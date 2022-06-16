16 июня 2022, 12:43
Спорт
Пробиться в 1/4 финала: Хачанов играет с Джере в Галле. LIVE
Российский теннисист Карен Хачанов во втором круге турнира ATP-500 в Галле играет с представителем Сербии Ласло Джере. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
13:43
Джере с приема выиграл розыгрыш, а Хачанов чуть не разбил ракетку. Гейм остался за сербом. Он подает на сет.
13:42
Опять Джере ошибается, выполняя укороченный. 30:40.
13:42
Джере попал в линию. У Хачанова не было шансов добежать. 15:40.
13:41
Решил Джере укоротить, но попал в сетку. 15:30.
13:41
Не попал Хачанов в пустую часть корта. 0:30.
13:40
Принимает в аут подачу Хачанов. 2:4.
13:39
Ловит Джере Хачанова на противоходе. 40:15.
13:39
А теперь Джере бьет в сетку. 30:15.
13:38
Ошибся по ширине Хачанов. Хотел в линию мяч он послать. 30:0.
13:37
В аут принял Хачанов подачу. 15:0.
13:36
Выиграл гейм Хачанов. Он уступает со счетом 2:3. Пора делать брейк.
13:35
Вышел Хачанов к сетке и развел Джере и мяч по углам.
13:35
Еще раз сетка за Хачанова сыграла. 30:15.
13:34
15:15. В сетку Джере попал.
13:33
Хачанов вышел к сетке, но Джере его красиво обвел. 0:15.
13:33
В аут принял подачу Хачанов. 3:1 ведет Джере.
13:32
Срывает удар Джере. Далеко в аут пошел мяч. 30:15.
13:31
В сетку направил мяч Хачанов. 30:0.
13:29
В сетку принял подачу Джере. Хачанов уступает со счетом 1:2. Впереди подача серба.
13:28
Джере ошибся в легкой ситуации, попав в сетку. 40:30.
13:28
По длине допустил ошибку Хачанов. 30:30.
13:27
Укороченный Джере направил прямо в аут. 30:15.
13:26
А теперь серб немного ошибся, направив мяч в аут. 15:15.
13:26
Точным ударом в линию выиграл Джере розыгрыш. 0:15.
13:25
Эйсом выигрывает Джере второй гейм. Он ведет со счетом 2:0.
13:25
Сетка за Джере сыграла. Больше.
13:24
Классным укороченным Джере берет очко. Ровно.
13:24
Хотел Джере в угол мяч уложить, но попал в аут. Меньше.
13:23
Отыграл брейк-поинт серб. Ровно.
13:22
Сорвался мяч с ракетки Джере. Меньше.
13:21
Длинный розыгрыш заканчивается ударом Хачанова в сетку. 40:40.
13:20
В аут направил мяч Хачанов. 30:40 во втором гейме.
13:19
Теперь Джере делает двойную ошибку. 0:30.
13:19
Длинный розыгрыш закончился ударом Джере в аут. 0:15.
13:18
Брейк сделал Джере в первом же гейме. Хачанов уступает со счетом 0:1.
13:18
Срывает удар Хачанов. 30:40.
13:17
Здорово Хачанов развел Джере и мяч по углам. 30:30.
13:17
Двойную допустил Хачанов. 15:30.
13:16
15:15. В сетку Хачанов попал.
13:16
В сетку принимает Джере подачу. 15:0.
13:14
Спортсмены закончили разминку. Все готово к началу матча.
12:52
Матч должен начаться в 13:05 по московскому времени.
10:45
Добрый день, уважаемые любители тенниса! «Газета.ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча второго круга турнира ATP-500 в Голле, где россиянин Карен Хачанов сражается с сербом Ласло Джере.
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