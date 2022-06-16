«На международных соревнованиях прекрасно обойдутся без россиян»

В Москве завершилась Неделя легкой атлетики. Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), олимпийская чемпионка — 2000 в беге на 400 м с барьерами Ирина Привалова в интервью «Газете.Ru» подвела итоги события и оценила выступление фигуристки Александры Трусовой в прыжках в длину. Также Привалова высказалась о письме прыгуньи Марии Ласицкене в адрес главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха и рассказала, в чем видит свою миссию во главе ВФЛА до того момента, как к исполнению обязанностей вернется отстраненный президент федерации Петр Иванов.

«Если не будет Олимпиады в Париже, будут другие соревнования»

— Завершилась Неделя легкой атлетики, можно подводить ее итоги. Какие они для вас?

— Первый блин оказался не комом. Конечно, после окончания соревнований мы все проанализируем, возможно, будут какие-то поправки в плане расписания. Но первые впечатления очень положительные, и эти отзывы идут в том числе из регионов. Приехало очень много детей, большое количество зрителей пришло. Мне было много звонков и сообщений с благодарностью. Событие создало большой резонанс. И я рада, что такая идея нам пришла, благодарна тем людям, которые помогли ее воплотить в жизнь.

— На Мемориале Знаменских в рамках спортивной недели выступала ваша дочь Мария и заняла четвертое место в тройном прыжке. Какое впечатление оставило ее выступление? Что у нее не получилось? Видео: Трусова дебютировала в прыжках в длину и улетела за 4 метра на глазах у возлюбленного Александра Трусова дебютировала в прыжках в длину на Неделе легкой атлетики в Москве... 09 июня 17:55

— Двойственное впечатление. Дело в том, что за день до выступления у нее был экзамен. Потом она вышла на старт, а после уже не выступала, потому что через два дня предстоял еще один экзамен — она учится в университете, и тяжело сдать экзамен, не готовясь. Наверное, при удачном стечении обстоятельств она могла прыгнуть чуть лучше и быть в тройке. Но, знаете, я не очень люблю сослагательное наклонение. На данный момент что получили, то и получили. Но это только начало сезона, ко второй половине июля — к августу будет ее основной чемпионат, потом — чемпионат России. Ну и все-таки надо было набирать очки, чтобы попасть на Спартакиаду.

— Заслуженный тренер России Евгений Тер-Аванесов говорил, что Мария будет готовиться к Олимпиаде в Париже. Понятно, что в нынешних обстоятельствах загадывать невозможно. Но тем не менее нельзя исключать, что россиян все-таки допустят до Игр. Остается ли в планах подготовка к ним?

— Если не будет Парижа, то будут какие-то свои соревнования. Как показывает практика, мы можем делать очень неплохие старты.

А результат — везде результат, в этом плане нам проще. Особенно когда ты прыгаешь сам с собой: ты и яма или ты и планка. Легкая атлетика — тот вид спорта, когда ты все время находишься в тонусе. Конечно, она будет готовиться, но все равно ей еще два года учиться, и я думаю, что она хочет хорошо закончить университет. Наверное, уже не на красный диплом, но все же.

— В рамках Недели легкой атлетики состоялся забег Golden Race — стометровку вместе с олимпийским чемпионом и спортивным директором ВФЛА Юрием Борзаковским бежали представители других видов спорта. Один из них — баскетболист Алексей Саврасенко — в интервью «Газете.Ru» обратил внимание на важность поддержки российского спорта, в том числе и такими мероприятиями. Насколько высока значимость этого гала-забега в таком контексте?

— Прежде всего, я хочу поблагодарить Юрия Михайловича Борзаковского: процентов на 80 его заслуга в том, что состоялся такой забег. Он всех этих людей знает лично, потому попросил их — ему невозможно было отказать. Это действительно большая поддержка, большой интерес. К тому же это было подано как шоу — и интрига, и веселье. Надеюсь, что такая программа будет расширяться, может быть, будут и женские забеги. В том числе и легкая атлетика поддержит другие виды.

«Благодарна Трусовой: поклонники фигурного катания стали смотреть легкую атлетику»

— Участие фигуристки Александры Трусовой в соревнованиях по прыжкам в длину создало дополнительный ажиотаж. Насколько велика ее роль в привлечении внимания к легкой атлетике?

— Она медийная персона и решила поддержать российскую легкую атлетику. Тем более ей нравится прыгать. Она никогда не занималась прыжками в длину и не пробовала.

Вся специфика прыжков в фигурном катании подразумевает совсем другое отталкивание, плюс еще и обороты есть. Тем не менее она, понимая, что она ни разу этого не делала и могла выглядеть в глазах профессионалов не слишком убедительно, все же пошла на это.

