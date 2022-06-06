Украина требовала выгнать Россию. Конгресс ISU ее не поддержал

Международный союз конькобежцев (ISU) не стал отстранять Россию от участия в конгрессе вопреки требованиям Украины, а также сохранил за россиянами право избираться в руководящие органы ISU и не стал отстранять их от уже занимаемых должностей. Экс-фигуристка Катарина Гербольдт в беседе с «Газетой.Ru» выразила надежду, что эти решения поспособствуют возвращению отечественных спортсменов на международные старты уже в сезоне-2022/23.

На таиландском Пхукете начал работу конгресс Международного союза конькобежцев (ISU), в ведение которого входят фигурное катание, конькобежный спорт, шорт-трек и синхронное катание.

Перед началом голосования по этому вопросу выступил представитель украинской делегации, который настаивал на том, что нельзя игнорировать события в его стране, а также подчеркивал, что некоторые российские спортсмены участвуют в политических мероприятиях.

Украинская делегация выдвинула три вопроса: 1) об отстранении России и Белоруссии от участия в этом конгрессе; 2) о лишении россиян и белорусов права избираться в руководящие органы ISU; 3) о том, чтобы снять с должностей россиян и белорусов, которые уже успели занять посты в ISU.

Для того чтобы эти решения были приняты, нужно было набрать 2/3 голосов из 116 делегатов.

Член исполкома Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Сергей Свиридов в ответ сделал акцент на том, что российская сторона приехала обсуждать спортивные, а не политические вопросы. Трусова дебютирует в прыжках в длину. Кто еще из знаменитостей кардинально менял вид спорта? Фигуристка Александра Трусова готовится дебютировать в легкой атлетике — она примет участие... 03 июня 17:34

«Мы не ответственны за это, у нас нет достаточных знаний в политике и геополитике. С человеческой стороны мы сожалеем о том, что люди страдают, неважно, на Украине или в Донбассе, или любой другой стране мира. Список этих конфликтов довольно длинный. Жаль, что политики не могут решить вопросы в интересах всех.

Несмотря на это, нам никогда не приходило в голову обвинять каких-либо спортсменов или функционеров из этих стран, потому что мы понимаем — они не имеют отношения к событиям, которые происходят в современном мире», — отметил Свиридов, чьи слова приводит «Спорт-экспресс».

Белорусская делегация подчеркнула, что не является стороной конфликта, а также напомнила, что образцово провела несколько международных турниров.

Первым делом на мероприятии обсудили вопрос участия России и Белоруссии в конгрессе. За исключение двух стран проголосовали 48 делегатов, против — 55, 13 воздержались. Таким образом, «за» оказались лишь 41,4% вместо необходимых 66,7% (2/3).

За лишение права избираться россиянам и белорусам в руководящие органы ISU было отдано 39,7%. «Рудковская не получит своих денег»: академию Плющенко обманули на 130 млн рублей Продюсер Яна Рудковская заявила, что строитель объектов для академии фигурного катания «Ангелы Плющенко»... 23 мая 23:46

За отстранение уже избранных представителей России и Белоруссии было отдано 60 голосов из 116, и этого тоже было недостаточно, чтобы удовлетворить просьбу украинской стороны.

В первый день конгресса России удалось сохранить свои позиции, однако уже завтра, 7 июня, будет обсуждаться допуск российских фигуристов до международных стартов в сезона-2022/23. И здесь ситуация гораздо сложнее.

«Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники утверждает, что шансов на допуск спортсменов практически нет.

Впрочем, экс-фигуристка Катарина Гербольдт в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» выразила надежду, что представители России скоро вернутся на международные старты.

«Будем надеяться, что фигуристам разрешат выступать на международных соревнованиях. Это потеря не только для нас, но и для всех. Исключить Россию — значит исключить конкуренцию, которая двигает фигурное катание в развитии. Не знаю, когда нас вернут, но надеюсь, что с этого сезона», — сказала Гербольдт. Преступники извинились и раскаялись: суд прекратил дело об избиении фигуриста Соловьева Тверской районный суд Москвы прекратил уголовное дело об избиении в Москве олимпийского чемпиона... 15 мая 18:12

Еще одной положительной новостью является то, что ISU закрыл все связанные с допингом дела в отношении россиян, которые были открыты на основе базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

«Раccледование каcалоcь неcкольких роccийcких cпортcменов. Мы должны были определить, доcтаточно ли было оcнований для проведения разбирательcтв.

Вcе дела, за иcключением одного, были закрыты. Одно дело было направлено в Роccийcкое антидопинговое агентcтво (РУCАДА), потому что теcтирование проводило оно.

Было принято решение, что cпортcмен нарушил правила, в отношении него были вынеcены cанкции. ISU c этим cоглаcилcя», — приводит слова юриста ISU Михаэля Гайстлингера ТАСС.