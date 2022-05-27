«Легионеры летом начнут возвращаться в Россию: им больше никто не предложит таких зарплат»

Бывший игрок московского «Динамо» Олег Терехин в интервью «Газете.Ru» рассказал, чем плох нынешний формат Кубка России, объяснил, почему бело-голубые не смогли составить конкуренцию «Зениту» в чемпионате страны, а также заявил, что иностранные футболисты летом начнут возвращаться в Россию.

«В финале Кубка нет фаворитов»

— Стало ли для вас неожиданностью то, что «Динамо» и «Спартак» так легко обыграли своих соперников в полуфиналах Кубка России? Кто из них будет фаворитом финала?

— В полуфиналах все было понятно. «Спартак» и «Динамо» однозначно сильнее.

Я бы хотел отметить, что формат Кубка, на мой взгляд, неправильный. Получается, что у команд из высшего дивизиона до финала может быть только один серьезный соперник, а игры преимущественно дома. Надо возвращаться к старому формату.

Раньше команды РПЛ приезжали в гости к клубам из низших лиг. В этих городах был ажиотаж, на стадион приезжали губернаторы, был интерес к таким матчам. «Я не подвел вас»: Дзюба попрощался с «Зенитом» Нападающий Артем Дзюба, о продолжении карьеры которого в последнее время ходит много разговоров, не... 22 мая 14:26

Если бы матчи полуфиналов играли во Владикавказе и Красноярске, мог получиться совсем другой результат.. В Москве шансов было мало. Ну и легионеры московских команд многое решили. К сожалению, в ФНЛ игроков такого уровня нет.

— Следует ли из того, что «Динамо» намного выше в таблице, тот факт, что они являются фаворитами финала?

— Я считаю, что в Кубке нет фаворитов.

— Является ли дополнительной мотивацией для «Динамо» то, что «Спартак» в этом году отпраздновал собственное 100-летие? Захотят ли динамовцы испортить красно-белым праздник?

— Это может быть интересно только болельщикам «Спартака», а не их игрокам. Им все равно, 100-летие или 200-летие праздновал клуб. В «Динамо» меньше легионеров, много молодых ребят, которые об этом знают. Но это праздник больше для болельщиков. Если красно-белые победят, они сделают хороший подарок фанатам.

«Никто не сомневался в том, что «Зенит» станет чемпионом»

— До зимнего перерыва «Динамо» боролось с «Зенитом» за первую строчку, но в 2022 году сильно отстало от петербуржцев. С чем это связано?

— «Зенит» сильнее всех по составу. Я считаю, что «Динамо» провело хороший турнир. В команде много молодых хороших игроков, тем более россиян. И они до последнего бились. Но «Зенит» явно сильнее. Никто не сомневался, что он станет чемпионом.

— Вы предполагали, что за четыре тура до конца «Зенит» уже оформит чемпионство?

— Да, борьбы в этом году особо не получилось. «Локомотив» и ЦСКА отвалились. «Динамо» одно с ними боролось, а больше конкурентов не было.

— У «Динамо» в последнем туре будет матч за серебро с «Сочи». Есть ли у футболистов мотивация занять второе место, учитывая то, что это не дает преференций в виде игры в Лиге чемпионов?

— Результат останется в истории. Конечно, второе место интереснее, чем третье. Потом никто не будет вспоминать, играли они в Европе или нет. «Динамо» давно так высоко не поднималось. Это будет фантастический сезон, если команда выиграет Кубок и серебряные медали.

Интервью состоялось перед последним туром чемпионата России. После поражения «Динамо» от «Сочи» Терехин отметил, что сезон можно будет считать неудачным, если бело-голубые уступят «Спартаку» в финале Кубка России.

«У нас не только «Спартак» критикует судей»

— Какие факторы повлияли на то, что «Динамо» так хорошо играет в чемпионате и Кубке?

— В команду пришел Сандро Шварц, они провели сборы. Он нашел контакт с молодыми ребятами, начал им доверять. К сожалению, после паузы они матча три проиграли, и шанс на чемпионство был упущен. В команде играют молодые футболисты, которые хотят доказать, что можно играть и без легионеров.

— Доказывает ли «Динамо» своим примером, что можно не гнаться за дорогими легионерами, а играть россиянами? Может, это произведет революцию в нашем футболе? Аленичев: кажется, у руководства «Спартака» уже есть решение по Ваноли, не в его пользу Экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о будущем нынешнего главного тренера красно-белых... 25 мая 10:30

— Не будет никакой революции. Да, сейчас будет меньше иностранцев, ведь на данный момент Европа для нас закрыта. Но все равно надо приглашать легионеров. Конечно, хотелось бы качественных. Без них никак.

— Что можно ждать от «Динамо» в следующем сезоне?

— Я жду, что «Локомотив», ЦСКА, «Рубин» поравняются, создадут борьбу в чемпионате. У нас будет конкурентоспособный турнир.

— Если говорить о «Спартаке», то сказываются ли на результатах команды постоянные скандалы, критика судейства?

