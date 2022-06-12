За первым титулом в сезоне: Медведев бьется в финале турнира в Хертогенбосе. LIVE

Российский теннисист Даниил Медведев в финале турнира ATP-250, который проходит в Хертогенбосе, сражается с представителем Нидерландов Тимом ван Рейтховеном. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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16:07
30:15. Даже не дернулся за этим мячом Даниил, понимая, что не успеет.
16:07
15:15. Прекрасно у сетки играет Тим.
16:06
0:15. В аут по длине попадает ван Рейтховен.
16:05
Спасает свою подачу с 0:40 Медведев, счет в матче становится 3:3. Но пока как-то немного тревожно за российского теннисиста.
16:05
Больше. Подача помогает.
16:05
40:40. Попадает по линии Медведев, но для этого приходится взять челлендж.
16:04
30:40. Эйс.
16:04
15:40. А теперь уже невынужденная ошибка от Тима.
16:03
0:40. Двойная ошибка от Даниила.
16:03
0:30. Невероятным ударом по линии попадает голландец.
16:02
0:15. Пошел в атаку ван Рейтховен и заставил соперника ошибиться, Медведев смазал удар в сетку.
16:00
Прекрасно Тим разводит соперника и мяч, выигрывая гейм на своей подаче. 3:2, и очевидно, что матч легкой прогулкой для будущей первой ракетки мира не будет.
16:00
40:15. Шикарно на приеме играет Медведев.
15:59
40:0. Ошибка в ходе затяжного розыгрыша — мажет Даня в сетку.
15:58
30:0. Отлично на своей подаче играет голландец, не успевает Медведев к мячу.
15:58
15:0. Не проходит прием второй подачи.
15:57
Выигрывает Даня гейм на своей подаче, хоть и не просто. Счет становится равным — 2:2.
15:57
40:30. Шикарно достал сложный укороченный Даниил и попал в линию.
15:56
30:30. Практически аналогичная ошибка от голландца.
15:56
15:30. И снова ошибается по задней линии Даниил.
15:55
15:15. Тут же ошибается на приеме ван Рейтховен.
15:55
0:15. В аут мажет Медведев вторым ударом.
15:53
Но дальше при попытке ввязаться в борьбу ошибается голландец и мажет в сетку. Обратный брейк делает Медведев. 2:1.
15:53
15:40. Хорошая подача.
15:52
Но вроде как все в порядке, может Даня продолжить матч. У него тем временем три брейк-поинта.
15:51
Продолжают Даниилу оказывать помощь.
15:47
Только этого не хватало. Медведев был вынужден взять медицинский тайм-аут из-за того, что у него носом пошла кровь.
15:46
0:40. В сетку с задней линии пробивает Тим. Есть шанс у Дани сделать обратный брейк.
15:46
0:30. Хорошо на приеме справляется Медведев, срывает удар справа Тим.
15:45
0:15. Отличный обводящий получается у Даниила.
15:44
Вот это у нас поворот событий в начале матча! Ван Рейтховен с первой же подачи Медведева делает брейк. 2:0 в первом сете.
15:43
15:40. Эйс.
15:43
0:40. Здорово по линии бьет Тим.
15:43
0:30. Хорошо на первых минутах выглядит голландец.
15:42
0:15. Хорошо на приеме справляется со второй подачей Медведева Тим. Вынуждает его ошибаться.
15:41
Но все же первый гейм остается за ван Рейтховеном. 1:0 в первом сете. Начинается матч с затяжных розыгрышей.
15:40
40:15. Не дает Даниил сопернику взять гейм под ноль.
15:40
40:0. Хорошо идет подача у голландца. Два отличных удара с форхенда.
15:39
15:0. Хорошо начинает на своей подаче Тим.
15:38
Ну что же, поехали!
15:35
У нас разминка идет. Совсем скоро начнем.
15:34
На подаче начнет нидерландский теннисист.
15:30
Ну и стоит сказать, что вне зависимости от результата этого матча Даниил Медведев в понедельник станет первой ракеткой мира и сохранит этот статус как минимум до середины августа.
15:25
Для теннисистов это будет первая встреча. Ван Рейтховена вообще можно назвать сенсацией этого турнира, до Хертонгебоса у него была всего одна победа, шедшая в зачет на уровне соревнований ATP — 6:7 (1:7), 7:6 (8:6), 6:2 над Микаэлем Имером в плей-аут первой европейско-африканской группы Кубка Дэвиса осенью 2016 года, на грунте.
15:20
Матч начнется после 15.30 по московскому времени. Игра стояла вторым запуском после финала Екатерины Александровой и Арины Соболенко. Этот матч уже завершился уверенной победой россиянки, так что больших задержек быть не должно.
15:15
Добрый день, уважаемые любители тенниса! Российский теннисист Даниил Медведев сражается в финале турнира ATP-250 в Хертогенбосхе. Его соперник — нидерландский спортсмен Тим ван Рейтховен. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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