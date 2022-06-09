«До сих пор делает гадости»: Нугуманова после скандала ушла от Рукавицына

В мае 19-летняя фигуристка Елизавета Нугуманова обвинила своего тренера Евгения Рукавицына в систематических угрозах и оскорблениях, связанных, в том числе, и с лишним весом спортсменки. Она заявила о постоянных унижениях со стороны наставника. Тренерский штаб специалиста на обвинения не отреагировал, но история, вызвавшая громкий ажиотаж в мире фигурного катания, получила логичное продолжение – Нугуманова прекратила сотрудничество с Рукавицыным.

Заявления Елизаветы Нугумановой можно назвать самым скандальным эпизодом межсезонья в фигурном катании на сегодняшний момент. Фигуристка не побоялась выступить против своего тренерского штаба (в котором на момент первого интервью еще числилась) и рассказать о том, что происходило с ней на катке. При этом многие значимые личности в спортивном мире встали на сторону специалиста – к примеру, за Рукавицына вступились заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и известный хореограф Илья Авербух. Однако от своих слов Нугуманова не отказывалась и даже говорила, что у нее есть факты, доказывающие унижения и оскорбления со стороны тренерского штаба. Сам Рукавицын и никто из его помощников ситуацию не прокомментировали. «Ну, не толстая я! А мне говорили обратное». Подруга Трусовой пожаловалась на тренера Российская фигуристка Елизавета Нугуманова, близкая подруга Александры Трусовой, обвинила своего тренера... 26 мая 14:04

После таких заявлений фигуристки было понятно, что ее работа с тренерским штабом не продолжится. Так и получилось, сейчас Нугуманова готовится к новому сезону и отрабатывает новые программы с хореографом Николаем Морошкиным.

«Тренер до сих пор делает гадости, преследуя меня. Настраивает разных людей, обзванивает их, чтобы со мной никто не общался и не брал в другие группы.

Также он пытается найти на меня компромат, но я сказала, что этим он уже не навредит, также я благодарю всех тех, кто меня любит, поддерживает и считает, что правда победит.

Своему тренеру я доверилась, как только перешла к нему в группу, а он просто слил меня и все, это не называется большим спортом, когда запрещают выходить на лед и нормально работать, когда запрещали катать программы, когда вставали и всем тренерским штабом смеялись, травили и издевались, но при этом исправно получали зарплату за меня. Я прекрасно знаю, что такое большой спорт, он не работал со мной, он выживал меня. Люди, которые пытаются встать на сторону этого человека, не знают правду, они говорят то, чего не знают», — заявила Нугуманова в интервью «Матч ТВ».

Спортсменка призналась, что она не была единственной, кто пострадал от действий тренера. Примечательно, что в скором времени после первого интервью Нугумановой выступила еще одна фигуристка, пожелавшая остаться анонимной, которая также пожаловалась на тренера и призналась, что он поспособствовал ее скорому завершению карьеры.

«Рукавицын готовился к моему интервью, создавая плохую репутацию мне, он распространял слухи и говорил то, чего нет.

Как выяснилось, не только со мной он так поступал, есть еще девочки из его группы, которые мне написали сразу, как узнали все это, эти спортсменки были у него до меня, он загубил их карьеру.

Мое обращение к Евгению Владимировичу: будьте добрее, старайтесь помочь всем людям, кого взяли к себе в группу, и вы поймете, как незамедлительно придет вам отдача и у вас будет все хорошо», — заключила фигуристка.

Заявления фигуристки не остались без внимания. В скором времени после е первого интервью с заявлением выступил Антон Сихарулидзе, президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, который заявил, что организация обязательно займется расследованием произошедшего. При этом 26 мая он отметил, что впервые слышит о произошедшем, а 31 числа пообещал провести беседы как с самой фигуристкой, так и с ее тренером, отметив, что ситуации уделяется слишком много внимания. «Тренер сказал, что я уйду на тот свет»: фигуристка Нугуманова пожаловалась на угрозы Российская фигуристка Елизавета Нугуманова несколько дней назад дала скандальное интервью, где рассказала об... 27 мая 15:20

«Мне кажется, что слишком большое внимание уделяется сейчас ситуации вокруг Елизаветы Нугумановой. Мы поговорим со спортсменкой и тренером, но градус обсуждения стоит снизить. Приятно, что фигурное катание пользуется таким вниманием со стороны журналистов и болельщиков, но все же стоит сделать акцент на спортивной составляющей», — приводит слова Сихарулидзе РИА «Новости».

Глава Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков в конце мая заявил, что не вовлечен в ситуацию с Нугумановой и не может ее прокомментировать, однако уже 3 июня глава Федерации объявил, что будет создана специальная комиссия по этике, которая будет заниматься подобными историями. Горшков при этом подчеркнул, что решение о создании комиссии не связано со скандалом Нугумановой и Рукавицына, а также добавил, что не понимает претензий фигуристки.

«Как федерация должна реагировать на подобные истории? У нас будет создаваться комиссия по этике, после этого я смогу более конкретно ответить. У нас же прошла отчетно-выборная конференция, и теперь мы должны создать новые комиссии.

Она и будет заниматься подобными вопросами по заявлению сторон. Комиссия будет создана, надеюсь, уже в середине июня, после конгресса. Причем это идет безотносительно ситуации с Лизой Нугумановой.

Если же говорить конкретно про эту историю, то не очень понятны ее претензии (к тренерам)», — цитирует Горшкова «Матч ТВ».

Говоря о продолжении карьеры Нугумановой, достаточно сложно предположить, кто станет ее следующим тренером. Все же теперь за спортсменкой тянется неоднозначный и скандальный шлейф, и многие тренеры будут задумываться, стоит ли начинать сотрудничество с такой фигуристкой. Здесь сложно не вспомнить историю Алены Косторной, которая этой весной вновь ушла от Этери Тутберидзе и начала сотрудничество с Еленой Буяновой. Фигуристка в апреле призналась, что взаимоотношения в «Хрустальном» были далеки от идеальных – первый уход Косторной от Тутберидзе был связан именно с рядом унижений, спортсменку часто сравнивали с Александрой Трусовой и «гнобили-чмырили». А в 2022 году сотрудничество было прекращено по требованию самой наставницы. «Ей респект и уважуха»: фигуристка Трусова выступила на турнире по прыжкам в длину Серебряная призерша Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании Александра Трусова на время... 09 июня 16:48

Буянова не побоялась взять к себе в ЦСКА спортсменку, которая славится резкими высказываниями, однако тут говорить о полноценном сотрудничестве на сто процентов пока сложно – изначально сообщалось об испытательном сроке, но сроки его завершения постоянно сдвигались. При этом в ЦСКА Косторной уже поставили две программы на следующий сезон, а тренер и спортсменка в положительном ключе отзываются о работе друг с другом.

Можно предположить, что Нугуманову может ждать похожий сценарий. Однако следует помнить, что бэкграуд Косторной куда более внушительный – она в сезоне-2019/20 выиграла финал Гран-при и стала чемпионкой Европы, соревнуясь с соперницами, владеющими четверными, при помощи стабильности и тройного акселя. А в прошлом сезоне фигуристка дважды поднималась на пьедестал почета этапов Гран-при. Нугуманова, в свою очередь, таким похвастаться не может – элементов ультра-си в ее активе нет. Она выиграла бронзовую медаль на турнире «Warsaw Cup» в сезоне-2019/20, а на чемпионате России – 2021, который проходил в Челябинске, она стала шестой. При этом она была третьей среди взрослых спортсменок, что позволило ей стать первой запасной на чемпионат мира в Стокгольме.