04 июня 2022, 22:45 Спорт UFC Fight Night: россиянин Волков бьется с Розенстрайком. LIVE ММА. UFC Вегас 56. Александр Волков — Жаирзиньо Розенстрайк. ОНЛАЙН Виктория Алексеева

4 июня на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (США) проходит турнир UFC Fight Night. В его главном бою встретятся российский боец Александр Волков и представитель Суринама Жаирзиньо Розенстрайк. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию основного карда.