Кучеров побил достижение Овечкина, врезал клюшкой в лицо Панарину и спас «Тампу» от провала

Гол и две голевые передачи Никиты Кучерова помогли «Тампе-Бэй Лайтнинг» одержать свою первую победу в финале Восточной конференции НХЛ над «Нью-Йорк Рейнджерс» и сократить отставание в серии до одной виктории — 1-2. «Газета.Ru» рассказывает о третьем поединке противостояния.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:2 (счет в серии — 1-2)

К третьему матчу серии против «Рейнджерс» в финале Восточной конференции «Тампа-Бэй» подошла в тяжелой и непривычной ситуации. С тех пор как в 2020 году «Лайтнинг» неожиданно со счетом 0-4 уступили в первом раунде «Коламбусу», команда Джона Купера неизменно отвечала на поражение в плей-офф собственной победой.

Но во второй игре в Нью-Йорке два дня назад эта 18-матчевая серия сломалась, и чемпионы двух последних сезонов оказались в крайне неприятном положении (0-2). К перевесу соперника по матчам добавлялась и просто более качественная игра «Рейнджерс». Капитан «Вашингтона» Овечкин исполнил мечту гимнаста Нагорного Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал о том, как российский капитан... 06 июня 14:16

В «Мэдисон Сквер-Гарден» подопечные Жерара Галлана действительно переигрывали соперников во всех компонентах и буквально уничтожали его скоростью, а постоянные потери и обрезы игроков «Лайтнинг» только усиливали эффект. К тому же здорово была проделана и тренерская работа. Галлан явно зарядил свою команду бросать Андрею Василевскому под блин верхом — в единственное относительно слабое место двукратного обладателя «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю сезона) и владельцу «Конн Смайт Трофи» (MVP плей-офф НХЛ). А замучившая «Тампу» «Кид-лайн» (Какко — Лафренье — Хитил) все свои смены начинала на чужой половине площадки.

В третьей игре ситуация поменялась. Во-первых, Amalie Arena традиционно мощнейшим образом давит на соперников «молний». Во-вторых, «Тампа» после неудачного двухматчевого опыта терпения в Нью-Йорке сама решила диктовать условия на площадке и проводить большую часть времени в чужой зоне атаки.

В-третьих, поработал и тренер Джон Купер, который, пользуясь домашним преимуществом позднего выставления звений, подставил под бешеную тройку оппонентов Крис Крайдер — Мика Зибанежад — Фрэнк Ватрано свое третье звено.

Брэндон Хэйгел, Энтони Сирелли и Алекс Киллорн дали необходимую энергию и повязали главную тройку «синерубашечников» по рукам и ногам. Невнятно проведший нью-йоркский зачин серии Василевский на этот раз сыграл здорово. «Тампа» находилась в зоне атаки в два раза больше времени, чем соперник, в каждом из периодов нанесла не меньше 15 бросков и в целом доминировала (40-21 по выстрелам в створ в равных составах).

«Молнии» также действовали довольно агрессивно. Так, Никита Кучеров зарядил клюшкой по лицу Артемия Панарина, после чего на льду началась массовая потасовка. К счастью, нападающий «Рейнджерс» не получил рассечения, и Кучерова удалили лишь на две минуты.

Но несмотря на все свое преимущество, «Лайтнинг» все равно могли проиграть. Причем были к этому максимально близки. Да, в равных составах у «Рейнджерс» в этот раз не вышло, но никуда не делось их прекрасное большинство. В первом периоде они простили, когда Кучеров попал клюшкой в лицо Панарину. Но во втором дважды наказали за фолы «молний» против Игоря Шестеркина и повели со счетом 2:0.

Первая спецбригада нью-йоркцев в течение двух минут провела два образцовых розыгрыша, и сначала Зибанежад, а затем Крайдер пробили Василевского. При этом Зибанежад и Адам Фокс сделали по голевой передаче, а Артемий Панарин поучаствовал в качестве ассистента в обоих голах.

