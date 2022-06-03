03 июня 2022, 16:24 Спорт Трусова дебютирует в прыжках в длину. Кто еще из знаменитостей кардинально менял вид спорта? Тест: угадайте, кто из успешных атлетов уходил в другой вид спорта, как Трусова Данила Жиляев

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