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Спорт

В погоне за славой: россиянка Касаткина пытается обыграть гречанку Саккари. LIVE

Теннис. АТР-500. Касаткина — Саккари. ОНЛАЙН

В третьем круге турнира WTA-500 Дарья Касаткина встречается с Марией Саккари из Греции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
12:30

Со второй попытки прошел укороченный. Ровно.

12:29

Не проходит укороченный у Саккари. В сетку она попала. 30:40.

12:29

На противоходе Саккари поймала Касаткину. 30:30.

12:28

А теперь по длине ошиблась Касаткина. 15:30.

12:27

Сорвала удар Саккари, отправив мяч в аут. 0:30.

12:26

В сетку попала Саккари. 0:15.

12:24

Вколотила Саккари мяч в пустой корт. Гречанка сделала второй брейк. Она ведет со счетом 3:0.

12:24

Пустой корт был перед Касаткиной, но она попала в аут. 30:40.

12:23

Приняла Саккари в сетку подачу. 30:30.

12:23

По длине ошиблась Саккари. 15:30.

12:22

И еще раз в линию попала Саккари. 0:30.

12:21

Охх, в линию уложила мяч Саккари. У Касаткиной не было шансов его достать. 0:15.

12:21

Длинный розыгрыш завершила Саккари укороченным. Она ведет со счетом 2:0.

12:20

Точно в угол уложила мяч Саккари. Больше.

12:19

Двойную ошибку допустила Саккари. Ровно.

12:19

Сетка играет за Касаткину. 40:30.

12:18

И еще один укороченный удался Саккари. 40:15.

12:17

Не добежала Касаткина до укороченного мяча. 30:15.

12:16

В линию не попала Саккари. 15:15.

12:16

Приняла Касаткина подачу в сетку. 15:0.

12:15

Затяжной розыгрыш закончился классным укороченным в исполнении Саккари. Она повела со счетом 1:0 с брейком.

12:14

А теперь уже Саккари мяч в сетку отправила. 30:40.

12:14

Еще одна ошибка. 15:40.

12:14

Ошибается Касаткина, отправив мяч в аут. 15:30.

12:13

Двойная ошибка. 15:15

12:12

Не смогла принять Саккари подачу Касаткиной, отправив мяч в аут. 15:0.

12:11

Теннисистки уже заканчивают разминку. Матч начнется через несколько минут.

12:02

Спортсменки выйдут на корт в 12:05 по московскому времени.

10:45

Добрый день, уважаемые любители тенниса! В третьем круге турнира WTA-500 Дарья Касаткина встречается с Марией Сакари из Греции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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