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Спорт

Покорить Рим: Хачанов играет с Карреньо-Бустой. LIVE

Теннис. «Мастерс» в Риме. Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Карен Хачанов (Россия). ОНЛАЙН

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Российский теннисист Карен Хачанов во втором круге теннисного турнира серии «Мастерс», который проходит в Риме, сражается со спортсменом из Испании Пабло Карреньо-Бустой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
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14:34

И еще один шикарный прием на вылет — меньше, брейк-пойнт.

14:34

Отыгрывается приемом Буста — 40:40.

14:32

Долгий розыгрыш, но к укороченному соперника Карен оказался готов — 40:30.

14:32

Аут от Хачанова — 30:30.

14:30

Вот это да! Карреньо-Буста выжал из Хачанова удар, после которого сам выбежал к сетке и забивал легчайший смэш, но умудрился не попасть каким-то образом, хотя бил просто вертикально вниз! 30:15.

14:30

Хачанов укорачивает с хафкорта после приема, Карреньо-Буста догоняет мяч, но не перебивает сетку — 15:15.

14:29

Карреньо-Буста считает, что он попал с приема, судья спускается с вышки, рассматривает след и подтверждает правоту испанца. 0:15.

14:28

Шикарным форхендом в хафкорт в боковую линию завершает гейм испанец — 3:1.

14:27

Очко с подачи — 40:15.

14:27

Принял Карен выбивающую подачу, а Пабло ответил в противоход укороченным — 30:15.

14:26

А вот и аут от испанца — 15:15.

14:26

Подача, прием, виннерс — 15:0 в гейме на подаче Карреньо-Бусты.

14:23

И срывает атакующий форхенд в свободную часть корта Хачанов — 2:1, Карреньо-Буста повел с брейком.

14:22

В обмене диагональными бэкхендами дрогнул россиянин, пробив в сетку — 30:40, брейк-пойнт у испанца.

14:22

Карреньо-Бусто принял вторую подачу россиянина в самую заднюю линию, и тот не смог выгрести в корт — 30:30.

14:21

Эйс — 30:15.

14:20

Давление Хачанова приводит к удару испанца в сетку — 15:15.

14:19

Хачанов ошибается, попадая в сетку, после не самого сложного приема оппонента — 0:15.

14:19

Под ноль забирает подачу Карреньо-Буста — 1:1.

14:18

Аут от россиянина — 40:0.

14:18

Снова на прием Хачанова отвечает своим виннерсом испанец — 30:0.

14:17

Карреньо начинает свой гейм уверенно — 15:0.

14:16

В обмене ударами Карреньо-Буста решил укоротить, но соперник прочитал, догнал и укоротил сам, куда удачнее — 0:1. Выиграл свою подачу на старте партии Карен!

14:15

Непростой розыгрыш, но Хачанов все сделал грамотно, в итоге подготовил выход к сетки и у нее завершил с лета — больше.

14:14

А теперь ошибается Карен — 40:40.

14:14

И снова аут у испанца. Недоволен он и не до конца верит, но — 40:30.

14:13

Еще один затяжной розыгрыш, но тут уже ошибся Пабло, причем как раз когда перешел в атаку — 30:30.

14:13

Очень долгий розыгрыш. Хачанов гонял соперника, и на последнем ударе тот уже просто встал. А россиянин не попал по длине — 15:30.

14:11

Прием в сетку — 15:15.

14:11

Перемудрил Карен. Решил укоротить с хафкорта, чтобы застать соперника врасплох, но не перебросил сетку — 0:15.

14:08

Несколько раз выстоял на своей подаче Хачанов, а затем воспользовался первым же шансом на чужой, когда вел 5:4. Это первый выигранный у Карреньо-Бусты Хачановым сет на грунте! Надо развить успех!

14:07

И не попадает Карреньо-Буста по ширине — ПЕРВЫЙ СЕТ ЗА ХАЧАНОВЫМ! 4:6!

14:06

Шикарнейший прием! 15:40, двойной сет-пойнт у Карена!

14:04

Великолепный Хачанов! Бегал и все спасал испанец, но все равно дело закончилось для него проигранным розыгрышем. Еще и в грунте испачкался, упав после последнего удара — 15:30. Хачанов в двух очках от партии! Но еще надо их взять.

14:03

А вот теперь уже у испанца аут, хотя ситуация была в его руках — 15:15.

14:03

Эх, немного не попадает по длине приемом сложной подачи Хачанов — 15:0.

14:01

Безупречный гейм от Карена — 4:5.

14:00

Очко с подачи — 40:0.

14:00

Еще один аут испанца по длине — 30:0.

14:00

Хачанов не подает первым мячом, но вынуждает оппонента не попасть по длине в розыгрыше — 15:0.

13:59

Но у испанца дважды подряд проходит первая подача — 4:4.

13:58

Шикарный розыгрыш от россиянина. Потаскал соперника по углам и все равно забил виннерс — 30:30.

13:57

Убийственный форхенд Пабло после короткого приема — 30:15.

