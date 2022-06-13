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Спорт

Обязан выплатить компенсацию: новый поворот в уголовном деле Промеса

Хавбек «Спартака» Промес обжалует решение гражданского суда по делу о нападении

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Игрок ФК «Спартак» Квинси Промес

Игрок ФК «Спартак» Квинси Промес

РИА Новости
Гражданский суд Амстердама постановил, что полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес обязан выплатить денежную компенсацию своему двоюродному брату, на которого напал летом 2020 года, нанеся ему ножевое ранение. Футболист с таким решением оказался не согласен, и его адвокат подал апелляцию. При этом разбирательство по уголовному делу все еще продолжается, Промесу может грозить до четырех лет тюрьмы по обвинению в попытке непредумышленного убийства.

«Сегодня гражданский суд фактически установил, что Промес нанес ножевое ранение моему клиенту и что это представляет собой противоправное действие, за которое он должен возместить ущерб. Какова сумма компенсации? Это проходит через специальную процедуру, которая займет месяцы», – заявил адвокат двоюродного брата Промеса Иегуди Мошкович, его слова приводит Het Parool.

По законам Нидерландов размеры судебных издержек и компенсации не разглашаются. Однако на этом история Промеса и его разбирательств с двоюродным братом не заканчивается. Несколько месяцев футболист, который является одним из лучших легионеров в истории московского «Спартака», утверждал, что не совершал никаких преступных действий в отношении своего двоюродного брата.

Теперь адвокат футболиста подал апелляцию на решение гражданского суда, чтобы отменить компенсацию или уменьшить ее размер.

Говорить о том, что футболист избежал серьезного наказания за свое деяние, пока рано. Разбирательство по его делу в Нидерландах продолжается, и футболист еще может получить срок по статье о попытке непредумышленного убийства. Об аспектах этого дела рассказывал ранее адвокат пострадавшего Мошкович.

«В Нидерландах система устроена так, что, когда дело попадает к прокурору, все решения принимает он. Мой клиент не имеет права голоса. Если прокурор посчитает, что Промес заслуживает тюремного заключения, так и будет. Даже если мой подзащитный скажет, что необязательно отправлять его в тюрьму, это ничего не изменит.

Зависит от обстоятельств. Это можно квалифицировать как попытку непредумышленного убийства, потому что рядом с местом удара находится артерия, повреждение которой может привести к летальному исходу. Но есть и второй вариант квалификации – нападение. За него как раз предполагается максимальное наказание в четыре года заключения. Может получить и общественные работы», — цитировал защитника пострадавшего «Чемпионат.com».

Инцидент с двоюродным братом Промеса произошел летом 2020 года во время семейной вечеринки. В ходе конфликта футболист, по сообщениям СМИ, нанес своему родственнику удар ножом в колено. Пострадавший принес заявление в полицию только осенью, тогда же было начато расследование. В декабре правоохранительные органы арестовали футболиста, несколько дней он провел в изоляторе, однако был отпущен после выплаты залога. Следствие продолжалось, футболист полностью отрицал свою вину. В ноябре 2021 года Промеса обвинили в покушении на убийство, тогда же стало известно, что максимальный срок, который он может получить по этому делу, – четыре года заключения.

Для обвинения футболиста у полиции были расшифровки телефонного разговора Промеса с его отцом, в котором он признался, что действительно напал на своего родственника, а также диалог с матерью и тетей. В марте 2022 года нидерландское издание NOS опубликовало расшифровки этих разговоров.

«Квинси, я не хочу, чтобы у тебя были проблемы», — сказал отец.
«В противном случае я его убью, разве ты не понимаешь?» — ответил Промес.

В разговоре с матерью он спросил, куда пришелся удар, а также извинился перед тетей за то, что не смог сдержаться, но при этом отметил, что его двоюродному брату «повезло». Позднее игрок вновь позвонил своему отцу и пояснил, почему напал на родственника с ножом.

«Я верен своей тете: если кто-то попытается как-то оскорбить ее, я его убью. В семье есть люди, ради которых я готов убить. Вам повезло, что я больше не ношу огнестрельное оружие, потому что при ином раскладе он был бы еще уродливее», — сказал футболист.

Издание NOS в мае опубликовало подробности, которые также следуют из телефонных переговоров Промеса. Сообщалось, что осенью 2020 года друзья футболиста предлагали около €20 тыс. пострадавшему за то, чтобы тот забрал заявление. Примечателен тот факт, что один из приятелей футболиста на момент публикации этой информации в СМИ получил реальный тюремный срок в Бельгии – за сбыт кокаина. Этот момент тоже может быть важным в деле Промеса.

Расшифровки телефонных разговоров футболиста, в которых он сообщает о покушении на убийство, появились из-за того, что полиция на тот момент уже проверяла игрока по подозрению в торговле наркотиками. По информации издания De Telegraaf, ссылающегося на следственные органы, футболист может быть причастен к приобретению партии кокаина весом четыре тонны. Такое количество запрещенных веществ оценивается в €120 млн. В марте 2022 года сообщалось, что правоохранительные органы готовы произвести арест Промеса, однако проблемы возникли в связи с тем, что игрок находится на территории России.

Интересно, что футбольный клуб «Аякс», за который Промес выступал в то время, якобы знал о криминальных деяниях футболиста еще до того, как игрок нанес ножевое ранение своему двоюродному брату.

Voetbalzone со ссылкой на Het Pаrool также в марте сообщило, что генеральный директор амстердамской команды Эдвин ван дер Сар лично присутствовал на переговорах с полицией и знал, что Промес связан с преступным миром. Сообщалось, что с Саром и другими представителями клуба было проведено две встречи: во время первого разговора речь шла о связи игрока с наркоторговцами, на второй – о том, что сам футболист может быть причастен к доставке и сбыте запрещенных препаратов.

Сам Промес продолжает выступать за московский «Спартак». Впереди футболиста ждет матч за Суперкубок России, где красно-белые, выигравшие Кубок страны, сразятся с победителем Российской премьер-лиги — «Зенитом». Матч пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге.

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