«За 20 лет один трофей»: Федун и Салихова покидают «Спартак»

Сезон в год столетия клуба получился для «Спартака» сложным и в целом неудачным, но закончился триумфом — драматичной победой в финале Кубка России над «Динамо». Еще по ходу матча появилась информация об уходе с поста президента красно-белых Леонида Федуна. Ветеран «Спартака» Максим Деменко в беседе с «Газетой.Ru» сравнил эпоху Федуна с периодом Ольги Смородской в «Локомотиве», а Александр Мостовой подчеркнул, что за 20 лет при Федуне «Спартак» выиграл очень мало трофеев.

Конец эпохи

Триумф «Спартака» в Кубке России и драматичность финала против «Динамо» (2:1), который завершился тем, что Даниил Фомин пустил на трибуны мяч с пенальти в компенсированное время, несколько увели в тень громкую новость.

Еще во время игры инсайдер Иван Карпов сообщил, что уже 20 лет владеющий самым титулованным клубом страны Леонид Федун отойдет от управления командой.

Позже новость подтвердили спортивные СМИ через свои источники, хотя официальной информации на этот счет пока нет. «Удача улыбнулась в последний момент»: как «Спартак» взял Кубок России в год столетия Московский «Спартак» в год своего столетия все же сумел порадовать своих болельщиков и... 29 мая 21:16

Сообщается, что Федун оставит в своем распоряжении какой-то небольшой процент акций и отойдет от оперативного управления клубом, а его партнеры Вагит Алекперов и Александр Матыцин продадут свои пакеты акций «Лукойлу». Именно нефтяная компания, одним из вице-президентов которой является Федун, и должна взять на себя управление красно-белыми.

Косвенно эту информацию после финала Кубка России подтвердил и сам Федун, заявивший, что для него замкнулся круг в управлении клубом и что уже не он решает судьбу главного тренера Паоло Ваноли.

«Как игра? Как и весь чемпионат. Очень нервная и с колоссальными судейскими ошибками. Согласен ли с пенальти? Какая разница. Что уже обсуждать это. Любая победа — это прекрасно, даже с такими судейскими решениями в конце.

Останется ли Ваноли? Это зависит не от меня. Я пришел в «Спартак» в 2003 году с победы в Кубке. Так же у меня цикл замкнулся», — сказал Федун.

Неопределенное будущее

Новости об уходе Федуна из «Спартака» начали появляться еще в апреле, но всякий раз их опровергали либо сам бизнесмен, либо клубная пресс-служба.

Тем не менее финансовый кризис серьезно ударил по состоянию Федуна и отразился на «Спартаке».

Сам владелец несколько раз жаловался на возникшие финансовые трудности, а подтверждением его слов стало закрытие после этого сезона второй команды красно-белых, много лет выступавшей в Олимп-ФНЛ и занявшей в нынешнем чемпионате высокое седьмое место. Источник: Ваноли решил покинуть «Спартак» Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли принял решение покинуть клуб.Об этом сообщает... 30 мая 12:04

Кроме того, появилась информация, что красно-белые собираются продать часть территории клубной академии в Сокольниках под жилую застройку, оставив на нужды подрастающего поколения футболистов всего два поля.

Пока сложно сказать, как на клубе и его первой команде отразится смена руководства. Останется ли главным тренером выигравший Кубок, но не справившийся в РПЛ Паоло Ваноли? Кто из легионеров покинет Россию, а кто продолжит выступления? Какие трансферы проведет клуб?

Вряд ли красно-белые сильно сдадут — по российским меркам. У десятикратных чемпионов страны выстроен достаточно прочный спортивный фундамент, так что на внутренней арене они должны остаться конкурентоспособными.

Ну а на международном уровне российский футбол все равно пока не представлен.

При этом очевидно, что при таком развитии событий потеряет свои позиции в клубе партнер Федуна Зарема Салихова, которая последний год фактически замкнула на себя решение всех ключевых и оперативных вопросов в руководстве «Спартака».

«Мы не знаем, кто придет»

«Тяжело сейчас эту новость комментировать. Мы пока не знаем, кто зайдет в управление, кто будет конкретным руководителем. Может, Федун останется, но «Лукойл» возьмет бразды правления. Тяжело сказать. Нужно какое-то время, — сказал бывший игрок «Спартака», выступавший за клуб на заре эры этого владельца, Максим Деменко. — Если вспомнить период, когда Смородская работала в «Локомотиве», многие относились к ней скептически, но команда становилась чемпионами, выигрывала Кубок.

Если в какой-то степени Федун останется, наверное, он поставит своего человека. Я думаю, сверхъестественного ничего не случится. Но мы видим, что у «Спартака» есть проблемы. Если бы все было хорошо, они не закрыли бы вторую команду».

Неопределенной видит ситуацию и другой бывший футболист «Спартака», одна из клубных легенд Александр Мостовой.

«Сейчас невозможно сказать, как изменится ситуация в команде. Федун был у руля почти 20 лет, наконец-то трофей выиграли. Один раз еще чемпионство было. Если «Спартак» в следующие годы будет выигрывать титулы, все будут говорить, что стало лучше. Если трофеев не будет, все скажут, что это одно и тоже, — считает Мостовой.

— Никто же не знает, кто сейчас будет управлять командой.

Хорошо, что выиграли Кубок. Если бы в финале уступили, все бы кричали: «Елки-палки, сколько можно?!» А выиграли, и все всё забыли. И то, что за 20 лет это был один трофей, все тоже забыли».