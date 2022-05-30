Сражение за четвертьфинал: Медведев на «Ролан Гаррос» играет с Чиличем. LIVE

21:40

Лично Медведев и Чилич встречались трижды, и все три матча остались за российским теннисистом. Два раза они встречались в прошлом году — в третьем круге Уимблдона Даниил отыгрался с 0:2 по сетам (6:7 (3:7), 3:6, 6:3, 6:3, 6:2), а затем принес второе, победное очко в финале Кубка Дэвиса — 7:6 (9:7), 6:2.