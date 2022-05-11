Покорить Рим: Хачанов играет с Карреньо-Бустой. LIVE

13:20

Испанец и россиянин играли уже семь раз, так что у них богатый опыт противостояния. Перевес на стороне Хачанова — 4-3. Правда, при этом на грунте оба матча выиграл испанец, для которого данное покрытие является любимым. В 2017 году на «Мастерсе» в Монте-Карло в 1/16 финала — 6:4, 6:4. И там же, в том же раунде в 2021-м — 6:3, 6:2.