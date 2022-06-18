Борьба за финал: Медведев бьется с Отте в Галле. LIVE

Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале турнира ATP-500 в Галле сражается с немецким спортсменом Оскаром Отте, который в 1/4 финала вбил другого россиянина — Карена Хачанова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
16:28
Больше. Отличный прием. Прислушался Медведев к трибунам.
16^27
«Давай, Даня!», «Догоняй его!» — такие выкрики звучат с трибун.
16:26
40:40. Как-то весьма невовремя для себя допускает Отте двойную ошибку.
16:26
40:30. Недоволен собой Даниил, качает головой.
16:25
30:30. И снова очень хорошо играет Отте у сетки. Пытается допрыгнуть до мяча Даниил, но не удается.
16:24
15:30. В сетку пробивает Отте при попытке атаковать.
16:24
15:15. Неудачно выходит Даниил к сетке, обводящим бьет Отте, но не попадает.
16:23
15:0. Отто выигрывает мяч, и чем-то недоволен Даниил — руками разводит, кому-то что-то говорит.
16:22
Вот это да! Ошибается Медведев по длине, и Отто первым в этом матче делает брейк! Счет становится 5:3, и идет на сет подавать Оскар.
16:21
Меньше. Выходят теннисисты к сетке, обмениваются укороченными, и в итоге Даниил не достает мяч.
16:21
Ровно. Ну как-то совсем грубо ошибается Даниил, большой аут по длине.
16:20
Больше. В коридор бьет Отте.
16:19
40:40. Серия мощных ударов завершилась красивой атакой Медведева, которую Отте отразил за пределы корта.
16:19
30:40. На задней линии Отте Медведева переигрывает. Брейк-поинт.
16:18
30:30. Очень четко в линию попадает Отте.
16:18
30:15. Вновь перестрелка заканчивается ошибкой — теперь Отте бьет в аут по задней линии.
16:17
15:15. Недалеко от сетки падает мяч, даже не побежал за ним Отте.
16:16
0:15. Завязывается розыгрыш на первой подаче Медведева, и сам россиянин ошибается. Сетка.
16:15
Снова что-то с сеткой делают. Ну что же такое.
16:14
И еще один отличный удар. Забирает свою подачу Отте, хотя Медведев имел шанс повести с брейком. 4:3.
16:13
Больше. Подача помогает.
16:13
Ровно. Эйс.
16:13
Меньше. Будто бы спотыкается при ударе Отто, что приводит к смазанному и неудачному удару.
16:12
40:40. В игре у сетки лучше оказывается Медведев. Отто пробивает в трос.
16:12
40:30. Эйс.
16:11
30:30. В сетку на прием Медведева отвечает немец.
16:11
30:15. Слету удар в угол получается.
16:10
15:15. Мощно со второй подачи играет Оскар.
16:10
0:15. Двойная ошибка от немца.
16:10
Но все исправлено, продолжаем.
16:09
Выскочил один из штырей, удерживающий сетку. Незапланированная пауза в игре.
16:07
Какие-то проблемы с сеткой возникли.
16:05
Укороченным завершает этот гейм Даниил. Счет равный — 3:3. И так сразу не скажешь, близок ли кто-то из теннисистов к брейку.
16:05
40:15. Исправляется он эйсом.
16:05
30:15. Двойная ошибка от Даниила.
16:04
30:0. Шикарно атакует Медведев, разводя мяч и соперника.
16:03
15:0. Короткая перестрелка у левой линии, и ошибается Отте, отправляя мяч в коридор.
16:01
Отте быстрее выигрывает гейм на своей подаче, вынуждая Медведева ошибиться и сыграть в сетку. 3:2 в первом сете.
16:00
40:15. В перестрелке Отте попадает в аут по длине.
16:00
40:0. Прекрасно Отте играет у сетки, хороший укороченный.
16:00
30:0. Мощная подача.
15:59
15:0. Очень «на тоненького» попадает в угол Отте, но попадает.
15:58
В очень непростой борьбе забирает Даниил гейм на своей подаче. 2:2 в первом сете.
15:58
Больше. Эйс.
15:57
Ровно. Перекинул Отте Медведева.
15:56
Больше. Отличный укороченный проходит у Медведева.
15:56
Ровно. Косой удар отличный проходит у Отте, в сетку отвечает Даниил.
15:56
Больше. Не справляется немец с приемом.
15:55
40:40. И еще одна шикарная подача.
15:55
30:40. Подача помогает.
15:55
15:40. А вот сейчас прием хороший проходит у Отте.
15:54
15:30. Не успевает Отте за мощной атакой.
15:54
0:30. А вот и первая двойная ошибка у нас в матче.
15:53
0:15. Прием Отте в сетку принимает Медведев.
15:51
Шикарным укороченным выигрывает этот гейм Отте. 2:1 в первом сете. Достаточно упорная борьба пока у нас завязывается в начале поединка.
15:50
40:15. Пытается отразить прием Медведева Отте и пробивает в сетку.
15:50
40:0. Снова неудачный прием, в аут по задней линии улетает мяч.
15:49
30:0. Медведев срывает прием в сетку.
15:48
15:0. Дотягивается Медведев на приеме до мяча, но пробивает в коридор.
15:47
Пытается Отте достать мяч, играет свечой, и после этого не составляет труда для Даниила мяч забить. 1:1 в первом сете.
15:46
Больше. Вовремя Даниил выходит к сетке и играет укороченным.
15:45
40:40. Снова затяжная перестрелка, и в ее ходе совсем уж странно ошибается Оскар — с ничего мажет в сетку.
15:45
30:40. Разводит Медведев соперника и мяч по разным сторонам корта.
15:44
15:40. Очень мощные удары у Отто, четко по линии он пробивает.
15:44
15:30. Теннисисты выходят к сетке, Отте пытается сыграть обводящим, но попадает в аут.
15:43
0:30. Завязывается перестрелка, в ходе которой Медведев ошибается по задней линии.
15:42
0:15. Весьма неплохо на приеме играет Отте, вынуждая Даниила ошибиться.
15:41
Забивает в корт Отте и выигрывает первый гейм на своей подаче. 1:0 в первом сете.
15:41
40:30. А теперь не справляется, слишком большой аут.
15:40
30:30. Неплохо справляется Медведев с этим приемом.
15:40
30:15. А вот тут трос помогает Даниилу, мяч его задевает и переваливается на половину Отте.
15:39
30:0. Мощно отвечает Отто на прием Медведева.
15:39
15:0. Сразу же к сетке идет немец и играет укороченным.
15:39
Поехали, начинаем! Оскар на подаче.
15:33
Теннисисты уже на корте, начинается разминка.
15:30
Медведев на сегодняшний момент возглавляет рейтинг ATP. На первую строчку он поднялся 13 июня, сместив оттуда сербского теннисиста Новака Джоковича.
15:25
Теннисисты ранее между собой не встречались. Примечательно, что на этом турнире Отте в четвертьфинале выбил другого россиянина — Карена Хачанова.
15:20
Матч поставлен первым запуском, поэтому начаться должен без серьезных задержек. Ориентировочно — 15.30 по московскому времени.
15:15
Добрый день, уважаемые любители тенниса! Первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев в полуфинале турнира ATP-500 в Галле бьется с немцем Оскаром Отте. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях