16 июня 2022, 17:40
Спорт
Покорить Берлин: Кудерметова сражается с Самсоновой. LIVE
Две российские теннисистки Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова играют во втором круге турнира WTA-500, который проходит в Берлине. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
18:13
Завязался розыгрыш, но в итоге Самсонова в нем не попала в корт — 30:0.
18:11
Аут у Кудерметовой в розыгрыше —
3:5. И сейчас Вероника выйдет подавать на сет.
18:11
Пробивала Людмила на вылет под боковую линию в хафкорт, но немного не попала — 40:30.
18:10
В аут играет с приема Кудерметова — 40:15.
18:09
И тут же делает двойную ошибку — 15:15.
18:09
Самсонова начинает с хорошей подачи — 15:0.
18:07
И еще одной отличной подачей завершает Вероника гейм —
2:5.
18:06
Помогает Кудерметовой подача — 40:30.
18:05
Не попадает в корт Вероника — 30:30.
18:05
Снова нет приема — 30:15.
18:05
Отыгрывается атакой после подачи Кудерметова — 15:15.
18:04
Отлично обратным кроссом приняла Самсонова и уже вторым ударом забила в свободный корт — 0:15.
18:03
Эйс завершил гейм и прервал серию проигранных Самсоновой геймов —
2:4.
18:03
Самсонова в розыгрыше пошла к сетке и выиграла очко — больше.
18:02
Аут у Самсоновой в розыгрыше — 40:40.
18:01
В сетку вторым ударом бьет Вероника — 40:30.
18:00
Укоротила Людмила, но Кудерметова догнала и сыграла шикарно — 15:15.
17:59
Хорошо подает Самсонова — 15:0.
17:57
И снова не попадает в корт Самсонова, теперь в розыгрыше —
1:4.
17:56
Аут с приема второй подачи — 40:15.
17:55
Хороший розыгрыш, в котором Самсонова под давлением сыграла в аут — 15:15.
17:54
Самсонова начинает хорошим приемом — 0:15.
17:53
И двойная ошибка —
1:3! Теперь Кудерметова впереди с брейком.
17:53
И снова аут у Самсоновой — 30:40,
опять брейк-пойнт у Кудерметовой.
17:52
Теперь аут у Самсоновой — 30:30.
17:51
Завязывается розыгрыш, и Кудерметова не попадает по ширине — 30:15.
17:50
Кудерметова отвечает отменным приемом — 15:15.
17:49
Вышла подавать Самсонова. Выиграла первое очко уверенно — 15:0.
17:47
Быстро и уверенно три очка подряд выигрывает Кудерметова и первой берет в этом матче свою подачу —
1:2.
17:45
Отыгрывается подачей — 15:15.
17:45
Ошибается Кудерметова по длине вторым ударом после приема Самсоновой — 0:15.
17:44
В розыгрыше со второй подачи быстро выжимает из Самсоновой ошибку Вероника и делает
обратный брейк — 1:1!
17:43
И третье подряд очко за Вероникой — меньше,
брейк-пойнт!
17:42
Отличный виннерс от Кудерметовой вторым ударом — 40:40.
17:42
Близка была Людмила ко второму выигранному гейму, но ошиблась — 40:30.
17:41
Две подряд отличные подачи Самсоновой — 40:15.
17:40
Самсонова вышла на подачу и легко повела, но Кудерметова тут же ответила приемом — 15:15.
17:39
И сразу же Самсонова
забирает чужую подачу, переигрывая соотечественницу в еще одном обмене ударами — 1:0.
17:38
Ошибается Вероника в розыгрыше — 30:40,
брейк-пойнт.
17:37
Снова на успешную подачу Кудерметовой своим классным приемом ответила Самсонова — 30:30.
17:36
Сразу же обменялись выигранными мячами соперницы — 15:15.
17:35
Матч начинается, первой
подавать будет Вероника Кудерметова.
17:30
Добрый день, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча второго круга турнира WTA-500, где сражаются россиянки Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова.
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