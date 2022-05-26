Шаг к Большому шлему: Медведев играет с Джере. LIVE

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев играет с сербом Ласло Джере во втором круге Открытого чемпионата Франции. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
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14:21
Сорвался мяч с ракетки Джере. 40:15.
14:21
Джере в сетку попал. 30:15.
14:20
15:0 на подаче Медведева.
14:18
Ошибка Медведева приводит к его удару в аут. 3:2 Джере повел.
14:17
40:30. Коротко Джере сыграл, а Медведев не добежал.
14:17
Уже поймал Джере Медведева на противоходе, но в сетку попал. 30:30.
14:16
Прервал эту серию Медведев. 30:15.
14:16
30:0. Никто не может в последнее время дажже розыгрыш взять на чужой подаче.
14:15
Джере из сложной позиции точно в угол мяч направил. 15:0.
14:14
Пришла пора и Медведеву взять подачу под ноль. 2:2. Нас ждет подача Джере.
14:13
30:0
14:13
Здорово Медведев укоротил. 15:0.
14:11
Под ноль Джере взял гейм. 2:1 он повел.
14:10
40:0.
14:10
Не успел Медведев к укороченному мячу. 30:0.
14:09
Развел Джере по углам Медведева и мяч. 15:0.
14:08
Джере обратный брей сделал. 1:1. Будет Джере подавать.
14:07
Красиво Джере обвел Медведева, которого вынудил выйти к сетке. 15:40.
14:06
Много у нас сегодня длинных розыгрышей. Сейчас Джере выиграл один из таких, отправив мяч по линии. 15:30.
14:05
Укоротил Медведев и выиграл очко. 15:0.
14:04
Принес победу в гейме Медведеву удар Джере в сетку. 1:0 повел россиянин.
14:03
30:40
14:02
0:30 на подаче Джере. Шанс для Медведева сделать брейк.
13:59
После этой ошибки Джере не смог собраться и проиграл два очка. Медведев выиграл первый сет со счетом 6:3.
13:58
Казалось, что мяч будет послан в корт, а Медведев не успеет его догнать. Но чудом Джере его в аут послал. 40:40.
13:57
Как сейчас Медведев ошибся. Готовился он обводящим ударом серба обыграть, но попал в сетку. 30:40.
13:56
Очень долгий розыгрыш закончился ударом Джере в сетку. 15:30.
13:55
Джере не думает сдаваться. 0:30 он повел.
13:50
Взял Джере гейм. Теперь Медведев будет подавать на сет.
13:54
И еще один аут в исполнении Медведева. 40:15.
13:49
Исправился серб, вязв два розыгрыша. 30:15.
13:48
Двойную ошибку допустил Джере. 0:15.
13:46
Легко забрал Медведев два последних розыгрыша и выиграл гейм. 5:2 он ведет. Впереди подача Джере.
13:45
Отыграл его Медведев. 40:40.
13:44
Брейк-поинт у Джере.
13:44
Важный розыгрыш выиграл Медведев. 30:30.
13:43
У сетки решили теннисисты поиграть. Эту дуэль выиграл Джере. 15:30.
13:42
Джере мощно в линию вколотил мяч. 15:15.
13:41
Ошибся Джере, и Медведев забирает себе его подачу. 4:2. Подает сейчас россиянин.
13:41
Брейк-поинт Медведев заработал.
13:44
Открыт был корт перед Джере, но он в аут решил мяч направить. 40:40.
13:44
Мощно Джере пробил в угол. 40:30.
13:43
Сетка сыграла за Джере. 30:30.
13:43
А вот и 15:30 уже.
13:42
Отличное попадание в угол в исполнении Медведева. 15:15.
13:41
Джере повел на своей подаче. 15:0.
13:39
Выигрывает Медведев гейм. В первом сете он ведет со счетом 3:2.
13:38
Семь минут идет гейм, а у нас опять 40:40.
13:37
Джере решил перекинуть Медведева, но россиянин до мяча дотянулся и вбил его в корт. Больше.
13:36
Опять 40:40. Напряженный гейм.
13:36
Здорово Джере обвел Медведева. Меньше.
13:35
Что творит Джере. Перед ним был весь корт, а он в сетку попал. Ровно.
13:35
В самый неподходящий момент Медведев не перебил через сетку. Меньше на его подаче.
13:34
40:40.
13:33
Везет Медведеву. Джере в простой ситуации в аут попал. 40:30.
13:33
30:30.
13:32
А теперь Джере догнал укороченный и набрал очко. 30:15
13:31
В аут бьет Джере после длинного розыгрыша. 30:0.
13:31
Не смог Джере принять подачу. 15:0.
13:30
Берет гейм Медведев. 2:2.
13:30
15:40. Обратный брейк может сделать Медведев.
13:29
Был готов серб вколотить мяч в пустой корт, но попал в сетку. 15:30
13:28
Не попал Джере в линию. Аут. 15:15.
13:28
На противоходе поймал Джере Медведева. 15:0.
13:27
Берет Медведев гейм на своей подаче. Пока он уступает со счетом 1:2. Подавать Джере сейчас будет.
13:26
Точно в открытый угол попал Медведев. 40:15.
13:25
И еще один укороченный прошел. 30:15.
13:25
15:15.
13:24
Красиво Медведев укоротил. Джере не успел к мячу. 15:0.
13:23
Повел Джере со счетом 2:0. Впереди подача Медведева. Надо бы ему собраться.
13:22
40:30. Отправил Медведев в сетку мяч.
13:21
30:30.
13:21
Пришла пора Джере ошибиться. В сетку он попал. 30:15.
13:20
Сильно в аут Медведев направил мяч, хотя ничего подобного ситуация не предвещала. 15:0.
13:18
Оххх, Медведев в аут мяч отправил. Джере берет гейм на чужой подаче. 0:1. Сейчас будет подавать серб.
'13:17
Еще один длинный розыгрыш закончился попаданием Джере точно в угол корта. Меньше на подаче Мдведева.
13:17
Затяжной розыгрыш при счете 40:40 закончился ударом Медведева в аут.
13:15
Первым подает Медведев. 30:30 на подаче россиянина.
13:07
Спортсмены вышли на корт, началась разминка.
12:57
Спортсмены должны выйти на корт в 13:00 по московскому времени.
11:45
Добрый день, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча второго круга «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между сербом Ласло Джере и россиянином Даниилом Медведевым.
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