Разогрев перед «Ролан Гаррос»: Хачанов бьется с Циципасом. LIVE

В рамках третьего круга турнира серии «Мастерс», который проходит в Риме, российский теннисист Карен Хачанов бьется с представителем Греции Стефаносом Циципасом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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13:25
Сегодня Стефанос Циципас явный фаворит. Они с Кареном Хачановым играли четыре раза, и во всех четырех случаях сильнее был грек. Россиянин вообще смог взять только один сет. Но при этом ни одного матча не было на грунте, хотя Циципас и тут очень хорош.
13:20
В рамках третьего круга турнира серии «Мастерс», который проходит в Риме, российский теннисист Карен Хачанов бьется с представителем Греции Стефаносом Циципасом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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