17 июня 2022, 11:46
Спорт
В погоне за славой: россиянка Касаткина пытается обыграть гречанку Саккари. LIVE
В третьем круге турнира WTA-500 Дарья Касаткина встречается с Марией Саккари из Греции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
12:30
Со второй попытки прошел укороченный. Ровно.
12:29
Не проходит укороченный у Саккари. В сетку она попала. 30:40.
12:29
На противоходе Саккари поймала Касаткину. 30:30.
12:28
А теперь по длине ошиблась Касаткина. 15:30.
12:27
Сорвала удар Саккари, отправив мяч в аут. 0:30.
12:26
В сетку попала Саккари. 0:15.
12:24
Вколотила Саккари мяч в пустой корт. Гречанка сделала второй брейк. Она ведет со счетом 3:0.
12:24
Пустой корт был перед Касаткиной, но она попала в аут. 30:40.
12:23
Приняла Саккари в сетку подачу. 30:30.
12:23
По длине ошиблась Саккари. 15:30.
12:22
И еще раз в линию попала Саккари. 0:30.
12:21
Охх, в линию уложила мяч Саккари. У Касаткиной не было шансов его достать. 0:15.
12:21
Длинный розыгрыш завершила Саккари укороченным. Она ведет со счетом 2:0.
12:20
Точно в угол уложила мяч Саккари. Больше.
12:19
Двойную ошибку допустила Саккари. Ровно.
12:19
Сетка играет за Касаткину. 40:30.
12:18
И еще один укороченный удался Саккари. 40:15.
12:17
Не добежала Касаткина до укороченного мяча. 30:15.
12:16
В линию не попала Саккари. 15:15.
12:16
Приняла Касаткина подачу в сетку. 15:0.
12:15
Затяжной розыгрыш закончился классным укороченным в исполнении Саккари. Она повела со счетом 1:0 с брейком.
12:14
А теперь уже Саккари мяч в сетку отправила. 30:40.
12:14
Ошибается Касаткина, отправив мяч в аут. 15:30.
12:12
Не смогла принять Саккари подачу Касаткиной, отправив мяч в аут. 15:0.
12:11
Теннисистки уже заканчивают разминку. Матч начнется через несколько минут.
12:02
Спортсменки выйдут на корт в 12:05 по московскому времени.
10:45
Добрый день, уважаемые любители тенниса! В третьем круге турнира WTA-500 Дарья Касаткина встречается с Марией Сакари из Греции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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