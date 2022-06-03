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Спорт

Последний шаг к финалу: Надаль против Зверева. LIVE

«Ролан Гаррос». Полуфинал. Мужчины. Рафаэль Надаль — Александр Зверев. ОНЛАЙН

В матче 1/2 финала «Ролан Гаррос» немецкий теннисист Александр Зверев сражается с испанцем Рафаэлем Надалем. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:28

В аут принял Зверев. Немец ведет со счетом 3:2. Сейчас Зверев будет подавать.

16:28

40:15.

16:27

Бегал Надаль за мячом из угла в угол и одним из ударов в сетку пробил. 30:15.

16:26

Эйс выполнил Надаль. 30:0.

16:26

Достал Зверев укороченный, но отбил в аут. 15:0.

16:25

Принимает Надаль в сетку подачу. 3:1 ведет Зверев. Впереди подача Надаля.

16:25

Срывает Зверев удар. 40:30.

16:24

Сетка играет за Надаля. 40:15.

16:23

Плохо Надаль подстроился под мяч и пробил в аут. 40:0.

16:23

Зверев на противоходе ловит Надаля. 30:0.

16:22

К сетке вышел Зверев и переиграл Надаля. 15:0.

16:20

В сетку Зверев попал. Надаль выиграл гейм. 2:1 Зверев ведет в первом сете.

16:19

Опять Зверев не смог принять подачу. 40:30.

16:18

Загонял Надаль Зверева по корту и выиграл розыгрыш. 30:30.

16:18

В противоход Надалю Зверев отправил мяч. 15:30.

16:17

Не смог Зверев принять подачу. 15:15.

16:16

Зверев ударом в линию берет очко. 0:15.

16:14

Мощным ударом в угол корта Зверев выигрывает гейм. 2:0. Подает Надаль.

16:14

Опять Зверев ошибся. 40:30.

16:13

Сорвался мяч с ракетки Зверева. 40:15.

16:13

Эйс исполнил Зверев. 40:0.

16:13

Зверев отлично с форхэнда в линию попал. 30:0.

16:12

Принимает Надаль в сетку подачу. 15:0.

16:10

Завершается гейм ударом Надаля в аут с задней линии. 1:0 повел немецкий теннисист. Подачу Зверева будем сейчас смотреть.

16:10

Брейк-поинт заработал Зверев. 30:40.

16:09

Здорово Зверев исполнил удар через коридор. Надаль не смог отбить мяч. 30:30.

16:08

Затяжной розыгрыш закончился мощным ударом Зверева в угол корта. 30:15.

16:07

Зверев попал в сетку. 30:0.

16:05

После попадания Зверева в трос мяч попадает в аут. 15:0.

16:04

Начался матч. Подает в первом гейме Надаль.

16:00

Началась разминка.

15:56

А вот и Зверев. Аплодируют ему болельщики. Сейчас начнется разминка. Надеемся, что сегодня будет увлекательный поединок.

15:55

Надаль появился на корте. Овациями его встречает публика.

15:53

Интересно, что у Надаля сегодня день рождения. Испанцу исполнилось 36 лет.

15:46

Пока не вышли на корт спортсмены. Их появление ожидается с минуты на минуту.

15:37

Матч должен начаться в 15:45 по московскому времени. Сейчас в Париже идет дождь. Это значит, что в начале поединка крыша будет закрыта.

15:30

В полуфинальном матче мужского одиночного разряда на «Ролан Гаррос» встречаются главный фаворит турнира из оставшихся игроков, «король грунта» испанец Рафаэль Надаль и немец Александр Зверев, в четвертьфинале выбивший сверхновую грунтовую (и вообще) звезду из Испании Карлоса Алькараса. Ну, Надаль в предыдущем раунде в четырех сетах одолел первую ракетку мира Новака Джоковича, между прочим. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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