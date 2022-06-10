«Абаскаль? Апокалипсис!» Молодой воспитанник «Барселоны» возглавил «Спартак»

Московский «Спартак» представил на официальном сайте нового главного тренера — 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля. Данная новость удивила футбольную общественность. Испанский журналист Хосе Антонио Эспина в беседе с «Газетой.Ru» выразил недоумение, что тренер пошел работать в лигу, клубы которой не смогут участвовать в еврокубках; ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал Леонида Федуна «инопланетянином» за назначение Абаскаля; Ринат Билялетдинов сравнил это решение с «апокалипсисом», а Борис Игнатьев предположил, что испанец едет в Россию «учиться».

У «Спартака» новый тренер

Московский «Спартак» объявил о назначении на должность главного тренера Гильермо Абаскаля. С момента объявления об уходе предыдущего наставника красно-белых — Паоло Ваноли — прошло чуть больше 12 часов, и никто из инсайдеров не смог опередить клуб и опубликовать имя нового тренера быстрее него. Кубок не помог: Ваноли покинул «Спартак» Итальянский специалист Паоло Ваноли официально покинул пост главного тренера московского... 10 июня 08:38

Российским болельщикам имя 33-летнего специалиста пока не знакомо, однако один россиянин уже успел поработать с ним — это нападающий Федор Чалов. В прошлом сезоне Абаскаль сотрудничал со швейцарским «Базелем», где на правах аренды выступал воспитанник ЦСКА. По итогам сезона клуб занял второе место в местной Суперлиге.

В качестве исполняющего обязанности главного тренера «Базеля» Абаскаль одержал пять побед в 16 матчах.

Этот результат не удовлетворил руководство клуба, и с 1 июля испанец должен был возглавить молодежную команду «Базеля», однако после получения предложения от «Спартака» он попросил об уходе.

Помимо этого, испанский тренер работал в «Севилье», где начинал свою тренерскую деятельность в качестве видеоаналитика в штабе еще одного небезызвестного для спартаковских болельщиков человека — Унаи Эмери, — а также в швейцарских «Кьяссо» и «Лугано», итальянском «Асколи» и греческом «Волосе».

На родине Абаскаля удивились его назначению в «Спартак»

Журналист одной из самых популярных футбольных газет Испании — AS — Хосе Антонио Эспина в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что не ожидал подобного хода от 33-летнего специалиста.

«Эта новость действительно удивила нас в Испании. У Абаскаля было еще два года по контракту с «Базелем».

С одной стороны, российские клубы не смогут участвовать в еврокубках. С другой, у России неплохой чемпионат, а московский «Спартак» — клуб с большой историей, который играл важную роль как в России, так и в Европе. Но все равно это решение сильно удивило.

Абаскаль — очень молодой тренер, и его карьера развивается космическими темпами. Он уже тренировал две команды в Швейцарии, одну в Италии, одну в Греции, знает иностранные языки и выучит русский тоже.

Абаскаль очень глубоко изучает футбол, и я думаю, что он может добиться больших успехов в «Спартаке», — сказал Эспина «Газете.Ru».

Футбольную карьеру Абаскаль начал в «Ла Масии» — академии каталонской «Барселоны», и успел встретиться в юношестве на поле с такими игроками, как Жорди Альба, Виктор Руис, Джованни Дос Сантос. В столовой же будущий тренер «Спартака» обедал с Хави, Карлесом Пуйолем и Андресом Иньестой.

«Я попал туда в 2002 году и получил замечательный опыт — как в футболе, так и в жизни. В «Барселоне» я нашел семью и усвоил важные ценности.

С точки зрения футбола академия «Барсы» дала мне много знаний, которые я сохранил в памяти и, когда уже был вне клуба, над ними размышлял. То, как я чувствую футбол, идет корнями из «Барселоны», — заявил Абаскаль в интервью AS.

Но карьера игрока у новоиспеченного тренера «Спартака» быстро закончилась.

«Почему завершил карьеру футболиста в 18 лет? Нет, дело не в травмах, их у меня не было. Я перешел из академии «Барсы» в «Севилью», и со мной случилось «столкновение культур». Футбольные термины были другие, и философия другая: в «Севилье» надо было биться, играть жестко. Я пришел из другой системы и разочаровался. У меня не было желания играть.

Я шел на тренировку — и это было настоящее мучение. Я задавал тренерам вопросы, а они не могли ответить. Я знал больше ответов, чем они.

Отец ругался на меня, потому что я опускался в центр поля и больше разговаривал там, чем играл. В тот момент я разочаровался в идее стать тренером и играть тоже не хотел. Но я все-таки понимал, что футбол — это моя страсть», — сказал Абаскаль.

