Покорить Рим: Хачанов играет с Карреньо-Бустой. LIVE

Российский теннисист Карен Хачанов во втором круге теннисного турнира серии «Мастерс», который проходит в Риме, сражается со спортсменом из Испании Пабло Карреньо-Бустой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
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14:34
И еще один шикарный прием на вылет — меньше, брейк-пойнт.
14:34
Отыгрывается приемом Буста — 40:40.
14:32
Долгий розыгрыш, но к укороченному соперника Карен оказался готов — 40:30.
14:32
Аут от Хачанова — 30:30.
14:30
Вот это да! Карреньо-Буста выжал из Хачанова удар, после которого сам выбежал к сетке и забивал легчайший смэш, но умудрился не попасть каким-то образом, хотя бил просто вертикально вниз! 30:15.
14:30
Хачанов укорачивает с хафкорта после приема, Карреньо-Буста догоняет мяч, но не перебивает сетку — 15:15.
14:29
Карреньо-Буста считает, что он попал с приема, судья спускается с вышки, рассматривает след и подтверждает правоту испанца. 0:15.
14:28
Шикарным форхендом в хафкорт в боковую линию завершает гейм испанец — 3:1.
14:27
Очко с подачи — 40:15.
14:27
Принял Карен выбивающую подачу, а Пабло ответил в противоход укороченным — 30:15.
14:26
А вот и аут от испанца — 15:15.
14:26
Подача, прием, виннерс — 15:0 в гейме на подаче Карреньо-Бусты.
14:23
И срывает атакующий форхенд в свободную часть корта Хачанов — 2:1, Карреньо-Буста повел с брейком.
14:22
В обмене диагональными бэкхендами дрогнул россиянин, пробив в сетку — 30:40, брейк-пойнт у испанца.
14:22
Карреньо-Бусто принял вторую подачу россиянина в самую заднюю линию, и тот не смог выгрести в корт — 30:30.
14:21
Эйс — 30:15.
14:20
Давление Хачанова приводит к удару испанца в сетку — 15:15.
14:19
Хачанов ошибается, попадая в сетку, после не самого сложного приема оппонента — 0:15.
14:19
Под ноль забирает подачу Карреньо-Буста — 1:1.
14:18
Аут от россиянина — 40:0.
14:18
Снова на прием Хачанова отвечает своим виннерсом испанец — 30:0.
14:17
Карреньо начинает свой гейм уверенно — 15:0.
14:16
В обмене ударами Карреньо-Буста решил укоротить, но соперник прочитал, догнал и укоротил сам, куда удачнее — 0:1. Выиграл
свою подачу на старте партии Карен!
14:15
Непростой розыгрыш, но Хачанов все сделал грамотно, в итоге подготовил выход к сетки и у нее завершил с лета — больше.
14:14
А теперь ошибается Карен — 40:40.
14:14
И снова аут у испанца. Недоволен он и не до конца верит, но — 40:30.
14:13
Еще один затяжной розыгрыш, но тут уже ошибся Пабло, причем как раз когда перешел в атаку — 30:30.
14:13
Очень долгий розыгрыш. Хачанов гонял соперника, и на последнем ударе тот уже просто встал. А россиянин не попал по длине — 15:30.
14:11
Прием в сетку — 15:15.
14:11
Перемудрил Карен. Решил укоротить с хафкорта, чтобы застать соперника врасплох, но не перебросил сетку — 0:15.
14:08
Несколько раз выстоял на своей подаче Хачанов, а затем воспользовался первым же шансом на чужой, когда вел 5:4. Это первый выигранный у Карреньо-Бусты Хачановым сет на грунте! Надо развить успех!
14:07
И не попадает Карреньо-Буста по ширине — ПЕРВЫЙ СЕТ ЗА ХАЧАНОВЫМ! 4:6!
14:06
Шикарнейший прием! 15:40, двойной сет-пойнт у Карена!
14:04
Великолепный Хачанов! Бегал и все спасал испанец, но все равно дело закончилось для него проигранным розыгрышем. Еще и в грунте испачкался, упав после последнего удара — 15:30. Хачанов в двух очках от партии! Но еще надо их взять.
14:03
А вот теперь уже у испанца аут, хотя ситуация была в его руках — 15:15.
14:03
Эх, немного не попадает по длине приемом сложной подачи Хачанов — 15:0.
14:01
Безупречный гейм от Карена — 4:5.
14:00
Очко с подачи — 40:0.
14:00
Еще один аут испанца по длине — 30:0.
14:00
Хачанов не подает первым мячом, но вынуждает оппонента не попасть по длине в розыгрыше — 15:0.
13:59
Но у испанца дважды подряд проходит первая подача — 4:4.
13:58
Шикарный розыгрыш от россиянина. Потаскал соперника по углам и все равно забил виннерс — 30:30.
13:57
Убийственный форхенд Пабло после короткого приема — 30:15.
13:57
Ответ с подачи — 15:15.
