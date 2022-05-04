Овечкин наказал канадца за дерзость, Малкин повторил рекорд Федорова

«Вашингтон Кэпиталз» начал борьбу в плей-офф НХЛ противостоянием против самой сильной команды регулярного чемпионата — «Флориды». И в первом матче «столичные» на выезде одержали сенсационную победу со счетом 4:2. Капитан команды Александр Овечкин отметился результативной передачей на соотечественника Евгения Кузнецова. О том, как сложилась игра, а также о достижениях других российских хоккеистов НХЛ — в обзоре «Газеты.Ru».

«Флорида Пантерз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:4

Последние три матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» провел без своего лидера Александра Овечкина — россиянин залечивал травму верхней части тела. В его отсутствие «Кэпс» проиграли все три матча с разницей шайб 4-12. Многие сомневались, что Ови успеет восстановиться к плей-офф, но Александр Великий развеял опасения, выйдя на лед. «Вел себя невежливо». Что известно о гибели хоккеиста в Челябинской области Хоккеист клуба «Колос» из поселка Бреды Челябинской области Николай Шаров погиб от огнестрельных ранений... 03 мая 16:35

«Это будут совсем другие матчи в сравнении с играми регулярного чемпионата, — сказал перед первым матчем серии с «Флоридой» Овечкин, чьи слова приводит официальный сайт НХЛ. — Ясно, что у «Флориды» очень сплоченная команда, они были лучшими в «регулярке». Но в плей-офф все иначе — другое мышление, другая скорость, другой уровень противостояния.

Нам надо сделать лишь два шага, правильно? Сначала выйти в плей-офф, а затем — завоевать Кубок. Так что нам не следует искать оправданий».

В нынешнем сезоне преобразившаяся «Флорида», ведомая жесткой тренерской рукой Джоэля Кенневилля, а затем — и.о. наставника Эндрю Брюннетта, вопреки прогнозам и ожиданиям стала лучшей в регулярном чемпионате и завоевала Президентский кубок. В то же время «Вашингтон» стал четвертым в Столичном дивизионе, не без труда получив wild card на право играть в плей-офф. Статистика противостояний «столичных» с «Флоридой» в завершившемся розыгрыше «регулярки» также не в пользу Овечкина и компании: из трех матчей «пантеры» выиграли два.

Никто не ждал, что матч сложится для «Кэпс» легко, и к 22-й минуте они проигрывали 1:2, хотя открыли счет: на гол Тома Уилсона хозяева ответили точными бросками Сэма Беннетта и Клода Жиру. Этот счет сохранялся до середины третьего периода, но затем «пантеры» неожиданно провалили концовку.

Сначала тандем Овечкин — Кузнецов соорудил вторую шайбу «Вашингтона». Великая Восьмерка отобрал шайбу у канадца Маккензи Уигара, который решил, что сможет дерзко обыграть капитана «Вашингтона» в районе центрального круга, и потерпел неудачу. Кузнецов подхватил шайбу и сравнял счет (2:2).

А две минуты спустя был забит решающий гол Ти Джея Оши, в котором в качестве ассистента поучаствовал еще один россиянин — Дмитрий Орлов (3:2).

На последних минутах тренерский штаб «Флориды» снял с игры вратаря Сергея Бобровского, что закончилось голом гостей в пустые ворота — точку в матче поставил Ларс Эллер (4:2). Отметим, что Бобровский в этой игре отразил 34 броска.

Разумеется, плей-офф — особое событие, для которого ведется отдельная статистика. Поэтому здесь не будет повода обсуждать рекорды Овечкина, актуальные для регулярного чемпионата. Сколько бы шайб он ни забросил, они не пойдут в зачет его погони за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. Тем не менее нельзя не отметить, что за последние 45 матчей в розыгрышах плей-офф НХЛ Ови набрал уже 46 очков — на его счету 25 шайб и 21 результативная передача.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинз» — 3:4 ОТ

В борьбу за Кубок Стэнли вступил и «Питтсбург» Евгения Малкина, а сам россиянин стал главным героем стартового матча серии плей-офф против «Рейнджерс».

Его команда к 38-й минуте уступила 2:3, но сначала Малкин помог Брайану Расту сравнять счет (3:3), а затем именно россиянин забросил победную шайбу (4:3). Правда, этого пришлось ждать очень долго: в плей-офф нет серий буллитов, и гол Малкина зрители увидели лишь в третьем овертайме, на 106-й минуте матча.

Благодаря этим результативным действиям Джино сравнялся с Сергеем Федоровым по количеству очков, набранных в плей-офф российскими хоккеистами.

У обоих сейчас по 176 баллов — Малкин в матчах Кубка Стэнли забросил 65 шайб и сделал 111 голевых передач. Еще одно очко выведет его на чистое первое место по этому показателю среди россиян.

Впрочем, сложись овертайм иначе, и никто бы не говорил про Малкина, который стал первой звездой встречи: все бы обсуждали невероятную игру голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестеркина, признанного второй звездой.

Российский вратарь установил клубный рекорд по количеству отраженных бросков — 79.

Более того, это второй результат в истории плей-офф НХЛ, начиная с сезона-1955/56, когда начала вестись соответствующая статистика. Больше сейвов было только у финна Йоонаса Корписало из «Коламбуса»: в 2020 году в матче первого раунда плей-офф против «Тампы» он отразил 85 бросков из 88.

«Я не тренер вратарей и не представляю, что делает Шестеркина особенным. Но он невероятен. Думаю, что он выиграет «Везину Трофи».

Мы все знаем, что матчи против него — вызов для нападающих: для меня, для Сидни Кросби», — сказал об игре соотечественника Малкин.

«Колорадо» — «Нэшвилл» — 7:2

Гораздо менее драматично сложился матч в Колорадо, где местные «Эвеланш» сравняли со льдом «Нэшвилл». Гости будто забыли выйти на игру. Уже к 16-й минуте они «горели» 0:5, во втором периоде Габриэль Ландеског отправил в ворота «хищников» шестую шайбу, и лишь после этого они встрепенулись и отыграли один гол. Но было ясно, что матч уже провален. Тем более что в третьем периоде «Колорадо» отличился в седьмой раз — автором гола стал Натан Маккиннон, которому ассистировал Валерий Ничушкин.