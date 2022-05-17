Бывшая жена Мамаева сообщила, что футболист намерен вновь уменьшить размер алиментов

В конце апреля 2022 года суд постановил, что полузащитник Павел Мамаев должен выплачивать алименты своей дочери Алисе, которая родилась в браке с Аланой Мамаевой, в размере 1/6 всех своих доходов. Однако по словам его бывшей супруги, игрок теперь требует снизить сумму выплат еще больше.

Павел и Алана Мамаевы были вместе с 2013 года. Супруга дождалась футболиста из заключения в СИЗО и колонии, куда он угодил вместе с Александром Кокориным после драки в одном из столичных кафе в 2018 году, однако их брак не был идеальным. Несмотря на общую дочь, футболист нередко изменял своей жене, о чем Алана рассказывала в соцсетях, прилагая доказательства.

Финальной точкой в супружеских отношениях Павла и Аланы стал роман футболиста с испанкой Ирен Гарсией, который модель уже не простила футболисту. Весной 2021 года они развелись. Изначально сообщалось, что вопросы имущества и алиментов на дочь Алису будут урегулированы мирным путем, однако спустя год состоялось несколько судебных заседаний по размеру выплат, которые игрок должен отдавать бывшей жене на воспитание ребенка. «Жадный папа пошел биться в суд»: Мамаев снизил процент алиментов Полузащитник подмосковных «Химок» Павел Мамаев добился от Пресненского суда Москвы решения... 29 апреля 23:45

В 2021 году, спустя некоторое время после развода, суд постановил, что Мамаев должен выплачивать на содержание Алины 1/3 своей заработной платы.

Футболиста эта формула не устроила, и он подал апелляцию, по итогам которой 27 апреля 2022 года суд решил, что игрок должен платить лишь 1/6 от своих доходов в виде алиментов.

Также Пресненский суд Москвы утвердил мировое соглашение по иску полузащитника «Химок» к бывшей супруге об определении порядка общения с несовершеннолетней дочерью.

«Установлен период адаптационного общения ребенка с отцом Мамаевым Павлом Константиновичем, установлен порядок общения ребенка с отцом: ежедневно по телефону до 20.00, каждые четные выходные каждого месяца с 10.00 субботы до 20.00 воскресенья, каждую среду с 18.30 до 20.30, каждые зимние новогодние праздники с 12.00 2 января до 20.00 предпоследнего дня новогодних каникул», — приводит Агентство городских новостей «Москва» слова представителя пресс-службы Пресненского суда.

Казалось, что история на этом должна закончиться, поскольку суд удовлетворил апелляцию футболиста. Однако 17 мая в социальных сетях Алана Мамаева написала, что ее бывший супруг намерен еще больше уменьшить размер алиментов.

«Хотите новость?! Оказывается, можно пробить дно 1000 раз! Никогда не было, и вот опять. Великий «отец Мамаев» решил еще уменьшить алименты на дочь. 1/6 тоже слишком много для него», — заявила женщина. «Намеренно провоцировал»: Майк Тайсон избил до крови пассажира самолета Майк Тайсон избил пассажира самолета, который долго донимал его перед взлетом и смеялся над этим со... 21 апреля 22:18

Такой ход со стороны Мамаева может быть продиктован в том числе тем фактом, что скоро у него родится еще один ребенок. Футболист после развода недолго был один: уже в декабре 2021 года он сделал предложение ведущей шоу на YouTube «Точки NadИ» Надежде Санько, а в январе 2022-го была сыграна свадьба.

Сейчас жена футболиста находится на последних месяцах беременности. Санько после суда в апреле обвинила Мамаеву в том, что она якобы забирает себе деньги, которые Павел отправляет дочери.

«Мы ничего Алане платить не собираемся. Платить ей — это бред. Этой бабе никто не даст ни рубля. Она вообще кто, чтобы ей что-то платить? А Пашиной дочке — все, что он посчитает нужным. Как решит — так и будет. Когда, прикрываясь детьми, человек хочет упасть на иждивение, и чтобы содержали ее и родственников, сожителей — извините, такого не будет. Ребенка содержать — это одно, а содержаться самой за счет ребенка — это уже другое», — цитирует новую супругу футболиста «Стархит».

При этом желание Мамаева еще сильнее уменьшить алименты можно связать с тем, что футболист рискует остаться без клуба уже в летнее трансферное окно.

21 декабря 2021 года стало известно, что футболист перешел из «Ростова» в подмосковные «Химки». Игрок дебютировал за новый клуб 26 февраля в 19-м туре Российской премьер-лиги — в матче против московского «Динамо» (0:3), — но не сумел отметиться результативными действиями и получил повреждение, из-за которого его заменили после первого тайма.

Мамаев на протяжении месяца лечил травму, а в апреле дважды попадал в заявку на матчи чемпионата, но не вышел на поле ни против ЦСКА (4:2), ни против самарских «Крыльев Советов» (4:1). На игру 29-го тура национального первенства против «Ростова» Мамаев также не поехал — по решению медицинского штаба подмосковного клуба. Ироничный подарок с коньяком: как Губерниев просил прощения у Бузовой Популярная певица и блогер Ольга Бузова приняла публичные извинения от спортивного комментатора Дмитрия... 17 мая 12:34

Таким образом, Мамаев провел за «Химки» всего лишь одну игру, и теперь продление его контракта выглядит для подмосковного клуба сомнительной перспективой. Депутат Госдумы России и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков, говоря о контрактах Мамаева и Юрия Жиркова, заявил, что решение будет принято после окончания сезона.

«По поводу новых контрактов Жиркова и Мамаева будем думать уже после матча со «Спартаком», последнего матча в этом сезоне. Будем смотреть на условия, желание игроков и позицию тренерского штаба. Сейчас мы договорились, что ничего не будем обсуждать, пока не выполним задачу. Так что все после 21 мая», — цитирует Терюшкова Sport24.