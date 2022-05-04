Чемпионы на каникулах: Трусову и Кондратюка застали на пляже

Слухи о романе 18-летнего фигуриста-одиночника Марка Кондратюка с 17-летней Александрой Трусовой нашли свое подтверждение в ОАЭ — поклонники спорта смогли запечатлеть их вместе на одном из пляжей Дубая. Вместе с ними отдых после олимпийского сезона проводят и другие спортсмены, сверкавшие в Пекине-2022, — Камила Валиева и Морис Квителашвили.

Соревновательный сезон для российских фигуристов официально был завершен еще в феврале после того, как Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отстранении спортсменов от участия в чемпионате мира в Монпелье, однако спортсмены продолжали выступать для зрителей на ледовых шоу и на коммерческом Кубке Первого канала.

Теперь же у членов сборной России появилась возможность полноценно отдохнуть — многие из них отправились в Дубай, где можно проводить свободное время за шопингом или купанием в Персидском заливе.

В ОАЭ отправилась чемпионка Олимпийских игр в Пекине в командном турнире Камила Валиева,

Там же отдыхают ученик заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Морис Квителашвили, представляющий Грузию, а также Марк Кондратюк и Александра Трусова, которые, судя по фотографиям, опубликованным их болельщиками, стали парой.

На протяжении всего сезона поклонники фигурного катания имели возможность не раз наблюдать этих фигуристов в компании друг друга.

После окончания соревнований спортсмены стали проводить вместе еще больше времени.

Напомним, что Кондратюк и Трусова сумели удачно выступить на прошедшей в феврале зимней Олимпиаде. 18-летний Кондратюк стал золотым медалистом Игр, выиграв награду в командном турнире, а Трусова стала серебряной призеркой в личных соревнованиях, уступив лидерство своей соотечественнице Анне Щербаковой.

17-летняя ученица Этери Тутберидзе стала первой фигуристкой в женском одиночном катании, кто заявил в свою программу пять четверных прыжков: флип, сальхов, тулуп, каскад четверной лутц — тройной тулуп и сольный лутц. Исполнить все элементы Трусовой удалось по ходу произвольной программы, за которую она в итоге получила 177,13 баллов.

Также на взрослом уровне Трусова становилась бронзовым призером чемпионата мира — 2021 и дважды выигрывала бронзовые медали чемпионата Европы.

Помимо олимпийского золота, среди главных достижений Кондратюка в спортивной карьере числятся победы на чемпионате Европы 2022 года и чемпионате России — 2022.

Один из фанатов фигурного катания выложил фото, на котором влюбленные довольно мило держат друг друга за руки, прогуливаясь вдоль дубайского пляжа.

Как утверждает Telegram-канал «Тулуп Тутберидзе», информацию о новой влюбленной паре в мире фигурного катания подтвердила участница шоу «Танцы на ТНТ» Ева Уварова, которая является близкой подругой Камилы Валиевой и Кондратюка.

Она написала в чате своего Telegram-канала «Теперь да» в ответ на сообщение одного из подписчиков о том, что Трусова и Кондратюк встречаются.

Любители фигурного катания мгновенно задались вопросом — возможно ли увидеть эту пару не только на отдыхе, но и на льду? Но сама Трусова еще до Олимпиады говорила о том, что не горит желанием переходить в парное катание.

«Я не боюсь делать все то, что от меня зависит, потому что я могу это контролировать. А то, что делают другие, а я пассажир и просто сижу рядом — меня пугает», — говорила Трусова в одном из интервью. Есть ли шанс увидеть Трусову и Щербакову в парах Обладательница серебряной медали Олимпийских игр — 2022 Александра Трусова поставила парный номер... 27 апреля 22:09

Кондратюк, напротив, в апреле 2022 года заявил о намерении перейти в парное фигурное катание. Правда, сделал он это в шутливой форме и вместе с чемпионом Европы Дмитрием Алиевым во время пресс-подхода перед юбилейным шоу в честь заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. Не исключено, что отношения с Трусовой заставят взглянуть фигуриста на это предложение с другой стороны.

Вместе с фигуристками в Дубае находятся и российские гимнастки. Совместную фотографию с Валиевой и Трусовой выложила Анастасия Евсеева.

Другие участницы шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло 2 мая в Ташкенте, остались в городе, где продолжают наслаждаться местной архитектурой и достопримечательностями. В своих социальных сетях публикациями из столице Узбекистана поделились Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Дарья Усачева и другие.