И я очень ей благодарна, потому что она привлекла внимание и большого количества поклонников фигурного катания, которые стали смотреть легкую атлетику.

— Возле дорожки рядом с Сашей был Евгений Тер-Аванесов. Насколько ей помогли наставления специалиста?

— Трусова умеет выполнять данные ей указания — а указание было в том, чтобы просто попасть на планку. Другого за 20 минут сделать было невозможно — как объяснить технические нюансы, которые люди годами отрабатывают?

Как она научилась отталкиваться, так и отталкивалась. Но от попытки к попытке она прибавляла. И если бы она несколько месяцев потренировалась, результат был бы совсем другой. А так — она пришла, чуть размялась, чтобы не травмироваться, ей поставили точку разбега. Ее не пытались научить приземляться — вы видели, она приземлялась почти на прямые ноги. Это тоже специфика фигурного катания: там нельзя падать. А в прыжках в длину — наоборот: выкидываешь ноги и следом приземляешься. Но то, что ей сказали, она четко выполняла. У нее есть глазомер, умение анализировать. Казалось бы, хрупкая девушка, с длинными рыжими волосами. Но она умеет концентрироваться.

«Письмо Ласицкене Баху — крик души»

— Достаточно неожиданными оказались слова Владаса Ласицкаса, мужа Марии Ласицкене, который раскритиковал Тер-Аванесова за помощь Трусовой — якобы нельзя было приставлять к фигуристке тренера, чьи некоторые подопечные были пойманы на допинге. Как вы восприняли эту критику?

— Я не стала обращать на это внимание.

Наверное, в глубине души ему немного обидно за Машу в связи с тем, что такое внимание уделялось Александре Трусовой, которая ничего не представляет из себя в легкой атлетике, и даже не олимпийская чемпионка. И вдруг — такой ажиотаж!

Наверное, просто сыграла обида. Пусть это останется на его совести, а я не хочу к этой теме возвращаться. Сказал — и сказал, бог ему судья.

— Но Ласицкене и сама подняла ажиотаж, опубликовав открытое письмо главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху. Может ли, на ваш взгляд, оно как-то повлиять на отношение к России со стороны МОК? Или это просто крик души и не более?

— Думаю, что это крик души. Понятно, что она последние шесть-семь лет ждет, что нас восстановят в правах, а нас все не восстанавливают. Сейчас вообще сложно сказать, что и когда произойдет — этого и президент Олимпийского комитета России не скажет. Как отреагирует МОК на этот крик души? Я, к сожалению, не умею предсказывать будущее.

— Но в целом вы готовы согласиться с ее словами? В письме она указывала на противоречия в рекомендациях МОК об отстранении россиян. Тем более в период вокруг Олимпиады в Рио Томас Бах поддерживал российских спортсменов, по крайней мере, на словах.

— Знаете, сейчас такая ситуация, что даже если человек поддерживает Россию, ему сложно об этом говорить публично.

Заставлять их что-то делать для нас? Может быть, это нанесет им какой-то личный ущерб. Я не сторонница того, чтобы вынуждать людей делать громкие заявления. Время все расставит по своим местам.

«На международных соревнованиях прекрасно обойдутся без россиян»

— Видите ли вы в отстранении спортсменов из России какие-то плюсы для российского спорта и легкой атлетики, в частности? Видео: Ягудин в костюме Чубакки и Губерниев с веслом пробежали стометровку на Неделе легкой атлетики В рамках Недели легкой атлетики в Москве состоялся забег на 100 метров Golden Race со звездными... 11 июня 16:23

— Для легкой атлетики плюсы есть. Вот у нас прошла спортивная неделя. К тому же в отсутствие международных соревнований «Матч ТВ» начинает показывать легкую атлетику и выступающих на состязаниях детей — тоже. Родители это смотрят, думают: «Мой ребенок может так же». И начинают записывать детей в секции. Так что для легкой атлетики есть большие плюсы, по крайней мере, в медийном плане.

— Насколько я знаю, некоторые наши атлеты, успевшие получить нейтральный статус до масштабных санкций, могут выступать на соревнованиях в Белоруссии. Раскройте, пожалуйста, подробности?

— Да, те, кто подали заявки в декабре или январе, успели получить нейтральный статус — какое-то количество спортсменов. Они имеют право выступать на международных соревнованиях, но другое дело, что на европейских стартах не хотят принимать россиян. Даже если бы организаторы их пригласили, к ним было бы негативное отношение — поэтому стараются не приглашать, в отличие от белорусов. У них есть подобие нашего легкоатлетического тура, также они сделали открытый чемпионат Белоруссии и зовут наших ребят. Те, кому будут нужны старты, смогут поехать туда. Наверняка кто-то это сделает.

