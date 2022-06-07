Пострадает Россия: в фигурном катании подняли возрастной ценз

Международный союз конькобежцев (ISU) на конгрессе в Таиланде принял решение о повышении возрастного ценза во взрослых соревнованиях по фигурному катанию до семнадцати лет, а также продлил отстранение России. Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в комментарии для «Газеты.Ru» назвала подход союза «тактичным».

До 17 и старше

На Пхукете в Таиланде стартовал плановый конгресс Международного союза конькобежцев (ISU). 6 июня прошли открытие мероприятия и первые семинары, а уже 7-го началась трехдневная официальная часть. И первое же заседание секции фигурного катания принесло важнейшую новость, которая повлияет на развитие всего вида спорта.

Конгресс принял решение о повышении возрастного ценза во взрослых соревнованиях до 17 лет.

Минимальный возраст фигуристов и фигуристок для участия в международных соревнованиях среди взрослых будет повышаться постепенно. В сезоне-2022/23 все останется без изменений, и начинать взрослую карьеру можно будет с 15 лет, с кампании-2023/24 планку поднимут на год, а уже с сезона-2024/25 минимальный возраст для фигуристов во взрослых международных соревнованиях составит 17 лет. «Была вся поникшая из-за кошмарной ситуации с Камилой. Я все сделаю, чтобы близкие были счастливы» Известная танцовщица и мастер спорта по художественной гимнастике Ева Уварова рассказала... 07 июня 11:25

Решение было принято подавляющим большинством голосов. За повышение возрастного ценза проголосовали 100 членов конгресса, против – 16, еще двое воздержались.

Попытка продлить карьеры?

Идея повышения возрастного ценза в фигурном катании витала вокруг конгресса ISU все последние годы. Считается, что таким образом можно будет продлить карьеры фигуристкам, а также сделать женское фигурное катание «более женственным».

В нынешних реалиях спортсменки очень рано выходят на пик возможностей, причем у девочек-подростков возможности гораздо выше, чем у старших фигуристок, так как пубертатный период существенно снижает возможности организма по выполнению сложных прыжков, особенно четверных.

В результате на всех главных стартах в последние годы побеждают фигуристки, только-только вышедшие из юниорских соревнований. Обратной стороной медали становится быстрое прохождение ими пика и выпадение из претенденток на победы, что приводит к скорому завершению карьеры.

В качестве примера можно привести олимпийскую чемпионку Пхенчхана-2018 Алину Загитову, которая выиграла главный турнир, а также почти все значимые соревнования в свой первый год во взрослом катании, после чего смогла более или менее оставаться на уровне еще только один сезон. И даже в нем Загитова уже уступала подрастающему поколению, но все же сумела выиграть чемпионат мира, где еще не могло выступить следующее поколение воспитанниц Этери Тутберидзе.

Но после Алина, хоть официально и не объявляла о завершении карьеры, в соревнованиях уже не выступала. А пришедшие ей на смену Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная уже к следующим Играм уступили статус главных фавориток еще более юной Камиле Валиевой.

Что касается взрослых спортсменок, то остающаяся на топ-уровне в свои 25 лет Елизавета Туктамышева в нынешнем женском фигурном катании является суперветераном и редчайшим исключением из правил. При этом ученица Алексея Мишина в лучшем случае претендует на главных стартах на борьбу за бронзу и не смогла попасть в состав олимпийской сборной.

Решение против России

Эксперты полагают, что ведение повышенного возрастного ценза, хоть и разумное, в первую очередь ударит по России, поскольку именно юные российские фигуристки побеждают фактически на всех крупных соревнованиях, зачастую забирая весь пьедестал почета.

Так, представитель Федерации фигурного катания России (ФФКР) Сергей Свиридов в ходе первого семинара на конгрессе ISU выступал против введения новых возрастных правил. «Весь турнир зациклен на чемпионстве одной команды» Владелец московского «Спартака» Леонид Федун дал резонансное интервью клубному YouTube-каналу... 06 июня 22:58

«Мы думаем, что удлинение карьер в фигурном катании очень важно, и это нужно делать. Эти цели благие, и мы их поддерживаем. Но тезис о том, что в женском одиночном катании спортсменки уходят, как только добиваются победы на Олимпиаде, не совсем верный, — говорил Свиридов.

— Если мы посмотрим глубже, это происходит не только у девочек – за некоторым исключением, во всех дисциплинах уходят после Олимпиад. Кто-то потом возвращается, кто-то катается, как Юдзуру Ханю, но большинство – уходят.

Почему? Дело в коммерческой составляющей. В шоу фигуристы иной раз зарабатывают едва ли не больше, чем получают призовых на соревнованиях.

Чтобы оставить их в спорте, мы думаем, надо дать им финансовую мотивацию. Поднятие возрастного ценза, быть может, хорошее решение, но проблему оно не разрешит. Если мы действительно хотим продлить карьеры, нужно подумать о том, чтобы дать фигуристам возможность зарабатывать для обеспечения тренировочного процесса и обычной жизни».

Трагедия Акатьевой

Жестче всего новые правила ударят по российской восходящей звезде фигурного катания Софье Акатьевой. Двукратная чемпионка России среди юниоров и одна из самых перспективных фигуристок мира родилась 7 июля 2007 года, опоздав на неделю, чтобы получить статус взрослой уже в новом сезоне.

Но теперь, она вместо одного года будет ждать до выхода во взрослое фигурное катание целых три, так как через год в дедлайн ей еще не исполнится 16, а через два — 17.

Радует в этой ситуации только одно: Акатьева получит статус взрослой фигуристки к Олимпиаде-2026, где может стать одной из главных фавориток соревнований.

«Нам остается исполнять»

Что касается других решений первых дней конгресса, то ISU продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных стартов. Санкции касаются также официальных лиц ISU из России и Белоруссии. На территории этих стран не будут проводиться соревнования под эгидой союза.

Это касается как фигуристов, так и конькобежцев и представителей шорт-трека, которые были отстранены от международных соревнований в начале весны из-за специальной военной операции России на территории Украины. Решение будет действовать до дальнейшего уведомления.

«Решение известно, я считаю, оно достаточно тактичное: не сразу на два года отстранили, а сделали постепенно. Сначала на год, потом – еще на год. Решение принято, нам остается только его исполнять», — прокомментировала для «Газеты.Ru» это решение знаменитая советская фигуристка Ирина Роднина. Украина требовала выгнать Россию. Конгресс ISU ее не поддержал Международный союз конькобежцев (ISU) не стал отстранять Россию от участия в конгрессе вопреки... 06 июня 20:08

Кроме того, конгресс не принял предложение об увеличении допустимого максимального возраста для избрания на пост чиновника организации, которое было выдвинуто Латвией, Литвой и Эстонией. Предполагалось, что возраст будет повышен с 75 до 80 лет, однако за проголосовали только 38 человек при трех воздержавшихся, в то время как 77 были против.

Таким образом, пост вице-президента ISU должен будет покинуть Александр Лакерник, так как его полномочия истекают, а в феврале функционеру исполнилось 77 лет. Лакерник находился на позиции вице-президента союза с 2016 года.