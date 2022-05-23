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Спорт

Необычная битва с южнокорейцем: Рублев стартует на «Ролан Гаррос». LIVE

Теннис. «Ролан Гаррос». 1-й круг. Рублев — Квон Сон У. ОНЛАЙН

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Седьмая ракетка мира — российский теннисист Андрей Рублев — стартует на турнире Большого шлема «Ролан Гаррос» матчем с южнокорейцем Квоном Соном У, который занимает 71-ю позицию в рейтинге ATP. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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13:15

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 1-го круга «Ролан Гаррос» между Андреем Рублевым и Квоном Соном У.

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