23 мая 2022, 21:59 Спорт Необычная битва с южнокорейцем: Рублев стартует на «Ролан Гаррос». LIVE Теннис. «Ролан Гаррос». 1-й круг. Рублев — Квон Сон У. ОНЛАЙН Эльвира Ондар Слушать Остановить

Седьмая ракетка мира — российский теннисист Андрей Рублев — стартует на турнире Большого шлема «Ролан Гаррос» матчем с южнокорейцем Квоном Соном У, который занимает 71-ю позицию в рейтинге ATP. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.