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Спорт

Битва россиян: Карацев против Хачанова в Галле. LIVE

Теннис. ATP-500. Галле. Карен Хачанов (Россия) — Аслан Карацев (Россия). ОНЛАЙН

В первом круге турнира ATP-500 в Галле сражаются два россиянина — Аслан Карацев и Карен Хачанов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17:33

Укороченным завершает гейм Аслан, беря его под ноль. 4:3 в первом сете.

17:33

40:0. Слета хорошо играет Карацев, выходя к сетке.

17:32

30:0. Ошибается Карен на приеме, отправляя мяч в аут по длине.

17:32

15:0. Подача помогает Аслану.

17:31

Прием в сетку срывает Аслан, и Карен гейм на своей подачей забирает. 3:3 становится счет в первом сете, пока очень равны теннисисты. Будет брейк или дойдет все же дело до тай-брейка?

17:30

40:30. При атаке в длину ошибается Карен.

17:30

40:15. Мощно атакует Хачанов.

17:30

30:15. Размашисто играют теннисисты, и по длине в розыгрыше ошибается Аслан.

17:29

15:15. Подачей исправляет ситуации Карен.

17:29

0:15. Очень хороший прием проходит у Аслана, хоть и пришлось ему побегать по корту.

17:27

Довольно спокойно под ноль Карацев забирает гейм на своей подаче. Счет в первом сете становится 3:2.

17:26

40:0. Шикарно Аслан выходит к сетке, разводит он мяч и Карена, не успевает за ударом Хачанов.

17:26

30:0. Ошибается Карен на приеме.

17:25

15:0. Вновь завязывается розыгрыш, и срывает удар в сетку Карен.

17:24

Подловил Карен Аслана на несвоевременном выходе к сетке. 2:2 в первом сете, оба теннисиста свои подачи берут.

17:24

40:0. Попробовал Аслан выйти к сетке, но оступился и допустил ошибку.

17:23

30:0. Хороший розыгрыш завязывается, но ошибается Карацев.

17:22

15:0. В аут принимает Аслан.

17:20

Карацев забирает свой гейм, не получается прием у Карена в последнем ударе. 2:1 в первом сете становится счет.

17:20

40:30. При попытке перевести Карен ошибается по длине.

17:19

30:30. Дарит очки сейчас Аслан своему сопернику, ну совсем уж невынужденная ошибка в очень простой ситуации.

17:18

30:15. А вот и первое очко, взятое на чужой подаче. Ошибается Карацев при попытке атаковать, бьет за заднюю.

17:18

30:0. Не справляется с приемом Карен, мяч летит в сетку.

17:18

15:0. Прекрасным укороченным сыграл Аслан.

17:17

Навылет подает Карен и тоже берет под ноль свою подачу. 1:1 в первом сете.

17:17

40:0. Прекрасная подача, не справляется с приемом Аслан.

17:16

30:0. Достаточно спокойно Карен пока забирает очки на своей подаче.

17:15

15:0. Завязывается розыгрыш, и Аслан ошибается по длине, мяч улетает в аут.

17:15

Под ноль берет Аслан Карацев первый гейм на своей подаче. 1:0 в первом сете.

17:14

40:0. По длине Карен ошибается при розыгрыше второй подачи.

17:14

30:0. И еще одна хорошая подача.

17:13

15:0. Шикарная подача.

17:13

Ну что же, поехали! На подаче Аслан.

17:08

Вышли теннисисты на корт, сейчас будет разминка. Карацев первым подавать будет.

17:05

Матч начнется не ранее 17.10 по московскому времени.

17:00

Хачанов и Карацев встречались трижды на турнирах ATP, две победы достались Карену, одна — Аслану. В 2020-м Карен одержал волевую победу во втором круге турнира в Санкт-Петербурге (4:6, 7:5, 6:3), затем выиграл на аналогичной стадии «Мастерса» в Канаде в 2021-м, но Аслан взял верх в полуфинале «ВТБ Кубка Кремля» прошлой осенью — 7:6 (9:7), 6:1. Интересно, что все три поединка были на харде.

16:55

Матч поставлен третьим запуском и начнется после встречи после игры Хуберта Хуркача с Максимом Кресси. Игра уже завершилась, победу одержал польский теннисист.

16:50

Добрый день, уважаемые любители тенниса! В первом круге турнира ATP-500 в Галле играют между собой два российских теннисиста — Карен Хачанов и Аслан Карацев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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