«Обидно за Березуцких, сожалею о решении»: ЦСКА назначил главным тренером Федотова

Московский ЦСКА объявил об уходе Алексея Березуцкого и назначении новым главным тренером Владимира Федотова, который в прошлом сезоне взял серебряные медали чемпионата России вместе с «Сочи». Экс-тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что сожалеет об этом решении и что братьев Березуцких стоило оставить в клубе, Дмитрий Булыкин отметил, что Федотову понадобится минимум полгода для изменения игры, а Игорь Колыванов пожелал Березуцким набраться опыта и вернуться в ЦСКА.

Алексей Березуцкий назвал свой уход «совместным решением» с руководством клуба. Также тренерский штаб покинули его помощники Василий Березуцкий и Григорий Бабаян.

«Позади трудный и непростой сезон. С одной стороны, у нас было много ярких моментов, с другой — к сожалению, не все задуманное удалось осуществить.

Мы с руководством клуба приняли совместное решение о том, что к новому сезону команду должен готовить новый тренер.

Хочу пожелать новому тренерскому штабу успехов во благо ЦСКА и уверен, что новый сезон станет для красно-синих успешным», — передает слова специалиста официальный сайт команды.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев вспомнил, что во главе с Березуцкими красно-синие дважды побеждали «Спартак», и пригласил братьев когда-нибудь вернуться в клуб. Кубок не помог: Ваноли покинул «Спартак» Итальянский специалист Паоло Ваноли официально покинул пост главного тренера московского... 10 июня 08:38

«Мы благодарны Алексею за его период в качестве главного тренера ЦСКА. Он не побоялся взять на себя ответственность в непростой момент.

Под его руководством в прошедшем сезоне команда выдала яркую серию из пяти побед подряд, дважды мы праздновали успех в принципиальном дерби со «Спартаком».

Также хочется сказать спасибо Василию Березуцкому, который вернулся в команду в середине сезона и усилил тренерский штаб. Двери нашего клуба всегда открыты для братьев, и мы всегда будем ждать их обратно в любом качестве!» — сказал Бабаев.

Уже стало известно, что новым тренером ЦСКА стал Владимир Федотов, который известен по своей работе в РПЛ с «Оренбургом» и «Сочи». В завершившимся сезоне черноморцы выиграли серебряные медали чемпионата, достигнув цели в заключительном туре, в котором они разгромили столичное «Динамо» (5:1).

Президент ЦСКА Евгений Гинер выразил надежду, что с приходом Федотова в клубе закончится период слабых результатов и неопределенности.

«Он все доказал своей работой в «Сочи» и «Оренбурге», где в короткие сроки была выстроена игра и достигнуты блестящие результаты. Верим, что в истории ЦСКА начинается новая победная глава», — сказал Гинер.

Бывший тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» выразил мнение, что братья Березуцкие должны были остаться в команде, а к ним в штаб надо было бы взять Сергея Игнашевича.

«Я считаю, что они должны были остаться в клубе. Они только начали работать. Я не знаю, что в команде происходило, но мне этот дуэт казался наиболее перспективным. Они уже испытали падения, подъемы, начали обучаться тренерскому мастерству.

Я не вижу повода, почему братьям не дали работать. К ним бы еще Сергея Игнашевича, думаю, это было бы правильно. «Я не подвел вас»: Дзюба попрощался с «Зенитом» Нападающий Артем Дзюба, о продолжении карьеры которого в последнее время ходит много разговоров, не... 22 мая 14:26

Я не вижу для Федотова большой разницы — работать в «Сочи» или ЦСКА. Для меня естественно было бы, чтобы Федотов остался в «Сочи», а братья Березуцкие — в ЦСКА.

Похожая ситуация была с «Локомотивом». Да, туда пришел Заур Хапов, но они вывели из тренерского штаба Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина. Понятно, что там было что-то подводное. Сейчас и ЦСКА пошел по этому пути.

Сожалею, что принято такое решение. Я не против Федотова: он поднял «Сочи» до второго места, у команды была хорошая игра. Но обидно за Березуцких.

Березуцкие — уважаемые и авторитетные люди, но они не послушные в общении. Они со своим взглядом, мнением, характером. Может, это тоже сыграло роль. Время покажет, но мне нужно привыкнуть к мысли, что Алексей и Василий покинули ЦСКА. Я двумя руками был за то, чтобы они продолжили работать», — сказал Билялетдинов.

Бывший игрок московского «Динамо» Дмитрий Булыкин поддержал мнение Билялетдинова.

«Я бы дал возможность поработать своим воспитанникам, легендам клуба, но в ЦСКА приняли другое решение, посмотрим, что из этого получится.

Как поменяется игра ЦСКА при Федотове? Это мы увидим минимум через полгода. Сейчас есть время, чтобы поставить что-то свое в ЦСКА. Самое главное не ошибиться в трансферах. Понятно, что армейцам будут нужны новые футболисты. Для меня интересно, какое место займет ЦСКА в этом сезоне», — сказал Булыкин «Газете.Ru». «Слуцкий замаливает свои грешки»: как «Рубин» вылетел из РПЛ Чемпионат России по футболу завершился драмой для казанского «Рубина», который... 23 мая 09:15

А вот экс-наставник «Уфы» Игорь Колыванов считает, что Березуцким надо набраться опыта, а потом они смогут вернуться в клуб.

«Думаю, братья Березуцкие еще недостаточно опытны, но я бы дал им еще поработать. Дело в том, что Федотов провел шикарный сезон в «Сочи», создал хороший коллектив, который в этом сезоне выиграл серебро. Работать в «Сочи» и ЦСКА — абсолютно разные вещи.

В ЦСКА огромное напряжение со стороны болельщиков, журналистов. От армейцев всегда требуют максимальных результатов. Хочется пожелать Федотову удачи.

Березуцкие пусть растут, попробуют себя в другой команде. Они прошли огромную школу в ЦСКА, сборной, много сделали для России. Хочется пожелать, чтобы они нашли клуб, в котором смогут прогрессировать. Может, со временем они опять смогут вернуться в ЦСКА», — предположил Колыванов в беседе с «Газетой.Ru».

Алексей Березуцкий возглавил ЦСКА после сезона-2020/21, когда команду покинул Ивица Олич, решивший присоединиться к штабу сборной Хорватии на Евро-2020. Василий Березуцкий присоединился к брату в январе 2022 года, уйдя из «Краснодара», в котором был помощником Виктора Гончаренко до его увольнения.

В минувшем розыгрыше РПЛ ЦСКА занял пятое место, отстав от петербуржского «Зенита», который стал чемпионом страны, на 15 очков. В Кубке России ЦСКА вылетел на стадии 1/4 финала, уступив в принципиальном дерби московскому «Спартаку» (0:1).

В качестве футболистов ЦСКА братья Березуцкие шесть раз становились чемпионами России, семь раз выигрывали Кубок страны, а в 2005 году стали обладателями Кубка УЕФА. В финальном матче против лиссабонского «Спортинга» братья отыграли все 90 минут, красно-синие победили со счетом 3:1, а ЦСКА стал первой российской командой, которой покорился европейский трофей. Через три года их достижение повторил «Зенит».