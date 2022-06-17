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Спорт

Карякина выгнали, Непомнящий сражается с заменившим его китайцем. LIVE

Шахматы. Турнир претендентов — 2022. Лижэнь — Непомнящий. ОНЛАЙН

Участник матча за первенство мира 2021 года против Магнуса Карлсена Ян Непомнящий борется за право еще раз сыграть с норвежским чемпионом — для этого ему необходимо одержать победу на турнире претендентов в Мадриде. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию партии Непомнящего против китайского гроссмейстера Дина Лижэня. Лижэнь заменил на турнире Сергея Карякина, которого отстранили от участия из-за его высказываний о спецоперации России на Украине.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:22

Непомнящий очень долго размышляет, как бы ему развить фигуры дальше. У Лижэня тоже не все идеально — белые пешки пока никак не продвинулись к центру.

16:16

Непомнящий рокировался, а его соперник продвинул пешку на а3.

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16:14

Непомнящий вывел слона на е7, Лижэнь развил коня на е3.

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100%
16:13

Непомнящий вывел коня на а6. Лижэнь рокировался.

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100%
16:12

Непомнящий увел ферзя из-под удара на е5. Лижэнь финкетировал слона на g2. Благодаря расположению черного ферзя в центре, белые могут периодически атаковать его и выигрывать тем самым темп.

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100%
16:11

Непомнящий развил своего коня — вывел на f6. Лижэнь в ответ вывел своего коня — на с3 и атаковал черного ферзя.

close
100%
16:10

Лижэнь увел коня на c2.

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100%
16:09

Китайский шахматист взял своей пешкой пешку черных на d5. Непомнящий взял ферзем.

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100%
16:07

Лижэнь увел коня из-под атаки на d4, Ян вывел пешку на d5.

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100%
16:06

Лижэнь играет английское начало. Он вывел коня на F3, Непомнящий в ответ контратаковал пешкой на е4.

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100%
16:05

Непомнящий ответил е5. Соперники развивают пешки.

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100%
16:02

Дин Лижэнь начал С2-С4.

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16:01

Контроль времени — классический. 1 час 40 минут — на первые 40 ходов, 50 минут — на следующие 20 ходов, 15 минут — до завершения партии. К тому же 30 секунд добавляется за каждый ход.

16:01

Лижэнь играет белыми, Непомнящий — черными.

16:00

Кстати, изначально на турнире должен был участвовать Сергей Карякин, однако его отстранили из-за высказываний о спецоперации России на Украины. Карякина заменил Лижэнь, который сейчас и сыграет с Непомнящим.

15:55

Самый высокий рейтинг у Лижэня (2806). Затем идет Фируджа (2793), Каруана (2783), Непомнящий (2766), Раппорт (2764), Накамура (2760), Раджабов (2753), Дуда (2750).

15:50

В турнире претендентов участвуют восемь шахматистов — Ян Непомнящий, Дин Лижэнь, Алиреза Фируджа, Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Ян-Кшиштоф Дуда, Рихард Раппорт и Теймур Раджабов. Они сыграют в два круга — 14 партий. Каждый сыграет и черными, и белыми. Если два гроссмейстера наберут одинаковое количество очков и разделят первое место, то они проведут тай-брейк.

15:45

Добрый день! Мы приветствуем вас на трансляции партии первого турнира претендентов, где Ян Непомнящий встречается с Дином Лижэнем из Китая. Начало партии в 16.00 мск.

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