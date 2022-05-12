Разогрев перед «Ролан Гаррос»: Хачанов бьется с Циципасом. LIVE

13:25

Сегодня Стефанос Циципас явный фаворит. Они с Кареном Хачановым играли четыре раза, и во всех четырех случаях сильнее был грек. Россиянин вообще смог взять только один сет. Но при этом ни одного матча не было на грунте, хотя Циципас и тут очень хорош.