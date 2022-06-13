Стартовать с победы: Касаткина играет в Берлине с украинкой. LIVE

На турнире WTA в Берлине россиянка Дарья Касаткина в первом круге встречается с украинкой Ангелиной Калининой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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13:17
Касаткина атаковала переводом по линии. По задумке хорошо, а по факту попала в коридор — 5:7, первый сет за Калининой!
13:16
Атака с приема и уже второй удар идет с форхенда в угол на вылет — меньше, третий сет-пойнт у Калининой.
13:15
Не проходит у Дарьи первая, и это становится ключевым фактором. После слабой второй подачи розыгрыш оказывается в руках украинки, и та своего не упускает — ровно.
13:15
Нет приема — больше.
13:14
Касаткина мощно подает и забивает в другой угол вторым ударом — ровно.
13:14
Касаткина оказывается в обороне, Калинина выходит к сетке и забивает сверху — меньше, второй сет-пойнт на приеме у Ангелины!
13:13
И нет приема — ровно.
13:13
Касаткина ошибается по длине после мощного приема Калининой — меньше, сет-пойнт у украинки!
13:12
Блестящий укороченный украинки из обороны — 40:40.
13:12
Собирается и в нужный момент подает россиянка — 40:30.
13:11
Здорово вышла Калинина к сетке и переиграла Дарью — 30:30.
13:10
Блестящая атака Калининой с форхенда по линии — 30:15.
13:10
Очко с подачи — 30:0.
13:09
Убедительной атакой начинает свою подачу Касаткина — 15:0.
13:07
Забирает Калинина свою подачу и обеспечивает себе как минимум тай-брейк — 5:6.
13:06
Калинина укорачивает после приема, Касаткина догоняет, но нарывается на мощный виннерс не выключившейся соперницы — 40:15.
13:06
Забивает Ангелина с хафкорта бэкхендом по диагонали в открытый корт после слабого приема Дарьи — 30:15.
13:05
Калинина отыгрывается в розыгрыше со второй подачи — 15:15.
13:05
Зато Касаткина здорово принимает — 0:15.
13:04
Делает брейк Калинина — 5:5, не смогла россиянка подать на сет!
13:03
Оборонялась Касаткина резаными бэкхендами, но Калинина перевела игру на форхенды по диагонали, и Дарья не справилась — 15:40, двойной брейк-пойнт.
13:02
Очко с приема — 15:30.
13:02
Еще один затяжной розыгрыш, но теперь он остается за украинкой — 15:15.
13:01
Красивым розыгрышем выигрывает Касаткина первое очко — 15:0.
12:59
Гейм за украинкой — 5:4. Но сейчас Касаткина выйдет подавать на партию.
12:59
Отыгрывает одно очко Дарья — 40:15.
12:58
Стремительно начинает свою подачу Калинина — 40:0.
12:57
Двумя подряд быстрыми очками подтверждает Дарья брейк — 5:3.
12:56
После острого приема россиянка оказалась в глухой обороне, но Ангелина ошиблась с направлением атаки, после чего Касаткина выполнила шикарную обводящую свечку, а затем забила с форхенда в открытый угол — 30:15.
12:55
В сетку бьет украинка после низкого отскока удара Касаткиной — 15:15.
12:54
Агрессивно начинает гейм на чужой подаче Калинина — 0:15.
12:52
Уф! В розыгрыше домучила Касаткина этот гейм! 4:3, снова повела с брейком россиянка!
Теперь Касаткина простила. Бросила в борьбе у сетки классную обводящую свечку, а на ответную свечку догнавшей мяч соперницы умудрилась пробить в коридор смэшем — ровно.
12:46
Прием второго мяча на вылет — меньше, брейк-пойнт.
12:46
Калинина тут же отыгрывается подачей — ровно.
12:45
Просто лучший розыгрыш матча. Обе были хороши, но Касаткина — так просто прекрасна. Отбила все в обороне, в том числе смэш от сетки и смогла заставить соперницу пробить в сетку — меньше, брейк-пойнт.
12:44
Калинина должна была дожать в атаке, но умудрилась с хафкорта пробить в коридор вместо открытой части корта — ровно.
12:43
Прием в аут по длине — больше.
12:42
Гейм продолжается — 40:40.
12:42
Интересный обмен ударами, в котором вошедшая в хафкорт Ангелина в итоге забила виннерс с бэкхенда — 40:30.
