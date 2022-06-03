Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Роднина не считает Юлию Липницкую полноценной олимпийской чемпионкой 16:23
Врач назвала три способа уменьшить зуд от укусов комара 16:22
Санкционный список ЕС увеличился до 1158 физических лиц 16:20
NASA отправит аппарат для изучения таинственного лунного... 16:16
Эмбер Херд не сможет выплатить Джонни Деппу отсуженные миллионы 16:15
Ларов: передача России Александровского подворья в Иерусалиме... 16:15
Адвокат осужденной в Белоруссии россиянки Сапеги рассказал... 16:12
Кейт Миддлтон пришла на праздничную службу в серьгах... 16:09
Жители Екатеринбурга обвинили власти города в дискриминации... 16:07
Алла Михеева опровергла слухи о гастролях «Вечернего... 16:04
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Спорт

Трусова дебютирует в прыжках в длину. Кто еще из знаменитостей кардинально менял вид спорта?

Тест: угадайте, кто из успешных атлетов уходил в другой вид спорта, как Трусова

close
100%
Getty Images/ТАСС
Фигуристка Александра Трусова готовится дебютировать в легкой атлетике — она примет участие в соревнованиях по прыжкам в длину в Москве. «Газета.Ru» предлагает шесть историй о выдающихся спортсменах, которые меняли амплуа, а некоторые даже потом добивались успехов на Олимпийских играх. Вам остается лишь угадать, о ком идет речь.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+