13:56
Под давлением после первой подачи Карреньо-Бусты проводит розыгрыш Хачанов, но вынуждает оппонента ударить мимо коридора — 0:15.
13:54
В итоге достаточно спокойно удерживает гейм Хачанов — 3:4.
13:53
Первая подача решает вопросы — 40:30.
13:53
Классно отыгрывается Хачанов, завершая третьим ударом с лета от сетки — 30:30.
13:52
Еще один рискованный удар Хачанова в угол корта, но на этот раз образцово точно — 15:30.
13:51
И снова аут по длине от россиянина — 0:30.
13:51
Ох! Очень глубоко подал Хачанов и завершал от сетки с лета в противоход оппоненту вторым ударом, но не попал в корт — 0:15.
13:50
Нет приема — 3:3.
13:5
И снова атака Пабло точна — 40:30.
13:49
Мог Карен поставит в тяжелое положение соперника, но тот переиграл россиянина в равном розыгрыше — 30:30.
13:48
Карреньо бьет в сетку после приема Хачанова — 15:30.
13:48
А вот тут россиянин все сделал блестяще. Только ободом дотянулся в углу корта испанец до мяча — 15:15.
13:47
Испанец вышел на подачу и в непростой ситуации обвел вышедшего к сетке Карена — 15:0.
13:44
Попытался Карреньо-Буста укоротить и не перекинул сетку — 2:3. Хачанов удержал подачу!
13:4
И снова приемом не попадает в корт Пабло — больше.
13:43
Подачей опять отыгрывается — ровно.
13:4
Двойная ошибка. Как невовремя — меньше, брейк-пойнт снова.
13:42
Очень глубоко и неудобно принял уходящую подачу Карена соперник. Россиянин не смог ответить в корт — ровно.
13:41
И вот уже больше у Хачанова.
13:41
Подачей сравнивает россиянин — ровно.
13:40
Атакует, приняв вторую подачу, испанец. Розыгрыш выходит долгим, но Карен не попадает — меньше, второй брейк-пойнт.
13:39
Атаковал Хачанов. Бил с лета от сетки в угол, но Буста догнал и едва не обвел. Немного не уложил в корт — ровно.
13:38
Блестящий и неожиданный укороченный от Бусты. Карен догнал, но не поднял — 30:40, первый в матче брейк-пойнт.
13:37
Вынуждает Хачанов оппонента пробить под давлением в аут — 30:30.
13:37
Довольно быстро в обмене ударами Карен бьет в сетку — 15:30.
13:36
А вот тут прекрасный розыгрыш от россиянина, в котором он в итоге развел соперника и мяч по разным сторонам с хафкорта — 15:15.
13:36
Классно пробивал переводом в боковую линию после приема соперника Хачанов с форхенда, но чуточку не попал — 0:15.
13:35
Эйс со второй подачи — 2:2.
13:34
Не прошел первый мяч. Со второго завязался розыгрыш, Хачанов атаковал, но испанец отвечал остро, и россиянин в итоге не попал — 40:30.
13:33
Шикарнейший бэкхенд от Хачанова по линии. Испанец не ожидал и не успел — 30:30.
13:32
Еще один первый мяч. Прием в аут по длине — 30:15.
13:32
Отвечает подачей — 15:15.
13:32
Карреньо-Буста на подаче. И сам ошибается в розыгрыше — 0:15.
13:30
В коротком розыгрыше Пабло не попадает по длине — 1:2.
13:29
Эйс — 40:30.
13:28
Хачанов давит с подачи, пробивает вторым ударом с лета от сетки, и испанец не вытягивает — 30:30.
13:28
Тут же отличная подача от Карена — 15:30.
13:28
Завязывается розыгрыш, в котором сильнее оказывается Карреньо-Буста — 0:30.
13:27
Двойная ошибка у Хачанова — 0:15.
13:26
Две подряд первых подачи завершают гейм — 1:1.
13:26
Ошибается испанец — 30:15.
13:25
Прием в сетку — 30:0.
13:24
Испанец начинает свою подачу. Сразу же продолжительный розыгрыш, в котором Хачанов завоевал инициативу, но в итоге сам не попал — 15:0.
13:23
Две подряд качественных первых подачи — 0:1.
13:22
Карен успешно атакует с форхенда после приема испанца — 30:0.
13:22
Отличная первая подача от Карена — 15:0.
13:21
Хачанов выходит на первую в матче подачу.
13:20
Испанец и россиянин играли уже семь раз, так что у них богатый опыт противостояния. Перевес на стороне Хачанова — 4-3. Правда, при этом на грунте оба матча выиграл испанец, для которого данное покрытие является любимым. В 2017 году на «Мастерсе» в Монте-Карло в 1/16 финала — 6:4, 6:4. И там же, в том же раунде в 2021-м — 6:3, 6:2.
13:15
В рамках второго круга турнира серии «Мастерс», который проходит в Риме, российский теннисист Карен Хачанов бьется с представителем Испании Пабло Карреньо-Бустой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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