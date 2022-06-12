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Спорт

Жаркая битва в финале: Александрова против Соболенко. LIVE

Теннис. ATP-250. Хертогенбос. Екатерина Александрова (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия). ОНЛАЙН

Россиянка Екатерина Александрова встречается с белорусской спортсменкой Ариной Соболенко в финале турнира ATP 250, проходящем в Хертогенбосе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
13:00

Кстати, интересен тот факт, что все четыре очные встречи теннисисток состоялись на харде, на траве они еще ни разу не играли друг с другом.

12:55

Между собой теннисистки играли четыре раза, и счет личных встреч равный — 2:2 Последний раз они встречались прошлой осенью в четвертьфинале Кубка Кремля, где победу одержала Александрова.

12:50

Матч поставлен первым запуском, поэтому серьезных задержек начала быть не должно. Игра начнется не ранее, чем в 13.00 по московскому времени.

12:45

Добрый день, уважаемые любители тенниса! В Хертогенбосхе проходит женский финал турнира ATP-250, где россиянка Екатерина Александрова сражается с белорусской спортсменкой Ариной Соболенко. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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