Стартовать с победы: Касаткина играет в Берлине с украинкой. LIVE

11:50

Дарья Касаткина занимает 12-е место в рейтинге WTA, поднявшись после успешного выступления на «Ролан Гаррос», где дошла до полуфинала. Калинина занимает 37-ю позицию. В Париже она проиграла во втором круге. После этого выступила еще на траве в голландском Хертогенбоше и там тоже вылетела во втором круге, уступив россиянке Екатерине Александровой.