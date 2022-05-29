«Тысячи фанатов с поддельными билетами»: УЕФА расследует беспорядки в Париже

По итогам беспорядков в Париже и его окрестностях во время финала футбольной Лиги чемпионов были задержаны 68 фанатов, а еще 238 человек получили медицинскую помощь из-за полученных травм. УЕФА проведет расследование случившегося совместно с французскими властями и полицией.

Перенесенный из Санкт-Петербурга из-за военной спецоперации РФ на Украине финал Лиги чемпионов обернулся скандалом. Главный матч года в европейском клубном футболе, в котором мадридский «Реал» и «Ливерпуль» выясняли, кто станет обладателем Кубка чемпионов, начался с 36-минутной задержкой.

Виной тому стали беспорядки, возникшие у стадиона «Стад де Франс» в парижском пригороде Сен-Дени. Причем столкновения болельщиков с полицией продолжались на протяжении всей встречи. Слезоточивый газ и магия Куртуа: «Реал» обыграл «Ливерпуль» в скандальном финале ЛЧ В Париже на стадионе «Стад де Франс» состоялся финальный матч Лиги чемпионов... 29 мая 13:10

Причиной столкновений стали британские фанаты. По сообщениям французской полиции, у тысяч англичан либо вообще не было, либо были поддельные билеты на матч. Они пытались прорваться на стадион, а усугубляло ситуацию состояние опьянения, в котором находились многие из них.

Что-то похожее мир уже видел не так давно в самой Англии. В Лондоне на «Уэмбли» во время финала чемпионата Европы по футболу на трибуны смогли прорваться без билетов несколько тысяч английских фанатов.

Кадры бесчинствующих фанатов, которые в том числе атаковали в подтрибунных помещениях иностранцев, тогда потрясли мир, заставив реагировать Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Но выводы, похоже, сделаны не были. По крайней мере предотвратить случившееся в день финала Лиги чемпионов в Сен-Дени не удалось.

Единственное, что смогла сделать полиция, — отреагировать на попытки прорыва на трибуны и беспорядки силовыми методами. Стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ и на протяжении двух часов боролись с фанатами «Ливерпуля».

Столкновения произошли не только у стадиона в пригороде Парижа, но и в самой столице Франции в фан-зонах болельщиков как английской команды, так и «Реала».

По информации L'Equipe, по итогам происшествий были задержаны порядка 68 человек, а 238 болельщиков обратились за первой медицинской помощью с легкими травмами. 14-кратные: «Реал» обыграл «Ливерпуль» в парижском финале Лиги чемпионов В финале главного европейского клубного турнира — Лиги чемпионов — мадридский... 29 мая 00:59

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен осудил поведение английских фанатов и поблагодарил полицейских.

«Тысячи британских болельщиков без билетов, либо с поддельными билетами пытались прорваться на стадион, нередко используя грубую силу. Выражаю благодарность силам правопорядка, которые действовали в этой трудной обстановке», — написал в своих соцсетях политик.

С официальным заявлением выступил и «Ливерпуль», причем английский клуб сместил акцент на проблемы, с которыми столкнулись его фанаты, потребовав от УЕФА провести расследование случившегося.

«Мы крайне разочарованы проблемами со входом на стадион и нарушением периметра безопасности, с которыми болельщики «Ливерпуля» столкнулись сегодня вечером на «Стад де Франс». Это величайший матч в европейском футболе, и болельщики не должны переживать те моменты, которые мы видели. Мы официально запросили официальное расследование причин этих неприемлемых проблем», — говорится в релизе английского клуба.

УЕФА также отреагировал незамедлительно, объявив, что действительно будет расследовать случившееся совместно с французскими полицией и властями.

«В преддверии игры турникеты были заблокированы тысячами фанатов, купивших поддельные билеты. Это привело к скоплению болельщиков, пытавшихся попасть внутрь. Поскольку количество людей за пределами стадиона после начала игры продолжало расти, полиция разогнала их слезоточивым газом и заставила уйти со стадиона. УЕФА сочувствует тем, кого затронули эти события, и в срочном порядке рассмотрит эти вопросы совместно с французской полицией и властями, а также с Федерацией футбола Франции», — говорится в заявлении пресс-службы Союза. «Золотое» дерби: «Спартак» и «Динамо» сражаются за Кубок России. LIVE На переполненных «Лужниках» московские «Спартак» и «Динамо» сражаются... 28 мая 21:54

Сам матч закончился минимальной победой «Реала» благодаря единственному голу Винисиуса Жуниора во втором тайме. Этот триумф стал для «королевского клуба» уже 14-м в главном еврокубке, где мадридцы остаются рекордсменами по трофеям.