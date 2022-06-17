«Важна была только золотая медаль»: Трусова — об Играх и романе с Кондратюком

Александра Трусова, выигравшая серебряную медаль на Олимпийских играх в Пекине, заявила, что после выполнения пяти четверных прыжков в произвольной программе заслужила золотую награду. Также фигуристка рассказала, почему они с Марком Кондартюком решили поведать публике о своем романе, объяснила, почему тройной аксель ей дается сложнее, чем четверные, а также почему занялась одной из разновидностью стрипа.

Об Олимпиаде

Олимпийские игры в Пекине запомнились любителям фигурного катания большими драмами и разбитыми надеждами – звезда сборной России Камила Валиева из-за давления после допингового скандала не смогла справиться с нервами и лишилась медали личного турнира, а о серебряной призерке Александре Трусовой говорили больше, чем об Анне Щербаковой, завоевавшей золотую медаль. Трусова, Петросян и Валиева в основе: объявлен состав сборной России Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав национальной команды... 15 июня 19:33

Трусова, которая занимается в группе Этери Тутберидзе, еще на открытых прокатах сборной в начале сезона, заявила о невероятно высокой планке – пять четверных прыжков в произвольной программе. До нее из женщин этого никто не делал. Однако большую часть сезона выполнить чисто весь заявленный прыжковый контент у фигуристки не получилось, собрать и приземлить все пять прыжков в четыре оборота у Трусовой вышло в самый нужный момент – на Играх в Пекине. Однако для золотой медали этого не хватило.

«Мне всегда важны рекорды.

Но эта медаль — та, которую, как я считаю, я заслужила своим прокатом, мне была важна. Именно эта медаль. О других медалях, которые я по причине своих прокатов не получила, не жалею. А в Пекине я пыталась, я добилась своей цели.

И важна для меня была только эта медаль (золотая – «Газета.Ru»)», — рассказала Трусова в интервью Sport24.

После того, как стали известны все результаты, у Трусовой случилась истерика, попавшая в трансляцию, – она плакала, говорила о том, что у всех есть золотые медали, а у нее нет, и обещала больше никогда не выйти на лед. Спустя несколько месяцев она призналась, что пережила нервный срыв на Олимпиаде. В интервью она поделилась, что просила не снимать ее в этой момент, хотела уйти, однако ее не отпускали даже в раздевалку. При этом фигуристка подчеркнула, что не жалеет о таком выплеске эмоций.

«Не жалею. Один раз я заплакала на чемпионате России. После чего болельщики попросили меня больше не плакать, потому что они плачут сами. С тех пор, независимо от выступлений, я старалась скрывать эмоции, продолжать улыбаться, ничего не показывать. Но на Олимпиаде это было выше моих возможностей. И я не могла по-другому.

Я просила не снимать меня, хотела уйти оттуда и просила об этом. Но меня не выпускали из этой комнаты даже в раздевалку. Только на лед, на награждение. И все. Но камеры были везде. Я пыталась уйти за эту комнату, уйти вообще куда угодно.

Пыталась уйти, когда катали другие фигуристки, когда меня просили дать интервью. Но мне некуда было деться. Уйти я просто не могла. Конечно, я не собиралась плакать на людях. Так получилось, потому что никуда нельзя было уйти.

Я не хотела, чтобы это снимали, и просила этого не делать. Но, что было, то было», — поделилась Трусова.

Спортсменка рассказала, что часто пересматривает свои удачные программы, и произвольный прокат на Олимпийских играх – тоже, поскольку тогда на льду ей удалось сделать все, что она хотела. При этом Трусова отметила, что ждала от себя большего волнения, как на других стартах.

«Думаю о том, что у меня было в голове перед самим прокатом. Вспоминаю, что я не волновалась. По крайней мере, не так сильно, как обычно. Не знаю, как мне в итоге получилось настроиться на прокат. Сейчас я уже не могу представить, как у меня это получилось тогда. Как удалось все сделать в нужный момент.

До этого на каждом турнире говорила себе: «Это не Олимпиада. Эти соревнования каждый год. Ничего страшного сейчас не происходит». А тут случилась сама Олимпиада… И все по-другому», — призналась она.

После короткой программы фигуристка шла четвертой. Она проигрывала не только Валиевой и Щербаковой, но и японке Каори Сакамото. Во время проката Трусова упала с тройного акселя – прыжка, с которым она «воюет» уже достаточно долго и пока никак не может его прыгнуть. Фигуристка, рассуждая о сложности элементов ультра-си, рассказала, почему четверные прыжки ей даются проще, чем аксель в три с половиной оборота.

