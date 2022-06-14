Битва россиян: Карацев против Хачанова в Галле. LIVE

В первом круге турнира ATP-500 в Галле сражаются два россиянина — Аслан Карацев и Карен Хачанов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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17:33
Укороченным завершает гейм Аслан, беря его под ноль. 4:3 в первом сете.
17:33
40:0. Слета хорошо играет Карацев, выходя к сетке.
17:32
30:0. Ошибается Карен на приеме, отправляя мяч в аут по длине.
17:32
15:0. Подача помогает Аслану.
17:31
Прием в сетку срывает Аслан, и Карен гейм на своей подачей забирает. 3:3 становится счет в первом сете, пока очень равны теннисисты. Будет брейк или дойдет все же дело до тай-брейка?
17:30
40:30. При атаке в длину ошибается Карен.
17:30
40:15. Мощно атакует Хачанов.
17:30
30:15. Размашисто играют теннисисты, и по длине в розыгрыше ошибается Аслан.
17:29
15:15. Подачей исправляет ситуации Карен.
17:29
0:15. Очень хороший прием проходит у Аслана, хоть и пришлось ему побегать по корту.
17:27
Довольно спокойно под ноль Карацев забирает гейм на своей подаче. Счет в первом сете становится 3:2.
17:26
40:0. Шикарно Аслан выходит к сетке, разводит он мяч и Карена, не успевает за ударом Хачанов.
17:26
30:0. Ошибается Карен на приеме.
17:25
15:0. Вновь завязывается розыгрыш, и срывает удар в сетку Карен.
17:24
Подловил Карен Аслана на несвоевременном выходе к сетке. 2:2 в первом сете, оба теннисиста свои подачи берут.
17:24
40:0. Попробовал Аслан выйти к сетке, но оступился и допустил ошибку.
17:23
30:0. Хороший розыгрыш завязывается, но ошибается Карацев.
17:22
15:0. В аут принимает Аслан.
17:20
Карацев забирает свой гейм, не получается прием у Карена в последнем ударе. 2:1 в первом сете становится счет.
17:20
40:30. При попытке перевести Карен ошибается по длине.
17:19
30:30. Дарит очки сейчас Аслан своему сопернику, ну совсем уж невынужденная ошибка в очень простой ситуации.
17:18
30:15. А вот и первое очко, взятое на чужой подаче. Ошибается Карацев при попытке атаковать, бьет за заднюю.
17:18
30:0. Не справляется с приемом Карен, мяч летит в сетку.
17:18
15:0. Прекрасным укороченным сыграл Аслан.
17:17
Навылет подает Карен и тоже берет под ноль свою подачу. 1:1 в первом сете.
17:17
40:0. Прекрасная подача, не справляется с приемом Аслан.
17:16
30:0. Достаточно спокойно Карен пока забирает очки на своей подаче.
17:15
15:0. Завязывается розыгрыш, и Аслан ошибается по длине, мяч улетает в аут.
17:15
Под ноль берет Аслан Карацев первый гейм на своей подаче. 1:0 в первом сете.
17:14
40:0. По длине Карен ошибается при розыгрыше второй подачи.
17:14
30:0. И еще одна хорошая подача.
17:13
15:0. Шикарная подача.
17:13
Ну что же, поехали! На подаче Аслан.
17:08
Вышли теннисисты на корт, сейчас будет разминка. Карацев первым подавать будет.
17:05
Матч начнется не ранее 17.10 по московскому времени.
17:00
Хачанов и Карацев встречались трижды на турнирах ATP, две победы достались Карену, одна — Аслану. В 2020-м Карен одержал волевую победу во втором круге турнира в Санкт-Петербурге (4:6, 7:5, 6:3), затем выиграл на аналогичной стадии «Мастерса» в Канаде в 2021-м, но Аслан взял верх в полуфинале «ВТБ Кубка Кремля» прошлой осенью — 7:6 (9:7), 6:1. Интересно, что все три поединка были на харде.
16:55
Матч поставлен третьим запуском и начнется после встречи после игры Хуберта Хуркача с Максимом Кресси. Игра уже завершилась, победу одержал польский теннисист.
16:50
Добрый день, уважаемые любители тенниса! В первом круге турнира ATP-500 в Галле играют между собой два российских теннисиста — Карен Хачанов и Аслан Карацев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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