13:57

Ответ с подачи — 15:15.

13:56

Под давлением после первой подачи Карреньо-Бусты проводит розыгрыш Хачанов, но вынуждает оппонента ударить мимо коридора — 0:15.

13:54

В итоге достаточно спокойно удерживает гейм Хачанов — 3:4.

13:53

Первая подача решает вопросы — 40:30.

13:53

Классно отыгрывается Хачанов, завершая третьим ударом с лета от сетки — 30:30.

13:52

Еще один рискованный удар Хачанова в угол корта, но на этот раз образцово точно — 15:30.

13:51

И снова аут по длине от россиянина — 0:30.

13:51

Ох! Очень глубоко подал Хачанов и завершал от сетки с лета в противоход оппоненту вторым ударом, но не попал в корт — 0:15.

13:50

Нет приема — 3:3.

13:5

И снова атака Пабло точна — 40:30.

13:49

Мог Карен поставит в тяжелое положение соперника, но тот переиграл россиянина в равном розыгрыше — 30:30.

13:48

Карреньо бьет в сетку после приема Хачанова — 15:30.

13:48

А вот тут россиянин все сделал блестяще. Только ободом дотянулся в углу корта испанец до мяча — 15:15.

13:47

Испанец вышел на подачу и в непростой ситуации обвел вышедшего к сетке Карена — 15:0.

13:44

Попытался Карреньо-Буста укоротить и не перекинул сетку — 2:3. Хачанов удержал подачу!

13:4

И снова приемом не попадает в корт Пабло — больше.

13:43

Подачей опять отыгрывается — ровно.

13:4

Двойная ошибка. Как невовремя — меньше, брейк-пойнт снова.

13:42

Очень глубоко и неудобно принял уходящую подачу Карена соперник. Россиянин не смог ответить в корт — ровно.

13:41

И вот уже больше у Хачанова.

13:41

Подачей сравнивает россиянин — ровно.

13:40

Атакует, приняв вторую подачу, испанец. Розыгрыш выходит долгим, но Карен не попадает — меньше, второй брейк-пойнт.

13:39

Атаковал Хачанов. Бил с лета от сетки в угол, но Буста догнал и едва не обвел. Немного не уложил в корт — ровно.

13:38

Блестящий и неожиданный укороченный от Бусты. Карен догнал, но не поднял — 30:40, первый в матче брейк-пойнт.

13:37

Вынуждает Хачанов оппонента пробить под давлением в аут — 30:30.

13:37

Довольно быстро в обмене ударами Карен бьет в сетку — 15:30.

13:36

А вот тут прекрасный розыгрыш от россиянина, в котором он в итоге развел соперника и мяч по разным сторонам с хафкорта — 15:15.

13:36

Классно пробивал переводом в боковую линию после приема соперника Хачанов с форхенда, но чуточку не попал — 0:15.

13:35

Эйс со второй подачи — 2:2.

13:34

Не прошел первый мяч. Со второго завязался розыгрыш, Хачанов атаковал, но испанец отвечал остро, и россиянин в итоге не попал — 40:30.

13:33

Шикарнейший бэкхенд от Хачанова по линии. Испанец не ожидал и не успел — 30:30.

13:32

Еще один первый мяч. Прием в аут по длине — 30:15.

13:32

Отвечает подачей — 15:15.

13:32

Карреньо-Буста на подаче. И сам ошибается в розыгрыше — 0:15.

13:30

В коротком розыгрыше Пабло не попадает по длине — 1:2.

13:29

Эйс — 40:30.

13:28

Хачанов давит с подачи, пробивает вторым ударом с лета от сетки, и испанец не вытягивает — 30:30.

13:28

Тут же отличная подача от Карена — 15:30.

13:28

Завязывается розыгрыш, в котором сильнее оказывается Карреньо-Буста — 0:30.

13:27

Двойная ошибка у Хачанова — 0:15.

13:26

Две подряд первых подачи завершают гейм — 1:1.

13:26

Ошибается испанец — 30:15.

13:25

Прием в сетку — 30:0.

13:24

Испанец начинает свою подачу. Сразу же продолжительный розыгрыш, в котором Хачанов завоевал инициативу, но в итоге сам не попал — 15:0.

13:23

Две подряд качественных первых подачи — 0:1.

13:22

Карен успешно атакует с форхенда после приема испанца — 30:0.

13:22

Отличная первая подача от Карена — 15:0.

13:21

Хачанов выходит на первую в матче подачу.

13:20

Испанец и россиянин играли уже семь раз, так что у них богатый опыт противостояния. Перевес на стороне Хачанова — 4-3. Правда, при этом на грунте оба матча выиграл испанец, для которого данное покрытие является любимым. В 2017 году на «Мастерсе» в Монте-Карло в 1/16 финала — 6:4, 6:4. И там же, в том же раунде в 2021-м — 6:3, 6:2.

13:15

В рамках второго круга турнира серии «Мастерс», который проходит в Риме, российский теннисист Карен Хачанов бьется с представителем Испании Пабло Карреньо-Бустой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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