UFC Fight Night: россиянин Волков бьется с Розенстрайком. LIVE

4 июня на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (США) проходит турнир UFC Fight Night. В его главном бою встретятся российский боец Александр Волков и представитель Суринама Жаирзиньо Розенстрайк. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию основного карда.
Трансляция
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23:00
Первым боем у нас стоит встреча Алонзо Менифилда и Аскара Можарова.
22:55
В со-главном бою вечера непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев будет драться с американцем Дэном Иге, замыкающим топ-10 полулегкого веса.
22:50
Главный поединок начнется не ранее 01.00 по московскому времени. А основной кард выглядят так:
Александр Волков — Жаирзиньо Розенстрайк;
Дэн Иге — Мовсар Евлоев;
Майкл Тризано — Лукас Алмейда;
Карин Силва — Полиана Ботельо;
Алонзо Менифилд — Аскар Можаров.
22:45
Добрый вечер, уважаемые любители ММА! 4 июня на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (США) проходит турнир UFC Fight Night. В его главном бою встретятся российский боец Александр Волков и представитель Суринама Жаирзиньо Розенстрайк. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию основного карда.
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