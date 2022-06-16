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Спорт

Покорить Берлин: Кудерметова сражается с Самсоновой. LIVE

Теннис. WTA-500. Берлин. 2-й круг. Людмила Самсонова (Россия) — Вероника Кудерметова (Россия). ОНЛАЙН

Две российские теннисистки Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова играют во втором круге турнира WTA-500, который проходит в Берлине. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
18:13

Завязался розыгрыш, но в итоге Самсонова в нем не попала в корт — 30:0.

18:12

Очко с подачи — 15:0.

18:11

Аут у Кудерметовой в розыгрыше — 3:5. И сейчас Вероника выйдет подавать на сет.

18:11

Пробивала Людмила на вылет под боковую линию в хафкорт, но немного не попала — 40:30.

18:10

В аут играет с приема Кудерметова — 40:15.

18:10

А теперь эйс — 30:15.

18:09

И тут же делает двойную ошибку — 15:15.

18:09

Самсонова начинает с хорошей подачи — 15:0.

18:07

И еще одной отличной подачей завершает Вероника гейм — 2:5.

18:06

Помогает Кудерметовой подача — 40:30.

18:05

Не попадает в корт Вероника — 30:30.

18:05

Снова нет приема — 30:15.

18:05

Отыгрывается атакой после подачи Кудерметова — 15:15.

18:04

Отлично обратным кроссом приняла Самсонова и уже вторым ударом забила в свободный корт — 0:15.

18:03

Эйс завершил гейм и прервал серию проигранных Самсоновой геймов — 2:4.

18:03

Самсонова в розыгрыше пошла к сетке и выиграла очко — больше.

18:02

Аут у Самсоновой в розыгрыше — 40:40.

18:01

В сетку вторым ударом бьет Вероника — 40:30.

18:01

Очко с подачи — 30:30.

18:00

Двойная ошибка — 15:30.

18:00

Укоротила Людмила, но Кудерметова догнала и сыграла шикарно — 15:15.

17:59

Хорошо подает Самсонова — 15:0.

17:57

И снова не попадает в корт Самсонова, теперь в розыгрыше — 1:4.

17:56

Аут с приема второй подачи — 40:15.

17:56

Нет приема — 30:15.

17:55

Хороший розыгрыш, в котором Самсонова под давлением сыграла в аут — 15:15.

17:54

Самсонова начинает хорошим приемом — 0:15.

17:53

И двойная ошибка — 1:3! Теперь Кудерметова впереди с брейком.

17:53

И снова аут у Самсоновой — 30:40, опять брейк-пойнт у Кудерметовой.

17:52

Теперь аут у Самсоновой — 30:30.

17:51

Завязывается розыгрыш, и Кудерметова не попадает по ширине — 30:15.

17:50

Кудерметова отвечает отменным приемом — 15:15.

17:49

Вышла подавать Самсонова. Выиграла первое очко уверенно — 15:0.

17:47

Быстро и уверенно три очка подряд выигрывает Кудерметова и первой берет в этом матче свою подачу — 1:2.

17:45

Отыгрывается подачей — 15:15.

17:45

Ошибается Кудерметова по длине вторым ударом после приема Самсоновой — 0:15.

17:44

В розыгрыше со второй подачи быстро выжимает из Самсоновой ошибку Вероника и делает обратный брейк — 1:1!

17:43

И третье подряд очко за Вероникой — меньше, брейк-пойнт!

17:42

Отличный виннерс от Кудерметовой вторым ударом — 40:40.

17:42

Близка была Людмила ко второму выигранному гейму, но ошиблась — 40:30.

17:41

Две подряд отличные подачи Самсоновой — 40:15.

17:40

Самсонова вышла на подачу и легко повела, но Кудерметова тут же ответила приемом — 15:15.

17:39

И сразу же Самсонова забирает чужую подачу, переигрывая соотечественницу в еще одном обмене ударами — 1:0.

17:38

Ошибается Вероника в розыгрыше — 30:40, брейк-пойнт.

17:37

Снова на успешную подачу Кудерметовой своим классным приемом ответила Самсонова — 30:30.

17:36

Сразу же обменялись выигранными мячами соперницы — 15:15.

17:35

Матч начинается, первой подавать будет Вероника Кудерметова.

17:30

Добрый день, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча второго круга турнира WTA-500, где сражаются россиянки Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова.

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