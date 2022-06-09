Видео: Трусова дебютировала в прыжках в длину и улетела за 4 метра на глазах у возлюбленного

Александра Трусова дебютировала в прыжках в длину на Неделе легкой атлетики в Москве. На глазах своего возлюбленного — олимпийского чемпиона Марка Кондратюка, — она улетела на 4,19 метра, что стало ее лучшим результатом и очень высоким достижением для непрофессионала. После соревнований фигуристка рассказала о поддержке своего молодого человека и призналась, что из других видов спорта также пробовала заниматься боксом дома у Евгения Плющенко. Подробности яркого мероприятия — в видеорепортаже «Газеты.Ru».

Неделя легкой атлетики — мероприятие, организованное Департаментом спорта города Москвы и Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА).

Идея пригласить туда Александру Трусову резко подняла популярность мероприятия: на трибуны пришли ее фанаты, которые скандировали «Саша! Саша!».

Трусова с каждой попыткой прыгала все лучше. Первая попытка — 3,80 м, вторая — 3,94 м, третья — 4,10 м, а в последний раз фигуристка установила личный рекорд — 4,19 м.

С таким результатом она заняла последнее, шестое место, поскольку соревновалась с профессионалами в прыжках в длину. Однако сама фигуристка не переживала по этому поводу.

«Мне было очень интересно и хотелось попробовать себя в прыжках в длину. Я даже не знала, как прыгают обычно все, и поэтому просто старалась сама прыгнуть как можно дальше», — сказала Трусова в ответ на вопрос корреспондента «Газеты.Ru».