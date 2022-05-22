Российско-украинская команда защищает титул чемпиона мира по Counter Strike. LIVE

12:13. Такое чувство, что Faze расслабились, либо занервничали. Na'Vi не придумывают ничего сверхъестественного, спецназовцы сами допускают ошибки и подставляются под прицелы оппонентов.
11:13. Faze решили агрессивно сыграть в обороне. Twistzz пропушил (быстро занял, забежал) «банан», ropz — «второй мид». Na'Vi оказались готовы к такому развитию событий.
10:13. Perfecto, оставшись последним из игроков своей команды, сгорел в коктейле Молотова! s1mple недоволен. Пауза пошла европейцам на пользу.
9:12. ЧТО творит B1t! В очень сложной ситуации он успел убить одного из соперников, а затем убежать от broky, установив бомбу менее чем за секунду до конца раунда! А после уничтожил и самого латыша.
8:12. Ох, даже с пистолетами европейцы доставили огромные неприятности команде атаки при заходе на точку В. ropz продолжает веселиться — на этот раз он сделал килл с «зевса».
7:12. Теперь и база А покорилась террористам. Однако раунд был близкий — в ситуации 2 на 2 сильнее оказались террористы. Дальше — экономический от Faze.
6:12. «Рожденные побеждать» показывают зубы! Дошли до В плента (места установки бомбы) и выиграли раунд. Однако ropz и здесь успел насолить — не дал ни одному из соперников уйти на сейв (сохранение оружия и амуниции до следующего раунда).
5:11. rain тащить клатч 1 в 2! Na'Vi проигрывают обе пистолетки на «инферно». Впереди закупка до 2 тысяч от атаки.
Первая половина отходит европейской команде 10:5! Na'Vi попытаются вернуться в игру за сторону атаки.
5:10. Boombl4 — король «банана». Он доказал нам это еще раз. electroNic хотел зарезать соперника ножом, но его попытка не увенчалась успехом.
4:10. Террористы в руках с MAG-10, Desert eagle и одним AK-47 уничтожают оборону Na'Vi на точке А. s1mple допустил ключевой промах в раунде со снайперской винтовки.
4:9. Европейцы с руках с «глоками» не представляли угрозы для «рожденных побеждать». Нужно российско-украинскому коллективу забирать все оставшиеся раунде в первой половине, чтобы навязать борьбу на de_inferno. Тренер команды это понимает и берет вторую тактическую паузу.
3:9. Вот это уже интересно! Na'Vi забирают раунд, заставляя Faze в следующем делать раунд с пистолетами.
2:9. ropz снова оформляет три килла! Эстонец серьезно настроен на финал. У Na'Vi ломается экономика.
2:8. Трипл-килл (убийство троих врагов) от s1mple! Кто если не лучший игрок мира должен тащить свою команду в финале?
У спецназа серьезные проблемы! Отдавать 8 раундов кряду непозволительная роскошь в финале «Мэйджера».
0:8. Twistzz выигрывает клатч (игровая ситуация, когда игрок команды остается в одиночку против одного или нескольких соперников) 1 в 2! Сумасшедшая реакция канадца, не позволяет Na'Vi взять форсированную закупку.
0:7. Из раунда в раунд мы видим один и тот же сценарий: Faze с равным или плюсовым разменом доходят до точки установки бомбы, однако у Na'Vi к тому моменту уже не остается достаточно количество игроков в живых, либо их здоровья.
0:6. Опять терпит крах оборона «рожденных побеждать»! Тайм-аут не пошел игрокам на пользу, однако впереди хороший закуп.
0:5. У российско-украинского коллектива серьезные проблемы! B1t, electroNic и Boombl4 до сих пор имеют по 0 убийств. s1mple старается на максимум — у него 5 киллов.
0:4. Faze установили бомбу, Na'Vi предприняли неплохую попытку ретейка (выбивания занятой противником точки), однако ropz показал феноменальную стрельбу и чтение игры. Faze забирают первую закупку соперника!
0:3. На полном экономическом раунде у Na'Vi не было никаких шансов. Впереди раунд с хорошим закупом!
0:2. Форс-бай (агрессивный закуп на все деньги) также без особых трудностей отходит ребятам из Faze.
Na'Vi выбрали сторону защиты (за спецназ) на пике оппонента. Faze начнут в атаке (за террористов). Винрейт «рожденных побеждать» 50% в восьми официальных играх за последние 3 месяца. Процент побед команды Faze равен 75% за 12 игр. de_inferno начинается, поехали!
Команды определились с пиками. de_inferno — выбор европейского коллектива, de_nuke — пик команды Na'Vi, в случае равного счета нас будет ожидать третья карта — de_ancient.
Состав команды Faze:
Ховард «rain» Ниигард (Норвегия);
Финн «karrigan» Андерсен (Дания);
Хельвийс «broky» Сауканц (Латвия);
Рассел «Twistzz» Ван Далкен (канада);
Робин «ropz» Коль (Эстония);
Роберт «Robban» Дальстрем (Тренер, Швеция).
Состав команды Na'Vi:
Денис «electronic» Шарипов (Россия);
Кирилл «Boombl4» Михаилов (Россия);
Илья «Perfecto» Залуцкий (Россия);
Валерий «B1t» Ваховский (Украина);
Александр «s1mple» Костылев (Украина);
Андрей «B1ad3» Городенский (Тренер, Украина).
Здравствуйте, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию киберспортивного матча, финала турнира PGL Major Antwerp 2022 по CS:GO между российско-украинской командой Natus Vincere (Na'Vi) и европейским коллективом Faze. Начало игры запланировано на 21:00 мск.