— С белорусами у России традиционно дружественные отношения, но они тоже отлучены от мирового спорта. Есть ли варианты выступать в других странах, которые не поддерживают санкции и ограничения в отношении россиян?

— Например, Казахстан. Ребята ездили туда и в Азербайджан тоже. Те, у кого есть нейтральный статус, имеют на это право. А белорусы, в отличие от нас, могут приглашать спортсменов. Мы-то не можем, в России запрещено проводить международные соревнования. И приглашение к нам белорусов будет расценено именно как международный старт. Рано или поздно нас восстановят в правах, и мы будем в таком же положении, что и белорусы.

— Можно ли утверждать, что отстранение российских спортсменов негативно сказывается на международных турнирах, учитывая более низкий уровень конкуренции?

— На мой взгляд, нет. Всем хочется иметь медали. Нет сильного соперника — хорошо, значит, больше медалей будет у других.

Ничего личного, просто будет медаль. И потом спортсмены разных стран будут отчитываться, что, например, завоевали не одну награду, а несколько. Так что прекрасно обойдутся без россиян.

— Могут ли альтернативные внутрироссийские соревнования равноценно заменить для спортсменов международные старты? Речь даже не о медалях, а о графике подготовки, нагрузке и количестве турниров.

— Заменяли же раньше. Понятно, что сейчас другая ситуация. Тем не менее, если будет государственная система и помощь от министерства — такая помощь сейчас, кстати, оказывается, — то это возможно. Я только что была в Твери на соревнованиях, проходивших на площади. Если по разным городам и весям — в Ярославле, Владимире, Нижнем Новгороде, — на площадях будут проходить прыжки в длину, в высоту, толкание ядра, то, думаю, что у нас все будет хорошо. И когда нас восстановят в правах — а в какой-то момент это случится, — мы не будем «на нуле», выйдет сильная команда. Поэтому любыми способами это надо поддерживать, а сколько это продлится, неважно.

«Моя миссия во главе ВФЛА — создать команду»

— Сейчас ВФЛА возглавляет профессиональная спортсменка, пусть и в статусе исполняющей обязанности. Какой вы видите свою главную задачу на этом посту? Миссию, если угодно?

— Миссия в том, чтобы создать профессиональную команду, которая будет помогать развивать легкую атлетику по всей стране. Для этого мы взаимодействуем с министерством, анализируем, где есть хорошие тренеры, но нет условий — иногда приходится забирать талантливых детей в центры. Чтобы выросли результаты профессиональных спортсменов, требуется наладить взаимоотношения и очень хорошее взаимодействие со сборной командой.

Потому что в последние годы сборная была отдельно, федерация — отдельно. Если взаимодействие наладится, то будет и результат.

— Согласно вердикту Спортивного арбитражного суда (CAS), глава ВФЛА Петр Иванов, временно отстраненный, должен вернуться к исполнению своих обязанностей в декабре. А сейчас он каким-либо образом участвует в жизни федерации, так, чтобы это не противоречило постановлению суда?

— Нет, пока нет. Он выполняет предписание. К тому же я думаю, у него сейчас много других дел. И даже когда он вернется, то будет возглавлять федерацию, но основную работу, наверное, все равно буду вести я. Мы будем выступать как одна команда, потому что те договоренности, которые были достигнуты, когда он избирался на пост и назначал меня вице-президентом, остаются в силе.

— Он успел проработать в этой должности менее трех месяцев, после чего был отстранен. За это время у вас с ним успел сложиться тандем?

— Да. У него есть четкость и быстрота принятия решений, он умеет раздавать команды — кто и что должен делать. У меня, наверное, нет такого умения. Поэтому когда он вернется, то эта быстрота мышления и анализ пойдут на пользу нашей легкой атлетике.

— За этот недолгий срок был намечен какой-то курс, которому федерация сейчас следует?

— Да, была принята дорожная карта. К тому же было принято решение президента РФ о развитии спорта, и мы вместе подавали в министерство планы о развитии легкой атлетики.

— Какие ВФЛА ставит перед собой основные задачи и планы на сезон?

— Во-первых, провести этот сезон на достаточно высоком профессиональном уровне. И если будут хорошие результаты, это будет здорово. А главное — после сезона проанализировать все недостатки как в техническом плане, так и в профессиональном. Сезон будет необычно длинный. Мы уже давно в отстранении, и раньше все было немного сумбурно. А сейчас мы возвращаемся ко временам, когда выступали часто, и на будущее нам это даст очень много рычагов построения тренировочного процесса.