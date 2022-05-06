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На пути к испанскому титулу: Рублев играет с Циципасом. LIVE

Теннис. Турнир АТР в Мадриде. Рублев — Циципас. ОНЛАЙН

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В четвертьфинале теннисного турнира серии АТР в Мадриде россиянин Андрей Рублев играет против грека Стефаноса Циципаса. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:46

Берет гейм Циципас. 5:2 он ведет.

21:45

А затем грек в легкой ситуации бьет в аут. 40:30.

21:44

Эйс от Циципаса. 40:15.

21:44

А вот и 15:15.

21:43

Охх, практически в открытый корт не попал Рублев. 15:0.

21:42

Под ноль берет гейм Рублев. вот так бы с самого начала. 4:2 ведет Циципас.

21:41

40:0.

21:41

Мощно пробивает Рублев, не оставляя шансов Циципасу. 15:0.

21:39

Со счетом 4:1 повел Циципас. Ждем подачу россиянина.

21:38

Срывается мяч с ракетки Рублева. 40:15.

21:37

15:15.

21:37

Укороченным попытался пробить Циципас, но попал в сетку. 0:15.

21:36

Рублев делает счет 1:3, но впереди подача Циципаса.

21:35

С приема Циципас отправляет мяч в аут. 40:15.

21:35

Свечу зарядил Циципас, но мяч улетел в аут. 30:0.

21:34

15:0.

21:31

Не смог Рублев принять подачу, отправив мяч в аут. Грек ведет со счетом 3:0. Подавать теперь будет россиянин.

21:30

С лета Циципас вколачивает мяч в корт. 40:30

21:29

30:30. Все время Рублев догоняет.

21:28

Но цепляется Рублев, делая счет 15:15, ударив в незащищенную часть корта.

21:27

Забирает гейм Циципас. 2:0 он ведет. Впереди подача грека.

21:26

Уже почти 10 минут продолжается гейм.

21:25

Это помогает Рублеву, он точным ударом в линию делает счет ровно.

21:24

Циципас выходит вперед в гейме, а Рублев кидает ракетку в корт.

21:24

40:40.

21:23

Спокойный затяжной розыгрыш закончился ударом Циципаса в сетку. Опять больше.

21:22

А теперь Пришла пора Рублева не справиться с ударом. Ровно.

21:22

Еще один аут от Циципаса. Больше.

21:21

Циципас отправляет мяч в аут из простой ситуации. Ровно.

21:21

30:40.

21:20

15:40.

21:19

0:30. Надо собраться Рублеву.

21:18

После долгого розыгрыша Циципас выигрывает очко точным ударом по линии. 0:15.

21:17

В аут отправил мяч Рублев, не попав по длине. 1:0 впереди Циципас. Ждем подачу Рублева.

21:17

В сетку попадает Рублев. 40:0.

21:16

30:0. Циципас сделал эйс.

21:16

Началась игра. Циципас подает.

21:05

Немного откладывается начало матча. Ориентировочно через минут 10 игра начнется.

21:00

Добрый день, уважаемые любители тенниса. Рады вас приветствовать на матче 1/4 финала турнира в Мадриде, где Стефанос Циципас встретится с Андреем Рублевым. Встреча начнется в 21:05 по московскому времени.

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