Трусова дебютирует в прыжках в длину. Кто еще из знаменитостей кардинально менял вид спорта?
Тест: угадайте, кто из успешных атлетов уходил в другой вид спорта, как Трусова
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Getty Images/ТАСС
Фигуристка Александра Трусова готовится дебютировать в легкой атлетике — она примет участие в соревнованиях по прыжкам в длину в Москве. «Газета.Ru» предлагает шесть историй о выдающихся спортсменах, которые меняли амплуа, а некоторые даже потом добивались успехов на Олимпийских играх. Вам остается лишь угадать, о ком идет речь.