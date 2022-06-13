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Спорт

Стартовать с победы: Касаткина играет в Берлине с украинкой. LIVE

Теннис. WTA. Берлин. Первый круг. Касаткина (Россия) — Калинина (Украина). ОНЛАЙН

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Российская теннисистка Дарья Касаткина

Российская теннисистка Дарья Касаткина

KELLY DEFINA/Reuters
На турнире WTA в Берлине россиянка Дарья Касаткина в первом круге встречается с украинкой Ангелиной Калининой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
13:17

Касаткина атаковала переводом по линии. По задумке хорошо, а по факту попала в коридор — 5:7, первый сет за Калининой!

13:16

Атака с приема и уже второй удар идет с форхенда в угол на вылет — меньше, третий сет-пойнт у Калининой.

13:15

Не проходит у Дарьи первая, и это становится ключевым фактором. После слабой второй подачи розыгрыш оказывается в руках украинки, и та своего не упускает — ровно.

13:15

Нет приема — больше.

13:14

Касаткина мощно подает и забивает в другой угол вторым ударом — ровно.

13:14

Касаткина оказывается в обороне, Калинина выходит к сетке и забивает сверху — меньше, второй сет-пойнт на приеме у Ангелины!

13:13

И нет приема — ровно.

13:13

Касаткина ошибается по длине после мощного приема Калининой — меньше, сет-пойнт у украинки!

13:12

Блестящий укороченный украинки из обороны — 40:40.

13:12

Собирается и в нужный момент подает россиянка — 40:30.

13:11

Здорово вышла Калинина к сетке и переиграла Дарью — 30:30.

13:10

Блестящая атака Калининой с форхенда по линии — 30:15.

13:10

Очко с подачи — 30:0.

13:09

Убедительной атакой начинает свою подачу Касаткина — 15:0.

13:07

Забирает Калинина свою подачу и обеспечивает себе как минимум тай-брейк — 5:6.

13:06

Калинина укорачивает после приема, Касаткина догоняет, но нарывается на мощный виннерс не выключившейся соперницы — 40:15.

13:06

Забивает Ангелина с хафкорта бэкхендом по диагонали в открытый корт после слабого приема Дарьи — 30:15.

13:05

Калинина отыгрывается в розыгрыше со второй подачи — 15:15.

13:05

Зато Касаткина здорово принимает — 0:15.

13:04

Делает брейк Калинина — 5:5, не смогла россиянка подать на сет!

13:03

Оборонялась Касаткина резаными бэкхендами, но Калинина перевела игру на форхенды по диагонали, и Дарья не справилась — 15:40, двойной брейк-пойнт.

13:02

Очко с приема — 15:30.

13:02

Еще один затяжной розыгрыш, но теперь он остается за украинкой — 15:15.

13:01

Красивым розыгрышем выигрывает Касаткина первое очко — 15:0.

12:59

Гейм за украинкой — 5:4. Но сейчас Касаткина выйдет подавать на партию.

12:59

Отыгрывает одно очко Дарья — 40:15.

12:58

Стремительно начинает свою подачу Калинина — 40:0.

12:57

Двумя подряд быстрыми очками подтверждает Дарья брейк — 5:3.

12:56

После острого приема россиянка оказалась в глухой обороне, но Ангелина ошиблась с направлением атаки, после чего Касаткина выполнила шикарную обводящую свечку, а затем забила с форхенда в открытый угол — 30:15.

12:55

В сетку бьет украинка после низкого отскока удара Касаткиной — 15:15.

12:54

Агрессивно начинает гейм на чужой подаче Калинина — 0:15.

12:52

Уф! В розыгрыше домучила Касаткина этот гейм! 4:3, снова повела с брейком россиянка!

12:51

Отличный прием Дарьи — меньше, брейк-пойнт.

12:51

И снова ошибается Касаткина — ровно.

12:50

Касаткина остро принимает — меньше, брейк-пойнт.

12:50

Калинина отыгрывается блестящим укороченным — ровно.

12:49

Еще один брейк-пойнт у Касаткиной — меньше.

12:48

Не попадает Калинина атакой — ровно.

12:48

И очко с подачи — больше.

12:47

Теперь Касаткина простила. Бросила в борьбе у сетки классную обводящую свечку, а на ответную свечку догнавшей мяч соперницы умудрилась пробить в коридор смэшем — ровно.

12:46

Прием второго мяча на вылет — меньше, брейк-пойнт.

12:46

Калинина тут же отыгрывается подачей — ровно.

12:45

Просто лучший розыгрыш матча. Обе были хороши, но Касаткина — так просто прекрасна. Отбила все в обороне, в том числе смэш от сетки и смогла заставить соперницу пробить в сетку — меньше, брейк-пойнт.

