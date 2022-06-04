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Спорт

UFC Fight Night: россиянин Волков бьется с Розенстрайком. LIVE

ММА. UFC Вегас 56. Александр Волков — Жаирзиньо Розенстрайк. ОНЛАЙН

4 июня на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (США) проходит турнир UFC Fight Night. В его главном бою встретятся российский боец Александр Волков и представитель Суринама Жаирзиньо Розенстрайк. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию основного карда.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
23:00

Первым боем у нас стоит встреча Алонзо Менифилда и Аскара Можарова.

22:55

В со-главном бою вечера непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев будет драться с американцем Дэном Иге, замыкающим топ-10 полулегкого веса.

22:50

Главный поединок начнется не ранее 01.00 по московскому времени. А основной кард выглядят так:

Александр Волков — Жаирзиньо Розенстрайк;

Дэн Иге — Мовсар Евлоев;

Майкл Тризано — Лукас Алмейда;

Карин Силва — Полиана Ботельо;

Алонзо Менифилд — Аскар Можаров.

22:45

Добрый вечер, уважаемые любители ММА! 4 июня на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (США) проходит турнир UFC Fight Night. В его главном бою встретятся российский боец Александр Волков и представитель Суринама Жаирзиньо Розенстрайк. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию основного карда.

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