12:41
Касаткина берет очко приемом, но затем украинка отыгрывается подачей — 30:30.
12:40
Ошибается Калинина — 15:15.
12:40
Дарья хотела укоротить, но попала в сетку — 15:0.
12:39
Гейм за выбежавшей к сетке Касаткиной — 3:3.
12:38
Классная подача снова в деле — 40:15.
12:38
Калинина отыгрывает один мяч приемом — 30:15.
12:37
Вновь отлично атакует россиянка — 30:0.
12:37
Уверенной подачей начинает свой гейм Касаткина — 15:0.
12:35
И очко с подачи завершает гейм — 2:3.
12:34
Очень хороша украинка. Классным форхендом по диагонали забивает в угол корта — 40:0.
12:33
Касаткина из обороны смогла перейти в атаку, но в итоге сама ошиблась по длине — 30:0.
12:33
В сетку бьет Касаткина в обмене диагональными ударами — 15:0.
12:32
Приемом делает обратный брейк Калинина — 2:2.
12:31
Очко с подачи, а потом двойная ошибка у Дарьи — 30:40, брейк-пойнт.
12:30
Завязался достаточно продолжительный розыгрыш, в котором украинка вела игру и все сделала грамотно — 15:30.
12:30
А тут очко с подачи — 15:15.
12:29
Остро принимает Калинина, и Касаткина не справляется — 0:15.
12:28
И блестящий прием россиянки завершает гейм на чужой подаче в ее пользу — 2:1, Касаткина повела-таки с брейком!
12:27
Касаткина успешно атакует — меньше, брейк-пойнт.
12:26
Никак не может дожать украинка — ровно.
12:25
Отыгрывается Касаткина приемом, но тут же короткий розыгрыш берет Калинина — больше.
12:24
Россиянка вышла к сетке и должна была завершать, но не смогла пробить как следует смэш, оказалась в обороне и не справилась — больше.
12:23
Калинина повела, но тут же ответила Касаткина — ровно.
12:22
Отыгрывается украинка — 40:40.
12:22
Укорачивает Калинина после приема, но Касаткина догоняет и бьет в угол — 30:40, брейк-пойнт.
12:21
Касаткина втягивает соперницу в розыгрыш, и Ангелина совсем не попадает в корт, переводя по диагонали — 30:30.
12:21
Отличный прием — 30:15.
12:20
Очко с подачи — 30:0.
12:20
В первом розыгрыше на подаче Калининой обе вышли к сетке, но украинка оказалась успешнее — 15:0.
12:19
И эйс завершает гейм — 1:1.
12:19
Очко с подачи — больше.
12:18
Аут по длине у Дарьи — ровно.
12:18
Атака вторым ударом после подачи приносит успех россиянке — больше.
12:17
Ошибается Касаткина — 40:40.
12:16
Не проходит первый мяч у Касаткиной, но в розыгрыше со второго она дожидается аута по длине от соперницы — 40:30.
12:15
Украинка отыгрывается хорошим приемом — 30:30.
12:14
Два подряд быстрых очка берет Касаткина — 30:15.
12:13
Отличный прием от Калининой — 0:15.
12:12
Первый гейм на подаче Калининой прошел очень напряженно. Касаткина начала лучше и имела два брейк-пойнта на счете 15:40, но украинка смогла отыграться и забрала гейм — 0:1.
12:05
Пока девушки разминаются, стоит отметить, что Касаткина выиграла жребий и выбрала прием.
12:00
Выходят на корт теннисистки. Сейчас пройдет жеребьевка, а потом будет четырехминутная разминка.
11:55
Соперницы играли друг с другом один раз на уровне WTA-тура. И было это аж семь лет назад! В далеком 2015 году Касаткина победила в Ванкувере в двух сетах — 7:6 (7-4), 6:1.
11:50
Дарья Касаткина занимает 12-е место в рейтинге WTA, поднявшись после успешного выступления на «Ролан Гаррос», где дошла до полуфинала. Калинина занимает 37-ю позицию. В Париже она проиграла во втором круге. После этого выступила еще на траве в голландском Хертогенбоше и там тоже вылетела во втором круге, уступив россиянке Екатерине Александровой.
11:45
В первом круге турнира WTA в немецком Берлине россиянка Дарья Касаткина играет с украинской теннисисткой Ангелиной Калининой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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