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Спорт

Победить сильнейшего: Карацев играет с первой ракеткой мира Джоковичем в Риме. LIVE

Теннис. «Мастерс-1000», Рим. 2-й круг. Новак Джокович — Аслан Карацев. ОНЛАЙН

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Kelly Defina/Reuters
Во втором круге турнира в Риме россиянин Аслан Карацев противостоит первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
15:35

Итак, в матче Шварцман — Кецманович будет третий сет, так что начало игры с участием Карацева еще откладывается. Пока что напомним, что Аслан встречался с Джоковичем дважды, уступив ему в полуфинале Australian Open — 2021, а затем несколько месяцев спустя взяв реванш на грунтовом турнире в Белграде.

15:20

Точное время начала матча пока неясно. Он стартует третьим запуском на Центральном корте после встречи Диего Шварцмана и Миомира Кецмановича. В этой игре сейчас идет второй сет. В первом Шварцман победил 6:2, во втором Кецманович близок к тому, чтобы сравняться по партиям.

15:15

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго круга теннисного «Мастерса» в Риме между Новаком Джоковичем и Асланом Карацевым.

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