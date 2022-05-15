Хейт Дзюбы и пенальти на 90-й минуте: «Спартак» и «Зенит» сыграли бодрую ничью

Игрок «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра в матче 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Спартак» (Москва) и ФК «Зенит» (Санкт-Петербург), 15 мая 2022 года

Последняя домашняя игра московского «Спартака» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) завершилась результативной ничьей с петербургским «Зенитом», прибывшим в столицу в статусе чемпиона страны. Команде Сергея Семака удалось уйти от поражения на последней минуте основного времени, а московский клуб сохранил лишь теоретические шансы на то, чтобы закончить юбилейный сезон в верхней части турнирной таблицы. «Газета.Ru» — о том, что окружало последнюю домашнюю игру красно-белых в Тушино.

Матч «Спартака» и «Зенита» в предпоследнем туре текущего сезона не имел никакого турнирного значения. Коллектив с берегов Невы в очередной раз довольно буднично стал чемпионом России, а столетний юбиляр потерял возможность подняться выше седьмой строчки в таблице, сохраняя надежду спасти сезон благодаря победе в финале Кубка России.

Предвосхищали эту игру клубы по-разному. Петербуржцы за три дня до матча выпустили лаконичный ролик с напоминанием об октябрьском разгроме команды Руя Витории с унизительным счетом 1:7.

Столичный клуб ответил артхаусным клипом под легендарную группу «Король и Шут», упаковав в него множество отсылок.

В день игры в Тушино распогодилось — прогнозы столичных синоптиков о проливном дожде не оправдались.

Сергей Семак выбрал на игру такой состав:

Свою вторую игру подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ) проводил 19-летний Даниил Одоевский, который после неудачного матча Михаила Кержакова против столичного «Локомотива», ставшего в итоге чемпионским, получил возможность закрепиться в основе и шанс зарекомендовать себя на будущий сезон.

Паоло Ваноли обновил вратарскую линию, выпустив вместо Александра Максименко Александра Селихова, залечившего травму спины.

Впервые в 2022 году в основе вышел Николай Рассказов — на правом фланге обороны он заменил Максимилиано Кофрие. На скамейке запасных игру начал французский защитник Самуэль Жиго, для которого она стала последней домашней — по окончании сезона второй номер красно-белых отправится в Марсель, где будет выступать за местный клуб.

«Зенит» начал играть по схеме 3-5-2: компанию центральным защитникам Чистякову и Алипу составил колумбийский опорник Вильмар Барриос. Первый же момент в игре создали гости — плотный прессинг привел к тому, что Литвинов неаккуратно скинул мяч на Селихова, который лишь в последний момент выбил мяч перед набегавшим Юри Алберто.

«Спартак» отзеркалил схему петербуржского клуба — вместе с Джикией в центральной зоне обороны действовали Хлусевич и Литвинов.

Ответ хозяев долго ждать себя не заставил — Александр Соболев выиграл борьбу за верховой мяч у Чистякова, продвинулся к воротам и нанес неплохой удар в дальний угол — мяч в прыжке вытащил Даниил Одоевский.

Всю первую половину первого тайма зенитовцы держали мяч под контролем. Чаще петербуржцы атаковали через левый фланг, где Малком при помощи Далера Кузяева с легкостью раскачивал Георгия Джикию, освобождая себе пространство для подач и прострелов.

Столичный клуб изредка отвечал попытками контратаковать, однако забеги Промеса, Мартинса и Соболева останавливались задолго до штрафной площади «Зенита».

Ближе к 30-й минуте игры гости подустали, что негативно сказалось на качестве их атак. Красно-белые, в свою очередь, подстроились к предлагаемым гостями скоростям, и стали спокойнее играть в обороне. Острых атак зенитовцы за тайм создать не смоли, как и их соперники.

За полторы минуты до конца первого тайма второй удар в створ Одоевского нанес Николай Рассказов — спартаковцу дали принять мяч, с которым он прошел пару метров и плотно пробил прямо по центру.

В компенсированное к первому тайму время хозяева получили право на угловой, который, впрочем, качественно разыграть у них не вышло.

0:0 — с таким счетом завершилась первая половина матча.

Второй тайм начался для москвичей максимально позитивно — Александр Соболев головой замкнул подачу Михаила Игнатова и открыл счет в матче! Правда тут же радость красно-белых испарилась — Павел Кукуян приложил руку к уху и взял паузу для «тихого» просмотра эпизода в комнате VAR. Соболев откровенно психанул и бросил бутылку с водой на газон, за что тут же получил от судьи желтую карточку.

Гол все же был засчитан, но пожар на скамейке «Спартака» было уже не потушить — Ваноли очень эмоционально пытался докричаться до резервного судьи Андрея Фисенко. Потенциальной драки с арбитром удалось избежать только благодаря помощнику, который взял итальянца в обнимку и не дал ему приблизиться к технической зоне рефери. За свою несдержанность Ваноли был награжден закономерным предупреждением.

После забитого мяча «Спартак» попытался увеличить свое преимущество — пробить из штрафной Игнатову помешал Дуглас Сантос.

После часа игры пошли первые замены. Ваноли решил оборонять счет на табло, выпустив вместо Игнатова Самуэля Жиго. Сергей Семак сделал замены по позиции, убрав с поля Юри Алберто и Нурали Алипа. Вместо них на поле появились Даниил Круговой и Артем Дзюба, которого болельщики обеих команд встретили оглушительным свистом.

Игра приобрела логичный вид — «Зенит» контролировал мяч, старался через навесы на Дзюбу и Сергеева доставить мяч в штрафную, а «Спартак» грамотно играл на перехватал и раз за разом убегал в контратаки.

За 20 минут до окончания основного времени матча Семак убрал двух бразильцев — Клаудиньо и Вендела, выпустив вместо них Оздоева и Мостового. По началу у Андрея войти в игру не получалось, поэтому ближе к концу игры петербуржцы стали играть через правый фланг.

Бесконечные навесы в штрафную Селихова в конце концов принесли «Зениту» ничью — голкипер «Спартака» срубил Ерохина, за что Павел Кукуян назначил пенальти. К мячу подошел Мостовой и успешно реализовал стандарт — 1:1.

За оставшиеся три минуты московский клуб не смог вновь выйти вперед и подарить своим болельщикам победу. Итог игры — результативная ничья.

После этой встречи «Спартак» набрал 38 очков и остался на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ. Заключительную игру чемпионата коллектив под руководством Паоло Ваноли проведет в Подмосковье, где сыграет с «Химками». Петербургский клуб завершит сезон в Нижнем Новгороде, где сыграет с командой под руководством Александра Кержакова.

Все матчи 30-го тура пройдут в одно время — в 17:00 по московскому времени 21 мая.