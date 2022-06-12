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Спорт

За седьмой защитой титула: Шевченко бьется на UFC 275. LIVE

ММА. UFC 275. Валентина Шевченко — Таила Сантос. ОНЛАЙН

Киргизская спортсменка Валентина Шевченко на турнире UFC 275 проводит седьмую защиту титула. Ее соперницей стала бразильянка Таила Сантос. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию основного карда турнира.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
5:26

Осторожно начался первый раунд. Соперники проверяли друг друга в стойке. Не исходе первой минуты Эмеев перевел Маддалену в партер. Россиянин попытался провести удушающий, но австралиец вышел из сложной ситуации, встав на ноги. Затем Мадалена провел серию хороших ударов, попав одним из них по печени. Этот удар стал фатальным. Эмеев присел и не смог защищаться. Рефери остановил бой. Проиграл наш боец.

5:19

Это будет бой в полусреднем весе.

5:16

В октагон выходят россиянин Рамазан Эмеев и австралиец Делла Маддалена. Сейчас начнется основной кард турнира UFC 275!

05:00

Доброе утро, уважаемые любители единоборств! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию основного карда турнира UFC 275, где в со-главном бою поединка седьмую защиту титула проводит Валентина Шевченко.

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