22 мая 2022, 20:54 Спорт Российско-украинская команда защищает титул чемпиона мира по Counter Strike. LIVE Турнир PGL Major Antwerp 2022 по CS:GO. Финал. Natus Vincere — Faze. ОНЛАЙН Максим Чирков Слушать Остановить

Российско-украинская команда Natus Vincere (Na'Vi) в финале чемпионата мира по киберспортивной дисциплине Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) встречается с европейским коллективом Faze. В рейтинге лучших команд мира, по мнению сайта HLTV.org, Faze располагается на первом, а Na'Vi на втором месте. Какой коллектив окажется сильнее и сможет поднять над головой кубок PGL Major Antwerp 2022? «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию игры.