Видео: Трусова дебютировала в прыжках в длину и улетела за 4 метра на глазах у возлюбленного

Неделя легкой атлетики — мероприятие, организованное Департаментом спорта города Москвы и Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА).
Идея пригласить туда Александру Трусову резко подняла популярность мероприятия: на трибуны пришли ее фанаты, которые скандировали «Саша! Саша!».
Трусова с каждой попыткой прыгала все лучше. Первая попытка — 3,80 м, вторая — 3,94 м, третья — 4,10 м, а в последний раз фигуристка установила личный рекорд — 4,19 м.
С таким результатом она заняла последнее, шестое место, поскольку соревновалась с профессионалами в прыжках в длину. Однако сама фигуристка не переживала по этому поводу.
«Мне было очень интересно и хотелось попробовать себя в прыжках в длину. Я даже не знала, как прыгают обычно все, и поэтому просто старалась сама прыгнуть как можно дальше», — сказала Трусова в ответ на вопрос корреспондента «Газеты.Ru».