Последний шаг к финалу: Надаль против Зверева. LIVE

15:30

В полуфинальном матче мужского одиночного разряда на «Ролан Гаррос» встречаются главный фаворит турнира из оставшихся игроков, «король грунта» испанец Рафаэль Надаль и немец Александр Зверев, в четвертьфинале выбивший сверхновую грунтовую (и вообще) звезду из Испании Карлоса Алькараса. Ну, Надаль в предыдущем раунде в четырех сетах одолел первую ракетку мира Новака Джоковича, между прочим. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.