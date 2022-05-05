«Кириллион долларов!»: в США бурно отреагировали на исторический хет-трик Капризова

В очередной игровой день плей-офф НХЛ «Миннесота» на своем льду крупно обыграла «Сент-Луис» со счетом 6:2, а в составе хозяев тремя голами отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Он установил клубный рекорд, став автором первого хет-трика в истории «Миннесоты» в плей-офф НХЛ. Главные события дня в НХЛ с участием россиян — в обзоре «Газеты.Ru».

«Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз» — 6:2

В первом матче серии четвертьфинала Западной конференции против «Сент-Луиса» «Миннесота» проиграла 0:4, но теперь достойно ответила обидчикам. С аналогичным счетом «дикари» вели уже к 21-й минуте — 2+1 оформил швед Йоэль Эрикссон Эк, при этом ассистентский балл он заработал, отдав результативную передачу на Кирилла Капризова.

Во втором периоде гости отыграли одну шайбу — отличился Джонатан Кайру, а в ассистентах у него оказался Владимир Тарасенко. В заключительной 20-минутке уже сам российский форвард после передачи Павла Бучневича зажег свою фамилию на табло. Таким образом, Тарасенко и Бучневич открыли счет набранным очкам в этом розыгрыше плей-офф.

Однако концовка осталась за «Миннесотой», став бенефисом Капризова. На 52-й минуте он сделал счет 5:2.

А минуту спустя отправил шайбу в пустые ворота.

«Ты накапливаешь опыт, который можешь использовать в ключевых моментах и понимать, когда можно расслабиться, когда собраться, когда создать давление. Так что ты учишься, и этот опыт, безусловно, очень полезен в ключевых моментах плей-офф. Я не чувствую давления,

— сказал после игры Капризов, чьи слова приводит официальный сайт НХЛ. — Голы зависят от меня и от других игроков, и если бы мы забивали в первой игре, ощущения были бы другими.

Но, в конечном итоге, думаю, команда сделала свое дело сегодня. У нас получилось забить необходимые голы, так что мы обязаны в лучшем состоянии и настроении сосредоточиться на следующем матче».

Капризов установил в этом матче клубный рекорд: он стал автором первого в истории хет-трика «Миннесоты» в плей-офф. Кроме того, он оказался девятым россиянином, который забрасывал три шайбы за матч в розыгрышах Кубка Стэнли. Ранее это удавалось Павлу Буре, Валерию Каменскому, Павлу Дацюку, Александру Овечкину, Андрею Свечникову, Владимиру Тарасенко, Денису Гурьянову и дважды — Евгению Малкину.

Забавно, что уникальное для «Миннесоты» достижение в том же матче едва не установил Йоэль Эрикссон Эк. Он забросил третью шайбу в ворота «Сент-Луиса» раньше Капризова, но его третий гол был отменен после челленджа со стороны тренерского штаба гостей.

Посмотрев повтор, судьи убедились, что голу предшествовал офсайд.

«Один Кириллион долларов»

Нельзя не упомянуть реакцию американских болельщиков на подвиги россиянина. Он уже давно заслужил дифирамбы в свой адрес, а исторический хет-трик вызвал новую волну восторгов.

В соцсетях американские фанаты наперебой выражают восхищение талантами Киррилла. «Капризов невероятен», — написал один из болельщиков. «Капризов — лучший игрок, который когда-либо надевал джерси «Миннесоты», — вторил ему другой пользователь. «Он принял вызов, когда «Миннесота» больше всего в нем нуждалась — как и должна делать суперзвезда», — убежден еще один поклонник.

Пожалуй, наиболее ярко выразила отношение к россиянину болельщица «Миннесоты» на трибуне, держащая баннер в виде долларовой банкноты с портретом Капризова и номиналом «один Кириллион долларов». «Кириллион за хет-трик Капризова», — так комментируют в соцсетях этот кадр.

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«Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:5

«Тампа», как и «Миннесота», сравняла счет в серии после поражения в первом матче. Несколькими днями ранее «молнии» разгромно уступили в Торонто со счетом 0:5. Реванш оказался почти столь же убедителен лишь с той разницей, что «Тампа» отдала соперникам концовку и позволила им избежать разгрома.

Гости вышли вперед на последних секундах первого периода благодаря голу Виктора Хедмана в большинстве и позже упрочили преимущество, к 46-й минуте ведя со счетом 5:1. Автором одной из шайб «Тампы» стал Кучеров, также он записал в свой актив два ассистентских балла. «Торонто» на заключительных минутах отыграл две шайбы, но спасти игру хозяева уже не успевали.

Отдельно стоит отметить вратаря «Тампы» Андрея Василевского. И дело даже не в том, что он отразил 31 бросок в этом матче.

Важнее, что игра против «Торонто» стала для него 50-й победной в плей-офф из 83 матчей. Ранее лишь шесть вратарей преодолевали эту отметку — Жак Плант (69 выигранных матчей в плей-офф), Кен Драйден (73), Билли Смит (74), Джерри Чиверс (80), Патрик Руа (82) и Тарк Брода (82).

После победы в первом матче со счетом 5:1 «Каролина» улучшила свое положение в серии, выиграв и вторую встречу. В очередной встрече «Харрикейнз» создали комфортное преимущество в три шайбы уже к 22-й минуте, при этом дубль оформил Себастьян Ахо. В оставшееся время гости сумели ответить двумя голами Патриса Бержерона, однако «ураганы» контролировали ситуацию и не позволили «Бостону» переломить ход встречи. Итоговый счет — 5:2, заключительную шайбу Нино Нидеррайтер забросил в пустые ворота после передачи Андрея Свечникова.

При этом важный эпизод произошел еще на восьмой минуте встречи. Давид Пастрняк грубо сыграл против финского вратаря «Каролины» Антти Раанты. И если сам Пастрняк получил две минуты, то Раанта продолжить игру не смог, и его сменил в воротах россиянин Петр Кочетков.

Для него это был дебют в плей-офф НХЛ, и он справился на «отлично». Кочетков отразил 29 бросков из 31-го и был признан третьей звездой встречи.

Более того, дуэт Раанта — Кочетков повторил историческое достижение, которое ранее удавалось вратарской бригаде лишь однажды: в 1978 году голкиперы «Детройта» Рон Лоу и Джим Резерфорд провели по матчу в серии плей-офф и в каждом из них одержали свои первые победы в Кубке Стэнли в карьере. До сегодняшнего дня таких случаев больше не было. Свечников после матча рассказал, как напутствовал Кочеткова перед выходом на лед:

«Я сказал ему, чтобы он был уверен в себе и ни о чем не волновался. Это плей-офф, и я знал, что он готов и отлично выступит. Я помню, как играл с ним еще в юниорах, и он наслаждался игрой».

22-летний уроженец Пензы, Кочетков до недавнего времени играл за «Чикаго Вулвз» — фарм-клуб «Каролины». Его дебют в составе «Харрикейнз» состоялся за несколько игр до конца регулярного чемпионата — в трех матчах «регулярки» он отразил 90,2% бросков со средним показателем в 2,42 пропущенные шайбы за игру. При этом он одержал победы в каждом из четырех матчей, в которых принял участие.