— У нас не только «Спартак» критикует судей. В каждом туре какого найдется тренер, недовольный арбитрами. Сейчас есть VAR, матч обслуживают шесть судей. Но зрителям и участникам до сих пор непонятно, как они принимают то или иное решение.

Очень низкий уровень судейства у нас. Практически после каждого матча происходят скандалы. Против «Спартака» тоже ошибаются, но это топ-клуб, поэтому о нем чаще говорят.

— Может, руководство «Спартака» просто хочет оправдаться за неудачные результаты, критикуя судейство? Может, все это притянуто за уши?

— Может, и притянуто. «Спартак» есть «Спартак». Всегда про него будут говорить. Но ошибаются и против маленьких клубов. Я бы не сказал, что «Спартак» страдает от ошибок больше остальных.

— Почему «Спартак» занял в группе Лиги Европы первое место, но провалился в чемпионате и туров за пять до конца мог вылететь из чемпионата? Экс-игрок «Спартака» Кавазашвили выразил возмущение новым лимитом на легионеров Бывший голкипер сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили скептически отнесся к введению со... 25 мая 04:31

— Не считаю, что «Спартак» мог вылететь. У них хорошие футболисты. Если «Спартак» выиграет Кубок, то сезон будет на «3+». Должны были быть вверху, но неизвестно, что происходит в команде. Если идет игра, они выигрывают, если не идет, то могут проиграть.

Я не могу объяснить, почему в Лиге Европы они играли в один футбол, а чемпионате — в другой. Это может знать руководство. Они в еврокубках обыгрывали серьезные клубы, и это странно, почему в чемпионате играли так неудачно.

— Может, у тех же самых легионеров было больше мотивации на игры в Европе, чтобы показать себя там?

— Почему у всех есть мотивация, а у них нет? Занимай в чемпионате первое место и иди дальше. Не может быть такого слова — «мотивация». Они профессионалы, которые должны на каждую игру выходить с одинаковым настроем.

«Летом легионеры начнут возвращаться в РПЛ»

— Кто в чемпионате вас удивил с приятной точки зрения, если не считать лидеров турнира?

— Если честно, приятно никто не удивил. Удивил казанский «Рубин», который валился направо и налево.

Да, говорят, что там уехало 3-4 человека. Но из «Краснодара» уехало восемь человек, и они хорошо играли пацанами. А «Рубин» все валился и валился без шансов.

— Сейчас ходят слухи, что РПЛ могут расширить, ввести новый Кубок вместо еврокубков. Нужны ли сейчас реформы нашему футболу?

— Я бы расширил чемпионат до 20 команд. В чемпионате у нас 30 матчей, также по три игры команды сыграют в группах в Кубке лиги, но этого мало.

Много команд из ФНЛ, которые будут биться — особенно дома. «Енисей», например, доказал это, — он и на выезде «Локомотив» обыграл. В ФНЛ много достойных команд: «Торпедо», «Оренбург», «Алания» «Факел», «Балтика». Почему бы и нет?

А в Кубке лиги будут играть те, кто мало получает игровой практики, лидерам будут давать отдохнуть. Никому не нужен этот турнир. Если расширить турнир до 20 команд, то с Кубком России команды будут проводить по 40-45 игр.

За день до выхода интервью стало известно, что РПЛ не будет расширена. В следующем турнире сыграют 16 команд.

— А когда команды из России вернутся в еврокубки, придется обратно сужать лигу, чтобы разгрузить календарь? Приказ о новом лимите на легионеров направлен в Минюст России Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал введение нового лимита на легионеров... 25 мая 13:26

— А зачем? У нас максимум будет играть в Европе чемпион страны и еще одна команда. Остальные будут выступать на внутренней арене. 38 игр — нормальный календарь. У нас же не только в Москве играют, но и в регионах. Будут люди ходить на футбол и в Красноярске, и в Калининграде. Везде будут ходить на стадион.

— У нас были примеры, когда команды снимались с чемпионата из-за проблем с финансами, — например, «Амкар», «Тосно». Может, руководство лиги боится, что с расширением команд таких ситуаций станет больше?

— А чего бояться? «Амкар» спокойно отыграл 15 сезонов, с «Тосно» было понятно, что это команда-однодневка. Пусть клубы предоставляют финансовые гарантии и играют. Тут нечего бояться. Есть же бюджеты, которые они закладывают и показывают.

— Подравняется ли уровень чемпионата из-за того, что многие легионеры уже уехали, некоторые уедут летом, а в России будет больше наших игроков, в том числе и молодых?

— Я думаю, иностранцы сейчас будут возвращаться. Обстановка стабилизировалась, таких зарплат им никто не сможет предложить.

Посмотрите: они не ушли в топ-клубы, а играют в командах, которые и так в еврокубках не выступают. Да на полгода уехали, чтобы перекантоваться. Но они приедут обратно и в «Рубин», и в «Краснодар». Я уверен в этом.