16 июня 2022, 17:40 Спорт Покорить Берлин: Кудерметова сражается с Самсоновой. LIVE Теннис. WTA-500. Берлин. 2-й круг. Людмила Самсонова (Россия) — Вероника Кудерметова (Россия). ОНЛАЙН Александр Седов

Две российские теннисистки Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова играют во втором круге турнира WTA-500, который проходит в Берлине. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.