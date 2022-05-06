На пути к испанскому титулу: Рублев играет с Циципасом. LIVE

В четвертьфинале теннисного турнира серии АТР в Мадриде россиянин Андрей Рублев играет против грека Стефаноса Циципаса. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Трансляция
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21:46
Берет гейм Циципас. 5:2 он ведет.
21:45
А затем грек в легкой ситуации бьет в аут. 40:30.
21:44
Эйс от Циципаса. 40:15.
21:44
А вот и 15:15.
21:43
Охх, практически в открытый корт не попал Рублев. 15:0.
21:42
Под ноль берет гейм Рублев. вот так бы с самого начала. 4:2 ведет Циципас.
21:41
40:0.
21:41
Мощно пробивает Рублев, не оставляя шансов Циципасу. 15:0.
21:39
Со счетом 4:1 повел Циципас. Ждем подачу россиянина.
21:38
Срывается мяч с ракетки Рублева. 40:15.
21:37
15:15.
21:37
Укороченным попытался пробить Циципас, но попал в сетку. 0:15.
21:36
Рублев делает счет 1:3, но впереди подача Циципаса.
21:35
С приема Циципас отправляет мяч в аут. 40:15.
21:35
Свечу зарядил Циципас, но мяч улетел в аут. 30:0.
21:34
15:0.
21:31
Не смог Рублев принять подачу, отправив мяч в аут. Грек ведет со счетом 3:0. Подавать теперь будет россиянин.
21:30
С лета Циципас вколачивает мяч в корт. 40:30
21:29
30:30. Все время Рублев догоняет.
21:28
Но цепляется Рублев, делая счет 15:15, ударив в незащищенную часть корта.
21:27
Забирает гейм Циципас. 2:0 он ведет. Впереди подача грека.
21:26
Уже почти 10 минут продолжается гейм.
21:25
Это помогает Рублеву, он точным ударом в линию делает счет ровно.
21:24
Циципас выходит вперед в гейме, а Рублев кидает ракетку в корт.
21:24
40:40.
21:23
Спокойный затяжной розыгрыш закончился ударом Циципаса в сетку. Опять больше.
21:22
А теперь Пришла пора Рублева не справиться с ударом. Ровно.
21:22
Еще один аут от Циципаса. Больше.
21:21
Циципас отправляет мяч в аут из простой ситуации. Ровно.
21:21
30:40.
21:20
15:40.
21:19
0:30. Надо собраться Рублеву.
21:18
После долгого розыгрыша Циципас выигрывает очко точным ударом по линии. 0:15.
21:17
В аут отправил мяч Рублев, не попав по длине. 1:0 впереди Циципас. Ждем подачу Рублева.
21:17
В сетку попадает Рублев. 40:0.
21:16
30:0. Циципас сделал эйс.
21:16
Началась игра. Циципас подает.
21:05
Немного откладывается начало матча. Ориентировочно через минут 10 игра начнется.
21:00
Добрый день, уважаемые любители тенниса. Рады вас приветствовать на матче 1/4 финала турнира в Мадриде, где Стефанос Циципас встретится с Андреем Рублевым. Встреча начнется в 21:05 по московскому времени.
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