«У кого-то сложно идет лутц. А у меня наоборот — могу в любое время прыгнуть его без проблем, потому что мне удобно. На акселе у меня такого нет. Он дается мне сложно, потому что надо очень сильно контролировать тело, чтобы сделать так, как надо. Из-за того, что я волнуюсь на соревнованиях, у меня не получается добиваться нужного контроля. Это на других турнирах, про Олимпиаду ничего сказать не могу, потому что на ней я не волновалась», — заявила Трусова.

Об отношениях с Марком Кондратюком

Слухи о романе Трусовой с чемпионом России и Европы, а также с обладателем золотой медали Олимпиады в командном турнире Марком Кондратюком появились весной этого года. Фанаты подозревали пару в романтических отношениях, однако подтверждения этому нашлось только в мае, когда оба спортсмена отправились на отдых в Дубай с Валиевой и еще одним учеником Тутберидзе – Морисом Квителашвили. Пару застали вместе на пляже – в сети появились снимки, на которых Трусова и Кондратюк держатся за руки. Отпираться и скрывать что-то долго они не стали, в скором времени на аккаунтах фигуристов появились совместные фотографии со смайликом «сердечко». «До сих пор делает гадости»: Нугуманова после скандала ушла от Рукавицына В мае 19-летняя фигуристка Елизавета Нугуманова обвинила своего тренера Евгения Рукавицына... 09 июня 18:46

«Во-первых, нас фотографировали. Конечно, мы не собирались это скрывать, но нас фотографировали каждый раз, когда мы шли вместе. Потом выкладывали наши снимки. Это было не очень. Мне такое не нравится. Получается, что мы не можем нормально спокойно гулять из-за постоянных фото. Это очень странно. Поэтому и решили, что выложим. Тем более фотографии красивые», — рассказала фигуристка.

Также Трусова добавила, что видела все новости об их романе, которые появились в социальных сетях, однако особо приятно для нее это не было.

«Странно и не очень приятно. Но когда люди просят о фотографии со мной и Марком вместе, мы не отказываем. Даже на отдыхе. К нам подходят и в других странах. Думаю, мои волосы здесь играют роль», — отметила она.

А вот говорить, сколько они с Кондратюком вместе, фигуристка не стала, отметив, что всем достаточно информации о том, что они встречаются.

О жизни вне катка

В начале апреля в социальных сетях появилось видео, где Трусова танцует на стрипах – туфлях на платформе и высоких каблуках. Она призналась, что всегда хотела попробовать frame up strip — это разновидность стрипа. Она внимательно следила за программой «Новые танцы» и даже болела за одну из команд – Agny.

«Однажды я смотрела их на массаже. Выходит команда, объявляют ее создательницу Настю Юрасову, а массажистка говорит: «Я ее знаю, я с ней была знакома». Они были вместе в каких-то лагерях. Я попросила спросить, может ли она со мной позаниматься. Она нашла телефон, спросила и оказалось, что Настя вообще создала этот стиль.

Индивидуальные занятия она не дает, но со мной позаниматься в виде исключения согласилась.

На протяжении месяца два-три раза в неделю я занималась, а потом выложила это видео. Но она говорит, что это еще не совсем хореография, а набор базовых элементов, которые мы наложили на музыку», — рассказала фигуристка. Видео: Трусова дебютировала в прыжках в длину и улетела за 4 метра на глазах у возлюбленного Александра Трусова дебютировала в прыжках в длину на Неделе легкой атлетики в Москве... 09 июня 17:55

А летом Трусова уже успела попробовать себя в новом виде спорта и дебютировала Неделе легкой атлетики — мероприятии, организованное Департаментом спорта города Москвы и Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА). Фигуристка попробовала себя в прыжках в длину. Всего у нее было четыре попытки, и с каждым разом она прыгала все лучше. Первая попытка — 3,80 м, вторая — 3,94 м, третья — 4,10 м, а в последний раз фигуристка установила личный рекорд — 4,19 м. С таким результатом она заняла последнее, шестое место, поскольку соревновалась с профессионалами в прыжках в длину.

«В каком-то интервью я сказала, что хочу попробовать, и меня пригласили на турнир. Я не знаю, почему это вызвало такой резонанс. Все что-то пишут… Не поняла, почему случилось так», — призналась Трусова.