12:44

Калинина должна была дожать в атаке, но умудрилась с хафкорта пробить в коридор вместо открытой части корта — ровно.

12:43

Прием в аут по длине — больше.

12:42

Гейм продолжается — 40:40.

12:42

Интересный обмен ударами, в котором вошедшая в хафкорт Ангелина в итоге забила виннерс с бэкхенда — 40:30.

12:41

Касаткина берет очко приемом, но затем украинка отыгрывается подачей — 30:30.

12:40

Ошибается Калинина — 15:15.

12:40

Дарья хотела укоротить, но попала в сетку — 15:0.

12:39

Гейм за выбежавшей к сетке Касаткиной — 3:3.

12:38

Классная подача снова в деле — 40:15.

12:38

Калинина отыгрывает один мяч приемом — 30:15.

12:37

Вновь отлично атакует россиянка — 30:0.

12:37

Уверенной подачей начинает свой гейм Касаткина — 15:0.

12:35

И очко с подачи завершает гейм — 2:3.

12:34

Очень хороша украинка. Классным форхендом по диагонали забивает в угол корта — 40:0.

12:33

Касаткина из обороны смогла перейти в атаку, но в итоге сама ошиблась по длине — 30:0.

12:33

В сетку бьет Касаткина в обмене диагональными ударами — 15:0.

12:32

Приемом делает обратный брейк Калинина — 2:2.

12:31

Очко с подачи, а потом двойная ошибка у Дарьи — 30:40, брейк-пойнт.

12:30

Завязался достаточно продолжительный розыгрыш, в котором украинка вела игру и все сделала грамотно — 15:30.

12:30

А тут очко с подачи — 15:15.

12:29

Остро принимает Калинина, и Касаткина не справляется — 0:15.

12:28

И блестящий прием россиянки завершает гейм на чужой подаче в ее пользу — 2:1, Касаткина повела-таки с брейком!

12:27

Касаткина успешно атакует — меньше, брейк-пойнт.

12:26

Никак не может дожать украинка — ровно.

12:25

Отыгрывается Касаткина приемом, но тут же короткий розыгрыш берет Калинина — больше.

12:24

Россиянка вышла к сетке и должна была завершать, но не смогла пробить как следует смэш, оказалась в обороне и не справилась — больше.

12:23

Калинина повела, но тут же ответила Касаткина — ровно.

12:22

Отыгрывается украинка — 40:40.

12:22

Укорачивает Калинина после приема, но Касаткина догоняет и бьет в угол — 30:40, брейк-пойнт.

12:21

Касаткина втягивает соперницу в розыгрыш, и Ангелина совсем не попадает в корт, переводя по диагонали — 30:30.

12:21

Отличный прием — 30:15.

12:20

Очко с подачи — 30:0.

12:20

В первом розыгрыше на подаче Калининой обе вышли к сетке, но украинка оказалась успешнее — 15:0.

12:19

И эйс завершает гейм — 1:1.

12:19

Очко с подачи — больше.

12:18

Аут по длине у Дарьи — ровно.

12:18

Атака вторым ударом после подачи приносит успех россиянке — больше.

12:17

Ошибается Касаткина — 40:40.

12:16

Не проходит первый мяч у Касаткиной, но в розыгрыше со второго она дожидается аута по длине от соперницы — 40:30.

12:15

Украинка отыгрывается хорошим приемом — 30:30.

12:14

Два подряд быстрых очка берет Касаткина — 30:15.

12:13

Отличный прием от Калининой — 0:15.

12:12

Первый гейм на подаче Калининой прошел очень напряженно. Касаткина начала лучше и имела два брейк-пойнта на счете 15:40, но украинка смогла отыграться и забрала гейм — 0:1.

12:05

Пока девушки разминаются, стоит отметить, что Касаткина выиграла жребий и выбрала прием.

12:00

Выходят на корт теннисистки. Сейчас пройдет жеребьевка, а потом будет четырехминутная разминка.

11:55

Соперницы играли друг с другом один раз на уровне WTA-тура. И было это аж семь лет назад! В далеком 2015 году Касаткина победила в Ванкувере в двух сетах — 7:6 (7-4), 6:1.

11:50

Дарья Касаткина занимает 12-е место в рейтинге WTA, поднявшись после успешного выступления на «Ролан Гаррос», где дошла до полуфинала. Калинина занимает 37-ю позицию. В Париже она проиграла во втором круге. После этого выступила еще на траве в голландском Хертогенбоше и там тоже вылетела во втором круге, уступив россиянке Екатерине Александровой.

11:45

В первом круге турнира WTA в немецком Берлине россиянка Дарья Касаткина играет с украинской теннисисткой Ангелиной Калининой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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