнему становятся участниками группового этапа Лиги Европы. «Вел себя невежливо». Что известно о гибели хоккеиста в Челябинской области Хоккеист клуба «Колос» из поселка Бреды Челябинской области Николай Шаров погиб от огнестрельных ранений... 03 мая 16:35

Лига Европы

В этом турнире от России с раунда плей-офф начинает участие обладатель национального кубка. В прошлом году столичный «Локомотив» смог попасть напрямую в групповой этап. Это произошло благодаря проведенной реформе, согласно которой победителю Лиги конференций гарантировано попадание в групповой этап Лиги Европы; однако в сезоне-2020/21 этот турнир еще не стартовал, поэтому вакантное место досталось «железнодорожникам».

В сезоне-2022/23 место России в раунде плей-офф Лиги Европы займут обладатели кубков Турции и Дании.

А их места в третьем квалификационном раунде Лиги Европы получит обладатель кубка Сербии, который изначально должен был стартовать со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Те команды, которые не смогут преодолеть раунд плей-офф Лиги Европы, примут участие в групповом этапе Лиги конференций.

Лига конференций

Россия была представлена в этом турнире двумя клубами: четвертая команда по итогам сезона РПЛ начинала свой путь с третьего квалификационного раунда, а пятая — со второго раунда.

После отстранения России место в третьем раунде отбора займут победители национальных кубков Чехии, Хорватии и Швейцарии, которые должны были начать выступление в турнире со второго раунда.

Во втором этапе отбора Лиги конференций вместо российской команды и обладателей кубков Сербии, Чехии, Хорватии и Швейцарии сыграют обладатели кубков Польши, Словении, Словакии, Лихтенштейна, Литвы, Люксембурга, Боснии и Герцеговины, Ирландии, Северной Македонии и Армении. «Если у Слуцкого есть совесть, он должен уйти»: «Рубин» оказался на грани катастрофы В матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» разгромно уступил на своем поле... 02 мая 20:07

До отстранения России на будущий сезон победители кубков из этих стран должны были начинать свой путь с первого отборочного раунда Лиги конференций.

Что будет в сезоне-2023/24

За сезон-2022/23 Россия автоматически получила в таблицу коэффициентов 4,333 балла — это наименьший коэффициент, заработанный за пять последних сезонов. В случае, если российские команды в следующем году смогут вновь принять участие в еврокубках, то перед стартом сезона-2023/24 в активе России будет 26,215 баллов.

С таким количеством баллов наша страна сегодня занимала бы 22-е место — выше Израиля, но ниже Кипра.

Это означает, что от России квалифицироваться в еврокубки смогут лишь четыре команды. Чемпион страны начнет путь в Лиге чемпионов с первого квалификационного раунда, а серебряный и бронзовый призер вместе с обладателем кубка стартуют со второго квалификационного раунда Лиги конференций.