Сам он считает себя заложником философии «Барселоны», которая сформировала его тренерский стиль и отношение к футболу. По причине этого Абаскаль не смог быстро адаптироваться к другим условиям и заиграть в «Севилье».

«Чувствую ли я себя жертвой академии «Барселоны»? Конечно.

Я говорю, что «Барса» дает человеку многое, но часто она дает намного больше, чем ты можешь ожидать. Ты должен усвоить все, что дает тебе «Барса», но понимать, что в другом клубе все будет не так, и ты окажешься в совершенно других условиях», — заключил тренер.

«Апокалипсис! За какие такие тренерские заслуги его назначили?»

Среди российских тренеров по поводу появления Гильермо Абаскаля царит единое мнение — подобные назначения не играют в плюс отечественной тренерской школе и не помогают развитию молодых специалистов.

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что добившийся локальных успехов за рубежом испанец вряд ли повторит их в России.

«Абаскаль? Апокалипсис! За какие такие тренерские заслуги его назначили? Второе место в чемпионате Швейцарии?

Помните, как у Жванецкого: «Мы под заграницу косим, берем то, что у них работает, но у нас оно не работает!». Ну и чего, что Швейцария? Это основание, чтобы его сюда приглашать? В 33 года? Какая хорошая рекламная группа у этого испанца! Чего он в 33 года выиграл? Ну это просто смешно! «Весь турнир зациклен на чемпионстве одной команды» Владелец московского «Спартака» Леонид Федун дал резонансное интервью клубному YouTube-каналу... 06 июня 22:58

В «Спартаке», как и во всем российском футболе, нужно импортозамещение. Почему бы не назначить кого-то из спартаковцев в клуб? Аленичев, Титов, Тихонов, Парфенов? А тут какой-то иностранец пришел с боку припека!

Свой должен быть, чтобы хоть что-то спартаковскому болельщику было понятно! Не надо искать кого-то на стороне, дайте шанс своим специалистам. Посмотрели на иностранцев — хватит», — заявил Билялетдинов.

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» выразил солидарность с коллегой Билялетдиновым, заявив, что не поддерживает назначение Абаскаля.

«Спартак» продолжает удивлять своих поклонников и всех тех, кто рядом с ними. Новая фамилия, новая личность — все те, кто следят за клубом, в том числе и я, как болельщик, теряюсь в догадках — кто это? Что это за специалист? За последние годы «Спартак» приучил нас к изучению новых фамилий, новых имен. Затем, правда, они сами разочаровываются и расстаются не солоно хлебавши. Мне бы не хотелось, чтобы это было все вот так.

Я не знаю об Абаскале практически ничего. На футбольном небосклоне мы эту фамилию не видели и не слышали. За его плечами какие-то места в швейцарском клубе.

Если он едет сюда в 33 года совершенствоваться и учиться, то мне кажется, было бы для нашего футбола лучше, если бы «Спартак» дал шанс учиться таким как Аленичев, Тихонов, Титов и многие-многие другие. Поэтому я не очень позитивно воспринимаю эти изменения на тренерском мостике «Спартака», — сказал Игнатьев.

По его словам, красно-белым не хватает наличия четкой стратегии развития клуба.

«Когда в Россию приезжает Капелло — это понятно. Но когда приезжает человек, который значимых успехов в футболе не добился, возникает вопрос — а как мы относимся к своей собственной тренерской школе? «Спартаку» необходимо определиться с концепцией — чего клуб хочет?» — заключил Игнатьев. «Болельщики не собираются менять позицию»: возможна ли отмена Fan ID Депутаты КПРФ намерены в ближайшие дни внести в Госдуму законопроект об отмене Fan ID —... 05 июня 14:10

Жестче всего высказался экс-голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили, который в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» раскритиковал стиль управления клубом Леонида Федуна.

«Какой уже по счету это главный тренер «Спартака» при Федуне — 19-й? 20-й? Честно, я просто удивлен. Как можно относиться к такому великому клубу подобным образом?

Если Федун — владелец клуба, то он должен уважать тех, кто окружает клуб. В первую очередь болельщиков. За последние полтора года поменяли Тедеско на Виторию, затем ушел Ваноли, теперь привели испанца.

Когда я что-то про «Спартак» слышу, то у меня с каждым разом все больше укрепляется мысль, что господин Федун и его супруга — инопланетяне, которые прилетели с другой планеты сюда в облике граждан Российской Федерации.

В «Базеле» может работать любой ветеран футбола, который закончил играть. В целом швейцарский футбол не такого высокого уровня. Не знаю, что еще сказать. У меня нет слов», — подытожил Кавазашвили.

Дебютировать в официальной встрече Абаскалю предстоит менее чем через месяц. 9 июля на «Газпром Арене» «Спартак» сыграет за Суперкубок России против петербургского «Зенита».