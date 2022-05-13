«Считаю, должна быть дисквалификация». Финал волейбольной Суперлиги омрачился скандалом

В Калининграде драматичным по накалу матчем завершился финал женской волейбольной Суперлиги — «Локомотив» на тай-брейке обыграл «Уралочку». Однако этот успех был омрачен расистским скандалом, в центре которого оказался главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков, оскорбивший игрока «Уралочки» — темнокожую кубинку Айламу Монтальво. В комментариях «Газете.Ru» экс-игрок сборной России Дмитрий Фомин заявил, что тренеру нельзя переходить рамки, а депутат Госдумы Светлана Журова допустила, что специалист не подумал, что может кого-то обидеть.

Пятый матч финала женской волейбольной Суперлиги между «Локомотивом» и «Уралочкой» завершился со счетом 3-2 (25:21, 25:20, 26:28, 20:25, 15:7). Но все затмил эпизод, когда в одном из тайм-аутов главный тренер «Локо» Андрей Воронков, обращаясь к одной из своих подопечных, обронил фразу: «Почему ты ловишь эту обезьяну?», возможно, намекая на единственную темнокожую девушку в составе «Уралочки» – кубинку Айламу Монтальво. Этот момент попал в объективы телекамер.

«Воронков обязан публично извиниться»

В уральском клубе остро отреагировали на ситуацию. Гендиректор «Уралочки» Валентина Огиенко заявила, что Воронков должен публично извиниться перед спортсменкой.

«Это международный скандал. Нельзя такое упускать. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) должна разобрать этот момент. Также нельзя это упускать и команде «Локомотив», руководству клуба и не только клуба.

Андрей Воронков должен официально извиниться перед Аиламой. Это должно произойти публично, так же, как это было публично на всю страну»,

— передает слова Огиенко «Матч ТВ».

«Дисциплинарная комиссия рассмотрит инцидент»

Пока неясно, грозят ли специалисту какие-либо санкции. Заместитель генерального директора ВФВ Михаил Подлозный высказался о том, будет ли организация разбирать инцидент с Воронковым. Он признался, что непосредственно слова, вызвавшего скандал, не слышал. «Локомотив» обыграл «Уралочку» и стал чемпионом России по волейболу среди женщин второй раз кряду Калининградский женский волейбольный клуб «Локомотив» в пятом матче финальной серии Суперлиги дома... 12 мая 23:13

«Пока у меня нет такой информации, к сожалению. В трансляции вчера я слышал «ловишь кого-то», более конкретно не слышал. Если эта информация подтвердится, мы, конечно, разберем этот момент. Если все было с Воронковым так, как вы говорите, это довольно неприятный инцидент. Думаю, дисциплинарная комиссия будет его рассматривать», — сообщил Подлозный.

«Другого слова не подобрал, что ли?»

Для «Газеты.Ru» инцидент прокомментировал бывший диагональный сборной России Дмитрий Фомин. Он подчеркнул, что, вне зависимости от ситуации, тренер должен понимать свою степень ответственности и держаться в определенных рамках.

«Ничего в этом хорошего нет. Что бы ни происходило, тренер не должен переходить определенные рамки. Все прекрасно понимают, к кому это относилось, там был только один темнокожий игрок.

И даже со своими подопечными он не должен произносить таких слов — не только перед камерами, но даже на внутренних собраниях, когда никто не может подслушать. Это просто некрасиво.

Это нельзя списывать на эмоции. Слова другого не подобрал, что ли? Ерунда все это», — убежден Фомин.

«На камеру такие вещи говорить нельзя»

В свою очередь, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова указала на смягчающие обстоятельства. Она не исключила, что Воронков в пылу матча мог даже не осознать, что обидел кого-то.

«Тут очень непростой момент, поскольку в России это считается шуткой.

У нас не было по отношению к темнокожим таких проявлений, как в Америке, и у нас это не считалось обидным. Но самой спортсменке, несомненно, это крайне обидно.

На камеру такие вещи нужно контролировать, даже если это было на эмоциях. Это оскорбление спортсменки. Возможно, тренер считал, что таким образом обстановку разряжает, сказал вскользь, даже не задумываясь, что может обидеть человека», — сказала Журова «Газете.Ru».

«Расист, позорник и женоненавистник»

Пока ВФВ еще не рассматривала инцидент и не выносила каких-либо решений относительно Воронкова. Но многие болельщики и эксперты призывают к дисквалификации специалиста, в их числе — спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он выразил недоумение тем, что «Локомотив» до сих пор не озвучил официальную позицию по этой ситуации.

«Мне ужасно стыдно и неловко. Воронков — чертов расист, да еще и позорник. Мне кажется, что он и женоненавистник в том числе. Это вообще как?

Публично называть девушку обезьяной — это вообще что? Надо его просто выгнать из профессии. Воронков позорит российский спорт. Очень странная реакция калининградского клуба. Понятно, они сейчас будут сливать воду, но такие вещи нельзя оставлять безнаказанными. Ты же тренер, человек публичной профессии, смотрят люди, дети.

Считаю, должна быть дисквалификация. Они сейчас не извиняются, говорят, что им некогда. Надеюсь, наказание будет жестким. Это лютый стыд и позор. За это его нужно дисквалифицировать сразу. Неважно, что он там выиграл, какой чемпионат России. Если мы оставим это просто так, то нам грош цена. Выводы должны быть очень жесткими и строгими. Воронков — совершенно точно расист», — цитирует Губерниева «Чемпионат».