Последний шаг к финалу: Надаль против Зверева. LIVE

Завершается гейм ударом Надаля в аут с задней линии. 1:0 повел немецкий теннисист. Подачу Зверева будем сейчас смотреть.
16:10
Брейк-поинт заработал Зверев. 30:40.
16:09
Здорово Зверев исполнил удар через коридор. Надаль не смог отбить мяч. 30:30.
16:08
Затяжной розыгрыш закончился мощным ударом Зверева в угол корта. 30:15.
16:07
Зверев попал в сетку. 30:0.
16:05
После попадания Зверева в трос мяч попадает в аут. 15:0.
16:04
Начался матч. Подает в первом гейме Надаль.
16:00
Началась разминка.
15:56
А вот и Зверев. Аплодируют ему болельщики. Сейчас начнется разминка. Надеемся, что сегодня будет увлекательный поединок.
15:55
Надаль появился на корте. Овациями его встречает публика.
15:53
Интересно, что у Надаля сегодня день рождения. Испанцу исполнилось 36 лет.
15:46
Пока не вышли на корт спортсмены. Их появление ожидается с минуты на минуту.
15:37
Матч должен начаться в 15:45 по московскому времени. Сейчас в Париже идет дождь. Это значит, что в начале поединка крыша будет закрыта.
15:30
В полуфинальном матче мужского одиночного разряда на «Ролан Гаррос» встречаются главный фаворит турнира из оставшихся игроков, «король грунта» испанец Рафаэль Надаль и немец Александр Зверев, в четвертьфинале выбивший сверхновую грунтовую (и вообще) звезду из Испании Карлоса Алькараса. Ну, Надаль в предыдущем раунде в четырех сетах одолел первую ракетку мира Новака Джоковича, между прочим. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях