Сражение за четвертьфинал: Медведев на «Ролан Гаррос» играет с Чиличем. LIVE

Российский теннисист Даниил Медведев в рамках четвертого круга турнира «Ролан Гаррос» играет с представителем Хорватии Марином Чиличем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
22:14
Итак, Чилич забирает свою подачу на борьбе. Достаточно упорно сражаются теннисисты. 2:1 в первом сете.
22:13
40:30. Пытался на смэш ответить Медведев, но не удалось.
22:13
30:30. Отличный прием от Медведева.
22:12
30:15. Очередной розыгрыш покоряется Чиличу. Укротил слета навылет.
22:12
15:15. Навылет через коридор отлично бьет Медведев.
22:11
15:0. Ошибается по длине Медведев.
22610
Легко свою подачу под ноль берет Медведев. 1:1 в первом сете.
22:09
40:0. Прием совсем у Чилича не получается.
22:09
30:0. Подача помогает Медведеву, слева по линии навылет.
22:08
15:0. Хороший розыгрыш провели теннисисты, в итоге по центру атаковал Медведев. Не успевал к мячу Чилич, ошибся по длине.
22:06
И еще одна ошибка от Медведева приводит к тому, что Чилич выигрывает первый гейм на своей подаче. 1:0 в первом сете.
22:06
40:15. Ошибается при розыгрыше второй подачи Медведев и бьет в сетку.
22:05
30:15. К сетке пошли оба, в итоге обводящий лучше удался Чиличу, не вытащил мяч Даня.
22:04
15:15. Хороший прием у Медведева, заставляет он соперника ошибиться.
22:03
15:0. Хорошая подача проходит у хорвата.
22:03
Поехали! Чилич подает первым.
21:57
Идет разминка.
21:55
В 22.00 по московскому времени должен начаться матч. Появляются теннисисты на корте.
21:50
На десять минут отложилось начало нашего матча, хотя странно. Достаточно давно уже закончили играть теннисистки, которые были до на этом корте.
21:45
Кстати, победитель этого матча сыграет с Андреем Рублевым. Вполне вероятно, что нас ждет российский четвертьфинал.
21:40
Лично Медведев и Чилич встречались трижды, и все три матча остались за российским теннисистом. Два раза они встречались в прошлом году — в третьем круге Уимблдона Даниил отыгрался с 0:2 по сетам (6:7 (3:7), 3:6, 6:3, 6:3, 6:2), а затем принес второе, победное очко в финале Кубка Дэвиса — 7:6 (9:7), 6:2.
21:35
Поединок начнется после 21.45 по московскому времени. Он поставлен четвертым запуском после игры Иги Свёнтек с Чжэн Циньвэнь (матч уже завершился победой Свёнтек).
21:30
Добрый день, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча четвертого круга турнира «Ролан Гаррос», где российский теннисист Даниил Медведев сражается с хорватом Марином Чиличем.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях