За седьмой защитой титула: Шевченко бьется на UFC 275. LIVE

5:26

Осторожно начался первый раунд. Соперники проверяли друг друга в стойке. Не исходе первой минуты Эмеев перевел Маддалену в партер. Россиянин попытался провести удушающий, но австралиец вышел из сложной ситуации, встав на ноги. Затем Мадалена провел серию хороших ударов, попав одним из них по печени. Этот удар стал фатальным. Эмеев присел и не смог защищаться. Рефери остановил бой. Проиграл наш боец.