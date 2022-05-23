Пробиться в 3-й круг «Ролан Гаррос»: Хачанов сражается с Дельеном. LIVE

25-я ракетка мира — российский теннисист Карен Хачанов — играет во втором круге турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» против Уго Дельена из Боливии, который занимает 90-ю строчку в рейтинге ATP. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
12:00
Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 2-го круга «Ролан Гаррос» между Уго Дельеном и Кареном Хачановым.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях