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Спорт

Пробиться в 1/4 финала: Хачанов играет с Джере в Галле. LIVE

Теннис. ATP-500. Галле. 2-й круг. Карен Хачанов (Россия) — Ласло Джере (Сербия). ОНЛАЙН

Российский теннисист Карен Хачанов во втором круге турнира ATP-500 в Галле играет с представителем Сербии Ласло Джере. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
13:43

Джере с приема выиграл розыгрыш, а Хачанов чуть не разбил ракетку. Гейм остался за сербом. Он подает на сет.

13:42

Опять Джере ошибается, выполняя укороченный. 30:40.

13:42

Джере попал в линию. У Хачанова не было шансов добежать. 15:40.

13:41

Решил Джере укоротить, но попал в сетку. 15:30.

13:41

Не попал Хачанов в пустую часть корта. 0:30.

13:40

0:15 на подаче Хачанова.

13:40

Принимает в аут подачу Хачанов. 2:4.

13:39

Ловит Джере Хачанова на противоходе. 40:15.

13:39

А теперь Джере бьет в сетку. 30:15.

13:38

Ошибся по ширине Хачанов. Хотел в линию мяч он послать. 30:0.

13:37

В аут принял Хачанов подачу. 15:0.

13:36

Выиграл гейм Хачанов. Он уступает со счетом 2:3. Пора делать брейк.

13:35

Вышел Хачанов к сетке и развел Джере и мяч по углам.

13:35

Еще раз сетка за Хачанова сыграла. 30:15.

13:34

15:15. В сетку Джере попал.

13:33

Хачанов вышел к сетке, но Джере его красиво обвел. 0:15.

13:33

В аут принял подачу Хачанов. 3:1 ведет Джере.

13:32

40:15.

13:32

Срывает удар Джере. Далеко в аут пошел мяч. 30:15.

13:31

В сетку направил мяч Хачанов. 30:0.

13:31

Эйс делает Джере. 15:0.

13:29

В сетку принял подачу Джере. Хачанов уступает со счетом 1:2. Впереди подача серба.

13:28

Джере ошибся в легкой ситуации, попав в сетку. 40:30.

13:28

По длине допустил ошибку Хачанов. 30:30.

13:27

Укороченный Джере направил прямо в аут. 30:15.

13:26

А теперь серб немного ошибся, направив мяч в аут. 15:15.

13:26

Точным ударом в линию выиграл Джере розыгрыш. 0:15.

13:25

Эйсом выигрывает Джере второй гейм. Он ведет со счетом 2:0.

13:25

Сетка за Джере сыграла. Больше.

13:24

Классным укороченным Джере берет очко. Ровно.

13:24

Хотел Джере в угол мяч уложить, но попал в аут. Меньше.

13:23

Отыграл брейк-поинт серб. Ровно.

13:22

Сорвался мяч с ракетки Джере. Меньше.

13:21

Длинный розыгрыш заканчивается ударом Хачанова в сетку. 40:40.

13:20

В аут направил мяч Хачанов. 30:40 во втором гейме.

13:19

Теперь Джере делает двойную ошибку. 0:30.

13:19

Длинный розыгрыш закончился ударом Джере в аут. 0:15.

13:18

Брейк сделал Джере в первом же гейме. Хачанов уступает со счетом 0:1.

13:18

Срывает удар Хачанов. 30:40.

13:17

Здорово Хачанов развел Джере и мяч по углам. 30:30.

13:17

Двойную допустил Хачанов. 15:30.

13:16

15:15. В сетку Хачанов попал.

13:16

В сетку принимает Джере подачу. 15:0.

13:15

Хачанов подает первым.

13:14

Спортсмены закончили разминку. Все готово к началу матча.

12:52

Матч должен начаться в 13:05 по московскому времени.

10:45

Добрый день, уважаемые любители тенниса! «Газета.ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча второго круга турнира ATP-500 в Голле, где россиянин Карен Хачанов сражается с сербом Ласло Джере.

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