В итоге «молнии» оказались в середине третьего матча в положении, когда их мечта о первом со времен «Айлендерс» 80-х годов три-пите (три Кубка Стэнли подряд) была практически разрушена: 0:2 в матче при 0-2 в серии.

После окончания встречи Купер сказал, что до своих титулов его команда вряд ли нашла бы путь к камбэку. Много говорил об этом же в интервью в раздевалке и капитан Стивен Стэмкос. Главная отличительная черта нынешней «Тампы» — спокойствие в любых ситуациях. Команда просто делала свое дело и давила до самого конца. Это принесло плоды.

Очень помогло удаление Джейкоба Трубы на Ондржее Палате, случившееся сразу после второй шайбы «рейнджеров». Кучеров перепасовался в большинстве сначала со Стэмкосом, потом с Виктором Хедманом и нанес бросок в касание в условно слабую зону Шестеркина — низом в «домик» (1:2).

При таким счете, уже пробив проводящего фантастический сезон голкипера «Рейнджерс», хоккеисты «Лайтнинг» только прибавили, понимая, что следующий результативный бросок восстановит равновесие в матче.

Случился он в начале третьего периода, и вновь помог Труба, сфоливший на этот раз на Сирелли.

Розыгрыш вышел классическим и стремительным — со входа в зону. Шайбу туда справа втащил Кучеров, дальше он оставил себе за спину Кори Перри, который мгновенно перевел в левый круг вбрасывания под фирменную пушку Стэмкоса. Из «девятки» с перемещения не потащил даже Шестеркин (2:2).

Дальше было очень много событий. В них вошло четырехминутное удаление Кучерова за удар клюшкой по лицу Зибанежаду после своей потери (Никита не попал на синей линии по шайбе щелчком в касание), еще одно удаление Трубы в процессе этого большинства нью-йоркцев и не прекращающееся давление хозяев.

Казалось, что игра перейдет в овертайм, потому что Шестеркин просто отказывался пропускать, а Василевский, когда надо, тащил на другой стороне площадки, но...

На последней минуте основного времени в атаке «Лайтнинг» с ходу Хедман отдал на дальний пятак Кучерову, который не стал бросать с разворота, а, переложив шайбу на неудобную сторону, вдруг сделал пас дальше в правый круг вбрасывания на Палату, который не промахнулся мимо еще пустого ближнего угла — 3:2!

«Тампа-Бэй» выстрадала и в то же время одержала по делу победу в третьем матче серии, сократив свое отставание до одной виктории. Восстановить равновесие может на той же Amalie Arena через день, и это будет ключевая во всех отношениях встреча.

У Никиты Кучерова в этом плей-офф уже 20 (6+14) очков в 14-ти проведенных матчах. Форвард установил в этой встрече очередную пачку достижений.

Главным из них является то, что теперь Кучеров имеет 62 (17+45) очков в большинстве в плей-офф за всю карьеру, и по этому показателю он обошел не кого-нибудь, а Александра Овечкина (61 очко), выйдя на третье место среди действующих игроков НХЛ. Впереди только Евгений Малкин (81) и Сидни Кросби (75) из «Питтсбурга».

Кроме того, Кучеров вышел на 25-е место в истории сильнейшей лиги мира по голевым передачам в плей-офф, а также на 32-е — по общему количеству очков.

В то же время отразивший уже 589 бросков за два с половиной раунда плей-офф Шестеркин вышел на второе место по числу сейвов за один плей-офф в богатой истории «Рейнджерс».

Причем обошел он Майка Рикхтера из последней триумфальной кампании клуба в 1994 году, когда тот за четыре серии сделал 574 спасения. Впереди теперь только Хенрик Лундквист, в 2014 году отразивший 683 броска.

Отметить стоит еще и Адама Фокса. Ведущий защитник «рейнджеров», обладатель »Джеймс Норрис Трофи» (приз лучшему игроку обороны лиги) прошлого сезона набрал уже 23 (5+18) очка за свои первые 20 встреч в Кубке Стэнли. Таким образом, он превзошел достижение легендарного Брайана Лича, тоже бывшего игрока «синерубашечников». У того в первых 20-ти встречах было 22 (8+14) балла.